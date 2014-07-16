Полив сада

Новый подход к орошению: дождь от Kärcher

Широкий ассортимент насосного и оросительного оборудования Kärcher не оставит равнодушным ни одного садовода! Все наши изделия оптимально сочетаются друг с другом и обеспечивают ответственное, рациональное обращение с ценными водными ресурсами. Инновационные технические решения и прецизионные датчики гарантируют расход воды в требуемых растениям объемах. Kärcher предлагает все необходимое для эффективного и экологичного орошения: насосы, распылители, дождеватели, шланги и приспособления для их хранения, соединительные элементы, блоки управления поливом и т. д. Какой бы продукт из ассортимента Kärcher Вы ни выбрали, Ваш выбор всегда будет удачным.

Система орошения Kärcher Rain System ®

Клумбы или газоны, кустарники или живые изгороди, – новая интеллектуальная система орошения от Kärcher гарантирует целенаправленный полив любых растений в зависимости от их потребности в воде и влажности почвы. Система орошения Kärcher Rain System® сочетает преимущества систем традиционного и капельного полива. В этой системе, работающей под давлением до 4 бар, используется ПВХ-шланг диаметром 1/2", на котором устанавливаются снабженные манжетами форсунки и капельницы. Для защиты от чрезмерного давления и частиц грязи шланг может быть дополнительно оснащен редуктором и фильтром. Система Kärcher Rain System®, адаптируемая к садам любых видов и размеров, прекрасно сочетается с блоком управления SensoTimer, обеспечивающим орошение в зависимости от влажности почвы.