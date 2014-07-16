Акумуляторний віконний пилосос: миття вікон із задоволенням

Вдома завжди знайдуться більш приємні заняття, ніж довге і нудне прибирання. Тому Kärcher пропонує Вам чудове рішення для мийки вікон: акумуляторний віконний пилосос WV 2 plus, що не залишає на стеклах смуг і розводів і виключає стікання крапель брудної води на стіни і на підлогу. Цей апарат економить чимало часу і, крім того, може використовуватися для очищення інших гладких поверхонь.

Віконний пилосос WV 2 plus дуже зручний в обігу, а його комплектація забезпечує швидку і акуратну мийку вікон з чудовим результатом.