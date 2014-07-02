Садовые насосы
ВОДА ПОДКЛЮЧЕНА!
Садовые насосы Керхер обеспечивают надежное снабжение дома водой и полив сада. Вместо использования питьевой воды, которая становится все более дорогой, модельный ряд садовых насосов BP Garden позволяет использовать колодезную, грунтовую или дождевую воду.
Насосы для сада серии BP Garden обеспечивают удобный и экономичный полив, а насосы для дома и сада (серия BP Home & Garden) кроме полива способны снабжать весь дом водой хозяйственного назначения. Они автоматически включаются при отборе воды и отключаются при его прекращении. В сочетании с подходящей емкостью они обеспечивают надежное водоснабжение стиральной машины или смывного бачка, а постоянное рабочее давление позволяет одновременно использовать их и для полива сада.
Наиболее эффективными являются многоступенчатые насосы, потребляющие при равной производительности на 30 % меньше электроэнергии, чем обычные инжекторные насосы. Еще большую экономию обеспечивают модели eco!ogic с нулевым энергопотреблением в режиме ожидания.
Насосы для скважин BP Deep Well работают непосредственно под водой. Многоступенчатые механизмы напорных погружных насосов гарантируют подачу воды под мощным напором.
Типы насосов для полива
Все наши насосы впечатляют своей высокой производительностью, энергоэффективным потреблением, эффективными мерами предосторожности и удобным управлением. Оснащенные фильтрами, они подходят даже для грязной воды и имеют защиту от сухого хода, перенапряжения и перегрева, в зависимости от применения. Насосы для дома и сада можно включать и выключать с помощью удобного ножного переключателя, а насосы для цистерн и глубинных скважин легко оснащены выключателем на конце кабеля для удобвства пользователя.
Насосы для дома и сада
Будь-то полив сада или подача воды в стиральную машину или туалет — долговечные, малошумные и интеллектуальные насосы для дома и сада из линейки BP Home & Garden работают автономно, поскольку они автоматически включаются и выключаются только тогда, когда нужна вода.
Их также называют водяными напорными насосами с электронным управлением. Многоступенчатые насосы обеспечивают фантастическую производительность, эффективность и тихую работу. При том же расходе они требуют более низкой мощности двигателя, чем обычные струйные насосы, что обеспечивает экономию энергии около 30 %.
Кроме того, благодаря высокому рабочему давлению возможна одновременная подача воды как на полив, так и для дома.
Садовые насосы
Мощные садовые насосы Kärcher BP Garden идеально подходят для подачи воды из альтернативных источников воды, таких как цистерны или бочки. Практичный ножной переключатель обеспечивает дополнительное удобство. Эти садовые насосы обладают высокой мощностью, что позволяет, например, подключать в саду разбрызгиватели разных типов.
Бытовые насосы для дома
Благодаря проверенному качеству Kärcher, наши высокопроизводительные бытовые насосы серии BP Home полностью автоматически перекачивают воду из альтернативных источников, таких как колодцы и цистерны, обеспечивая недорогую регенерированную воду для бытового использования в стиральных машинах, для смыва туалетов и для других целей. Чрезвычайно практичным является то, что насосы для дома автоматически включаются и выключаются по мере необходимости и имеют встроенный резервуар для компенсации давления.
Бочковые насосы
Благодаря водяному бочковому насосу BP Barrel со встроенным переключателем включения/выключения на зажиме для крепления бочки сад и огород можно удобно, эффективно и экономично поливать дождевой водой. Преимущества очевидны: больше не нужно поднимать тяжелые лейки. Нет больше потребления ценной питьевой воды. Никаких неоправданно высоких счетов за воду. Есть аккумуляторные модели, для которых не требуется подключение к электросети.
Скважинные погружные насосы
Доступ к таким источникам воды, как цистерны, глубокие колодцы и резервуары для воды, можно получить благодаря долговечным погружным насосам из нержавеющей стали серии BP Deep Well. Насосы устанавливаются непосредственно в воду и защищены фильтром предварительной очистки. Компактные размеры и высокое рабочее давление, достигаемое с помощью многоступенчатой гидравлики, делают насосы идеальным решением для узких и глубоких скважин. Оснащенные реле давления с защитой от перегрузки по току и удлиненным силовым кабелем, насосы также можно использовать для подачи технической воды в домашнем хозяйстве.
Насос BP Cistern предназначен для использования в цистернах, бочках или широких колодцах в саду. В основном используется для полива сада.
Часто задаваемые вопросы о водяных насосах для дома и сада
Наши насосы имеют номинальную мощность двигателей от 400 до 1150 Вт. Но какой именно садовый насос выбрать? Независимо от того, сколько устройств вы хотите подключить в своем доме или в саду, у Kärcher вы найдете идеальную модель именно под ваши задачи по обеспечению воды домашнего хозяйства, сада, огорода.
Аксессуары к насосам
Получите максимум от насосов с помощью высококачественных аксессуаров Kärcher! Наш ассортимент аксессуаров, переходников и пр. гарантирует, что вы сможете использовать насос быстро, легко и безопасно, независимо от области применения. Ищете ли вы простое шланговое соединение или хотите полностью настроить полив по индивидуальному заказу, у Kärcher есть все, что вам нужно!
Универсальные и безопасные
Всасывающие шланги BP могут качать воду откуда угодно — из труб или прямо из «открытых источников воды», таких как, например, бочки с водой.
Простое подключение
Используя адаптеры и соединенительные элементы Kärcher, вы можете безопасно и без проблем подключить шланги к насосам.
Оптимальная защита
Фильтры защищают насосы от грязи и засоров, обеспечивая при этом беспрерывную работу. Каждый насос оснащен надежным фильтром Kärcher, который оптимально подходит для конкретного применения.
Полное обеспечение работы
Правильно подобранные аксессуары, система защиты от сухого хода, электронное реле давления и др. преимущества насосов обеспечивают удобную и безопасную их работу.
Вы можете найти подходящие аксессуары для вашего насоса на странице продукта.
Расчет производительности насоса
Как выбрать подходящий насос:
1. Нарисуйте функциональную кривую, соответствующую используемому шлангу (1/2 дюйма или 3/4 дюйма), на диаграмме с кривыми производительности насоса. Начните с желаемой высоты водозабора (на типовой диаграмме: 5 м).
2. Определите значение расхода для вашего применения (в нашем примере: 1000 л/ч при 2 бар). Чтобы определить рабочую точку забора, сначала определите начальную точку для значения расхода на функциональной кривой используемого шланга (см. начальные точки в примере).
3. Теперь преобразуйте рабочее давление для вашей области применения в высоту подачи (1 бар = 10 м). Добавьте высоту точки потребления воды к вашей начальной точке и нарисуйте полученную рабочую точку для вашего применения.
Кривая производительности насоса выше рабочей точки показывает, какой насос идеально подходит для вашего применения. В нашем примере BP 3 Home & Garden подходит при использовании шланга 3/4", а BP 5 Home & Garden - при использовании шланга 1/2". Всегда выбирайте следующий по величине насос для большего запаса мощности.
При каждом расчете необходимы данные о расходе воды. Для расчета можно использовать следующие примеры (данные зависят от высоты подачи, поперечного сечения трубопровода/шланга):
- Разбрызгиватель: ок. 1000 л/ч при 2 бар (высота подачи 20 м)
- Насадка для полива: прибл. 750 л/ч при 2 бар (высота подачи 20 м)
- Смыв в туалете: ок. 400 л/ч при мин. давлении 0,5 бар (идеально 1 бар [10 м высоты подачи])
- Стиральная машина: ок. 800 л/ч при мин. давлении 0,5 бар (идеально 1 бар [10 м высоты подачи])
BP Home & Garden
BP Garden
BP Home
BP Deep Well
BP Barrel
BP Cistern
BP Battery
