Садові насоси

ВОДА ПІДКЛЮЧЕНА!

Садові насоси Керхер забезпечують надійне постачання будинку водою та полив саду. Замість використання питної води, яка стає все більш дорожчою, модельний ряд садових насосів BP Garden дозволяє використовувати колодязну, ґрунтову або дощову воду.

Насоси для саду серії BP Garden забезпечують зручний і економічний полив, а насоси для будинку і саду (серія BP Home & Garden), крім того, здатні постачати весь будинок водою господарського призначення. Вони автоматично включаються при відборі води і відключаються при його припиненні. У поєднанні з підходящою ємністю, вони забезпечують надійне водопостачання пральної машини або змивного бачка, а незмінний робочий тиск дозволяє одночасно використовувати їх і для поливу саду.

Найбільш ефективними є багатоступінчасті насоси, що споживають при рівній продуктивності на 30% менше електроенергії, ніж звичайні інжекторні насоси. Ще більшу економію забезпечують моделі eco!ogic з нульовим енергоспоживанням в режимі очікування.

Насоси для свердловин BP Deep Well працюють безпосередньо під водою. Багатоступінчасті механізми напірних заглибних насосів гарантують подачу води під потужним напором.