Полив сада
Мощные оросительные насосы
Высокопроизводительные насосы Kärcher прекрасно подходят для полива сада водой из местных источников, например, цистерны или емкости для сбора дождевой воды. Удобство управления обеспечивается практичным ножным выключателем.
Предлагаемые Kärcher насосы для сада серии BP Garden обеспечивают удобный и экономичный полив, а насосы для дома и сады (серия BP Home & Garden), кроме того, способны снабжать весь дом водой хозяйственного назначения. Они автоматически включаются при отборе воды и отключаются при его прекращении. В сочетании с подходящей емкостью они обеспечивают надежное водоснабжение стиральной машины или смывного бачка, а постоянное рабочее давление позволяет одновременно использовать их и для полива сада. Наиболее эффективными являются многоступенчатые насосы, потребляющие при равной производительности на 30 % меньше электроэнергии, чем обычные инжекторные насосы. Еще большую экономию обеспечивают модели eco!ogic с нулевым энергопотреблением в режиме ожидания.
Новый подход к орошению: дождь от Kärcher
Широкий ассортимент насосного и оросительного оборудования Kärcher не оставит равнодушным ни одного садовода! Все наши изделия оптимально сочетаются друг с другом и обеспечивают ответственное, рациональное обращение с ценными водными ресурсами. Инновационные технические решения и прецизионные датчики гарантируют расход воды в требуемых растениям объемах. Kärcher предлагает все необходимое для эффективного и экологичного орошения: насосы, распылители, дождеватели, шланги и приспособления для их хранения, соединительные элементы, блоки управления поливом и т. д. Какой бы продукт из ассортимента Kärcher Вы ни выбрали, Ваш выбор всегда будет удачным.
Система орошения Kärcher Rain System®
Клумбы или газоны, кустарники или живые изгороди, – новая интеллектуальная система орошения от Kärcher гарантирует целенаправленный полив любых растений в зависимости от их потребности в воде и влажности почвы. Система орошения Kärcher Rain System® сочетает преимущества систем традиционного и капельного полива. В этой системе, работающей под давлением до 4 бар, используется ПВХ-шланг диаметром 1/2", на котором устанавливаются снабженные манжетами форсунки и капельницы. Для защиты от чрезмерного давления и частиц грязи шланг может быть дополнительно оснащен редуктором и фильтром. Система Kärcher Rain System®, адаптируемая к садам любых видов и размеров, прекрасно сочетается с блоком управления SensoTimer, обеспечивающим орошение в зависимости от влажности почвы.
Подходящие аппараты и принадлежности
Насосы для сада
Для оптимального полива сада.
Напорный погружной насос
Для полива водой из альтернативных источников.