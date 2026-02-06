Электрошвабра FC 8 Smart Signature Line
Решение для влажной уборки полов без их предварительной очистки пылесосом: электрошвабра FC 8 Smart Signature Line со светодиодной подсветкой, ЖК-дисплеем и возможностью связи с мобильным приложением.
Только самые лучшие из инновационных продуктов Kärcher снабжаются особым дизайнерским элементом – подписью основателя нашей компании Альфреда Керхера. К их числу относится электрошвабра FC 8 Smart Signature Line – топ-модель в этой категории уборочной техники, очищающая полы вдвое быстрее, чем при уборке обычными методами**. Благодаря технологии 4 роликовых щеток аппарат без предварительной уборки пылесосом удаляет с пола любые обычные сухие и влажные загрязнения. При этом светодиодная подсветка позволяет обнаруживать пыль даже в темных местах, а специальные фильтры эффективно собирают волосы. Электрошвабра оснащена элегантным ЖК-дисплеем и интерфейсом для связи со смартфоном. На дисплей выводится вся необходимая информация об аппарате и пошаговые инструкции по его использованию, а в мобильном приложении можно выбрать режимы уборки, оптимальные для тех или иных напольных покрытий, и передать их в аппарат. Кроме того, в приложении можно индивидуально регулировать расход воды и частоту вращения щеток.
Особенности и преимущества
Преимущества Signature LineПодпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает продукт как лучшее устройство Karcher в своей категории. Дополнительные преимущества включают поддержку мобильного приложения.
Элегантный ЖК-дисплейПростота использования аппарата благодаря пошаговым инструкциям. Исключение ошибочных действий благодаря выводу на дисплей предупреждений и сообщений о неполадках. Интуитивно понятное управление.
Широкие возможности благодаря разным режимам уборкиВ аппарате предустановлены часто используемые режимы уборки: 2 режима с разными значениями расхода воды и частоты вращения щеток. Предусмотрена также функция Boost для устранения стойких загрязнений. Подключение к смартфону: управляйте режимами уборки через мобильное приложение, выбирая оптимальные настройки для различных типов напольных покрытий или создавая собственные индивидуальные режимы. Предназначена для уборки любых твердых напольных покрытий, включая паркет, ламинат, каменную и керамическую плитку, ПВХ и винил.
«2-в-1»: удаляет повседневные загрязнения за один прием
- Экономия времени 50 %**: технология Duo!Move с двумя парами роликовых щеток, вращающихся в противоположных направлениях, позволяет проводить тщательную влажную уборку без утомительной предварительной очистки пылесосом.
- Эффективный сбор волос благодаря специальному встроенному фильтру.
- Очистка вплотную к краям.
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй
- Система с 2 баками с Hygienic!Spin+: постоянное увлажнение роликовых щеток из бака для чистой воды, в то время как в бак для грязной воды собирается грязь. Обеспечивает удаление до 99,9 % бактерий***.
- Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
Раскладывается на 180°, легко маневрирует и устойчива в вертикальном положении
- Легкая уборка вокруг предметов и под мебелью благодаря гибкому поворотному шарниру и конструкции 180° Pass!Under.
- Две пары роликовых щеток Duo!Move, вращающихся в противоположных направлениях, обеспечивают мягкое и легкое скольжение по полу.
- Практичное решение для перерывов в работе: аппарат устойчиво стоит в вертикальном положении.
Очень низкий уровень шума
- Уровень шума всего 59 дБ
Время работы прим. 60 минут благодаря мощному литий-ионному аккумулятору
- На ЖК-дисплее отображается состояние заряда аккумулятора (по выбору в процентах, минутах остаточного времени работы аппарата или в виде статусной строки).
Простая очистка аппарата с помощью функции System!Clean
- Функция самоочистки System!Clean для быстрой промывки шлангов и роликовых щеток при 400 оборотах щеток в минуту.
- Легкая очистка фильтра для волос при помощи прилагаемой щетки.
- Опорожнение бачка для грязной воды без контакта с грязью и возможность его очистки в посудомоечной машине.
Встроенная светодиодная подсветка
- Для освещения участков пола под мебелью, в темных углах или нишах.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность по площади (до следующей зарядки) (м²)
|прим. 230
|Объем бака для чистой воды (мл)
|400
|Объем бака для грязной воды (мл)
|200
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рабочая ширина роликовых щеток (мм)
|300
|Время высыхания очищенного пола (мин)
|прим. 2
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|59
|Напряжение аккумулятора (В)
|25
|Емкость аккумулятора (Ач)
|2,85
|Время работы аккумулятора (мин)
|прим. 60
|Время зарядки аккумулятора (ч)
|4
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,72
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|310 x 230 x 1210
* Электрошвабры Kärcher обеспечивают на 20% более высокую эффективность уборки по сравнению с обычной шваброй с тканевым покрытием при протирке пола. Имеются ввиду результаты тестов по эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков. /
** Электрошвабры Kärcher позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с твердых напольных покрытий всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом. /
*** При очистке поверхности уничтожается до 99,9 % всех бытовых бактерий на гладких твердых поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). Согласно 4-полевому тесту (на основе DIN EN 16615:2015-06).
Комплектация
- Универсальная роликовая щетка: 4 шт.
- Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 30 мл
- Очищающая парковочная станция
- Зарядное устройство
- Щетки
Оснащение
- Вращение роликов и объем воды можно отрегулировать
- Система 2 резервуаров
- Встроенная светодиодная подсветка
- Подключение через Bluetooth
- Интеллектуальные функции в мобильном приложении
- ЖК-дисплей
- Режим самоочистки
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Крупный мусор
- Мелкий мусор
- Сухой мусор
- Влажный мусор
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для FC 8 Smart Signature Line
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.