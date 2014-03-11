Рекомендации по применению

Ниже представлен тематически упорядоченный обзор решений для выполнения различных уборочных работ. Если Вы не найдете интересующую Вас информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Наружная уборка

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Уход за автомобилями

Здесь Вы найдете продукты для быстрой и тщательной мойки автомобиля и уборки в его салоне.

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Чистка террас

Здесь Вы найдете продукты, которые позволят вернуть Вашей террасе чистоту после зимнего перерыва в использовании.

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Полив сада

При помощи наших насосов для сада Вы сможете эффективно орошать большие площади – даже в автоматическом режиме.

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Подметание

Откажитесь от веника и совка: при помощи подметальной машины Kärcher можно очищать тротуары и дороги, въезды и дворы в пять раз быстрее.

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Очистка замшелых садовых дорожек

Грязевая фреза Kärcher прекрасно подходит для очистки каменных поверхностей от мха.

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Чистка садовой мебели

Наши аппараты высокого давления легко удалят с садовой мебели любые атмосферные загрязнения.

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Промывка труб

Комплект для промывки труб – идеальное решение для прочистки засорившихся труб внутри дома или на открытом воздухе.

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Чистка фасадов

Аппараты высокого давления подходят не только для уборки вокруг дома – с их помощью можно эффективно очищать и загрязняющиеся с течением времени стены самого дома.

Внутренняя уборка

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Чистка паром

Здесь Вы найдете множество советов по применению пароочистителя, позволяющего очень легко производить уборку на кухне, в ванной и туалете, очищать полы, стыки, элементы сантехнической арматуры, окна, зеркала и многое другое.

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Глажение с отпариванием

Глажка является одной из самых скучных домашних обязанностей. Отличительной альтернативой традиционному процессу является глажка паром. Такой метод дает более эффективный результат. почему так? В чем отличия?

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Мойка окон

Мойка окон – не самое приятное занятие, но Kärcher предлагает оптимальное решение для выполнения этой работы. Познакомьтесь с нашим оборудованием для мойки окон!

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Чистка ковров

Чистка ковров – очень простое занятие, если воспользоваться для этого подходящими продуктами Kärcher.

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Чистка мягкой мебели

Моющие пылесосы Kärcher обеспечивают тщательную очистку мебельной обивки.

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Домовое водоснабжение

Для снабжения дома водой хозяйственного назначения лучше всего подходят наши насосы для дома и сада.

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Работа с электроинструментами / сбор мусора

Сверление, пиление или строгание всегда сопровождаются образованием пыли и стружки. Kärcher предлагает профессиональное решение этой проблемы: полную программу аппаратов и принадлежностей для эффективного сбора мусора при выполнении работ в доме или за его пределами.