Мойка окон

Мойка окон – не самое приятное занятие, но Kärcher предлагает оптимальное решение для выполнения этой работы. Познакомьтесь с нашим оборудованием для мойки окон!

Fensterreinigung
Fensterreinigung

Аккумуляторный оконный пылесос: мойка окон с удовольствием

Дома всегда найдутся более приятные занятия, чем долгая и скучная уборка. Поэтому Kärcher предлагает Вам превосходное решение для мойки окон: аккумуляторный оконный пылесос WV 2 plus, не оставляющий на стеклах полос и разводов и исключающий стекание капель грязной воды на стены и на пол. Этот аппарат экономит немало времени и, кроме того, может использоваться для очистки других гладких поверхностей.

Оконный пылесос WV 2 plus очень удобен в обращении, а его комплектация обеспечивает быструю и аккуратную мойку окон с превосходным результатом. 

Подходящие аппараты и принадлежности

Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Рlus

Удобный аппарат для быстрой и аккуратной очистки.

Удлинительный комплект

Позволяет легко и тщательно очищать окна большой высоты.

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