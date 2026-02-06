Электрошвабра FC 8 Smart Signature Line

Решение для влажной уборки полов без их предварительной очистки пылесосом: электрошвабра FC 8 Smart Signature Line со светодиодной подсветкой, ЖК-дисплеем и возможностью связи с мобильным приложением.

Только самые лучшие из инновационных продуктов Kärcher снабжаются особым дизайнерским элементом – подписью основателя нашей компании Альфреда Керхера. К их числу относится электрошвабра FC 8 Smart Signature Line – топ-модель в этой категории уборочной техники, очищающая полы вдвое быстрее, чем при уборке обычными методами**. Благодаря технологии 4 роликовых щеток аппарат без предварительной уборки пылесосом удаляет с пола любые обычные сухие и влажные загрязнения. При этом светодиодная подсветка позволяет обнаруживать пыль даже в темных местах, а специальные фильтры эффективно собирают волосы. Электрошвабра оснащена элегантным ЖК-дисплеем и интерфейсом для связи со смартфоном. На дисплей выводится вся необходимая информация об аппарате и пошаговые инструкции по его использованию, а в мобильном приложении можно выбрать режимы уборки, оптимальные для тех или иных напольных покрытий, и передать их в аппарат. Кроме того, в приложении можно индивидуально регулировать расход воды и частоту вращения щеток.

Особенности и преимущества
Электрошвабра FC 8 Smart Signature Line: Преимущества Signature Line
Преимущества Signature Line
Подпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает продукт как лучшее устройство Karcher в своей категории. Дополнительные преимущества включают поддержку мобильного приложения.
Электрошвабра FC 8 Smart Signature Line: Элегантный ЖК-дисплей
Элегантный ЖК-дисплей
Простота использования аппарата благодаря пошаговым инструкциям. Исключение ошибочных действий благодаря выводу на дисплей предупреждений и сообщений о неполадках. Интуитивно понятное управление.
Электрошвабра FC 8 Smart Signature Line: Широкие возможности благодаря разным режимам уборки
Широкие возможности благодаря разным режимам уборки
В аппарате предустановлены часто используемые режимы уборки: 2 режима с разными значениями расхода воды и частоты вращения щеток. Предусмотрена также функция Boost для устранения стойких загрязнений. Подключение к смартфону: управляйте режимами уборки через мобильное приложение, выбирая оптимальные настройки для различных типов напольных покрытий или создавая собственные индивидуальные режимы. Предназначена для уборки любых твердых напольных покрытий, включая паркет, ламинат, каменную и керамическую плитку, ПВХ и винил.
«2-в-1»: удаляет повседневные загрязнения за один прием
  • Экономия времени 50 %**: технология Duo!Move с двумя парами роликовых щеток, вращающихся в противоположных направлениях, позволяет проводить тщательную влажную уборку без утомительной предварительной очистки пылесосом.
  • Эффективный сбор волос благодаря специальному встроенному фильтру.
  • Очистка вплотную к краям.
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй
  • Система с 2 баками с Hygienic!Spin+: постоянное увлажнение роликовых щеток из бака для чистой воды, в то время как в бак для грязной воды собирается грязь. Обеспечивает удаление до 99,9 % бактерий***.
  • Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
Раскладывается на 180°, легко маневрирует и устойчива в вертикальном положении
  • Легкая уборка вокруг предметов и под мебелью благодаря гибкому поворотному шарниру и конструкции 180° Pass!Under.
  • Две пары роликовых щеток Duo!Move, вращающихся в противоположных направлениях, обеспечивают мягкое и легкое скольжение по полу.
  • Практичное решение для перерывов в работе: аппарат устойчиво стоит в вертикальном положении.
Очень низкий уровень шума
  • Уровень шума всего 59 дБ
Время работы прим. 60 минут благодаря мощному литий-ионному аккумулятору
  • На ЖК-дисплее отображается состояние заряда аккумулятора (по выбору в процентах, минутах остаточного времени работы аппарата или в виде статусной строки).
Простая очистка аппарата с помощью функции System!Clean
  • Функция самоочистки System!Clean для быстрой промывки шлангов и роликовых щеток при 400 оборотах щеток в минуту.
  • Легкая очистка фильтра для волос при помощи прилагаемой щетки.
  • Опорожнение бачка для грязной воды без контакта с грязью и возможность его очистки в посудомоечной машине.
Встроенная светодиодная подсветка
  • Для освещения участков пола под мебелью, в темных углах или нишах.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность по площади (до следующей зарядки) (м²) прим. 230
Объем бака для чистой воды (мл) 400
Объем бака для грязной воды (мл) 200
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Рабочая ширина роликовых щеток (мм) 300
Время высыхания очищенного пола (мин) прим. 2
Уровень звукового давления (дБ(А)) 59
Напряжение аккумулятора (В) 25
Емкость аккумулятора (Ач) 2,85
Время работы аккумулятора (мин) прим. 60
Время зарядки аккумулятора (ч) 4
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,3
Вес (с упаковкой) (кг) 8,72
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 310 x 230 x 1210

* Электрошвабры Kärcher обеспечивают на 20% более высокую эффективность уборки по сравнению с обычной шваброй с тканевым покрытием при протирке пола. Имеются ввиду результаты тестов по эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков. /
** Электрошвабры Kärcher позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с твердых напольных покрытий всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом. /
*** При очистке поверхности уничтожается до 99,9 % всех бытовых бактерий на гладких твердых поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). Согласно 4-полевому тесту (на основе DIN EN 16615:2015-06).

Комплектация

  • Универсальная роликовая щетка: 4 шт.
  • Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 30 мл
  • Очищающая парковочная станция
  • Зарядное устройство
  • Щетки

Оснащение

  • Вращение роликов и объем воды можно отрегулировать
  • Система 2 резервуаров
  • Встроенная светодиодная подсветка
  • Подключение через Bluetooth
  • Интеллектуальные функции в мобильном приложении
  • ЖК-дисплей
  • Режим самоочистки
Электрошвабра FC 8 Smart Signature Line
Электрошвабра FC 8 Smart Signature Line
Электрошвабра FC 8 Smart Signature Line
Электрошвабра FC 8 Smart Signature Line
Электрошвабра FC 8 Smart Signature Line
Электрошвабра FC 8 Smart Signature Line
Электрошвабра FC 8 Smart Signature Line

Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Крупный мусор
  • Мелкий мусор
  • Сухой мусор
  • Влажный мусор
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для FC 8 Smart Signature Line

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.