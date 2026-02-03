Электрошвабры

Почувствуйте WOW-эффект после уборки пола!

Ищете электро швабру, которая сделает мытье пола быстрым и удобным? С нашими моделями вам больше не нужно предварительно пылесосить! Беспроводная электрошвабра одновременно собирает грязь и моет пол, обеспечивая идеальную чистоту за один проход. Это решение, которое точно соответствует вашим потребностям!

Моющая электрошвабра FC 7 — это мощное и интуитивно понятное решение для быстрой ежедневной уборки пола: она эффективно удаляет сухие и влажные загрязнения за один проход и не требует сложных настроек. FC 8, в свою очередь, является флагманской «умной» моделью, созданной для пользователей, которые ценят полный контроль над процессом уборки, расширенную персонализацию режимов и максимум технологических возможностей — от дисплея и LED-подсветки до управления через мобильное приложение.

Благодаря новейшим технологиям вы сможете быстро и эффективно восстановить блеск вашего пола, сэкономив время и усилия. Выбирайте современные модели электрошвабр от Kärcher для идеальной чистоты!