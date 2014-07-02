Садові насоси
ВОДА ПІДКЛЮЧЕНА!
Садові насоси Керхер забезпечують надійне постачання будинку водою та полив саду. Замість використання питної води, яка стає все більш дорожчою, модельний ряд садових насосів BP Garden дозволяє використовувати колодязну, ґрунтову або дощову воду.
Насоси для саду серії BP Garden забезпечують зручний і економічний полив, а насоси для будинку і саду (серія BP Home & Garden), крім того, здатні постачати весь будинок водою господарського призначення. Вони автоматично включаються при відборі води і відключаються при його припиненні. У поєднанні з підходящою ємністю, вони забезпечують надійне водопостачання пральної машини або змивного бачка, а незмінний робочий тиск дозволяє одночасно використовувати їх і для поливу саду.
Найбільш ефективними є багатоступінчасті насоси, що споживають при рівній продуктивності на 30% менше електроенергії, ніж звичайні інжекторні насоси. Ще більшу економію забезпечують моделі eco!ogic з нульовим енергоспоживанням в режимі очікування.
Насоси для свердловин BP Deep Well працюють безпосередньо під водою. Багатоступінчасті механізми напірних заглибних насосів гарантують подачу води під потужним напором.
Типи насосів для поливу
Всі наші насоси вражають своєю високою продуктивністю, енергоефективним споживанням, ефективними запобіжними засобами та зручним управлінням. Оснащені фільтрами, вони підходять навіть для брудної води та мають захист від сухого ходу, перенапруги та перегріву, залежно від застосування. Насоси для дому та саду можна вмикати та вимикати за допомогою зручного ножного перемикача, а насоси для цистерн та глибинних свердловин легко оснащені вимикачем на кінці кабелю для зручності користувача.
Насоси для дому та саду
Будь-то полив саду або подача води в пральну машину чи туалет — довговічні, малошумні та інтелектуальні насоси для дому та саду з лінійки BP Home & Garden працюють автономно, оскільки вони автоматично вмикаються та вимикаються лише тоді, коли потрібна вода.
Їх також називають водяними напірними насосами з електронним керуванням. Багатоступінчасті насоси забезпечують фантастичну продуктивність, ефективність та тиху роботу. При одній і тіж витраті води вони вимагають нижчої потужності двигуна, ніж звичайні струйні насоси, що забезпечує економію енергії близько 30%.
Крім того, завдяки високому робочому тиску можливе одночасне подання води як на полив, так і для дому.
Садові насоси
Потужні садові насоси Kärcher BP Garden ідеально підходять для подачі води з інших джерел води, таких як цистерни або бочки. Практичний ножний перемикач забезпечує додаткову зручність. Ці садові насоси мають високу потужність, що дозволяє, наприклад, підключати в саду розбризкувачі різних типів.
Побутові насоси для дому
Завдяки перевіреній якості Kärcher, наші високопродуктивні побутові насоси серії BP Home повністю автоматично перекачують воду з альтернативних джерел, таких як колодязі та цистерни, забезпечуючи недорогу регенеровану воду для побутового використання в пральних машинах, для змивання туалетів та інших цілей. Надзвичайно практичним є те, що насоси для дому автоматично вмикаються та вимикаються за необхідності та мають вбудований резервуар для компенсації тиску.
Бочкові насоси
Завдяки водяному бочковому насосу BP Barrel із вбудованим перемикачем увімкнення/вимкнення на затиску для кріплення бочки сад та город можна зручно, ефективно та економічно поливати дощовою водою. Переваги очевидні: більше не потрібно піднімати важкі лійки. Немає більше споживання цінної питної води. Жодних невиправдано високих рахунків за воду. Є акумуляторні моделі, для яких не потрібне підключення до електромережі.
Свердловинні занурювальні насоси
Доступ до таких джерел води, як цистерни, глибокі колодязі та резервуари для води, можна отримати завдяки довговічним насосам із нержавіючої сталі серії BP Deep Well. Насоси встановлюються безпосередньо у воду та захищені фільтром попереднього очищення. Компактні розміри та високий робочий тиск, що досягається за допомогою багатоступінчастої гідравліки, роблять насоси ідеальним рішенням для вузьких та глибоких свердловин. Оснащені реле тиску із захистом від перевантаження струмом і подовженим силовим кабелем, насоси також можна використовувати для подачі технічної води в домашньому господарстві.
Насос BP Cistern призначений для використання у цистернах, бочках або широких колодязях у саду. В основному використовується для поливу саду.
Відео "Водяні насоси"
Бочковий насос
Садовий насос BP 6.000 Garden
Часті питання про водяні насоси для дому та саду
Наші насоси мають номінальну потужність двигунів від 400 до 1150 Вт. Але який саме садовий насос вибрати? Незалежно від того, скільки пристроїв ви хочете підключити у своєму будинку або саду, у Kärcher ви знайдете ідеальну модель саме під ваші завдання щодо забезпечення води домашнього господарства, саду, городу.
Аксесуари до насосів
Отримайте максимум від насосів за допомогою високоякісних аксесуарів Kärcher! Наш асортимент аксесуарів, перехідників та ін. гарантує, що ви зможете використовувати насос швидко, легко та безпечно, незалежно від сфери застосування. Чи шукаєте ви просте шлангове з'єднання або хочете повністю налаштувати полив під індивідуальне замовлення, у Kärcher є все, що вам потрібно!
Універсальні та безпечні
Всмоктувальні шланги BP можуть качати воду звідки завгодно — з труб або прямо з відкритих джерел води, таких як, наприклад, бочки з водою.
Легке підключення
Використовуючи адаптери та з'єднувальні елементи Kärcher, ви можете безпечно та без проблем підключити шланги до насосів.
Оптимальний захист
Фільтри захищають насоси від бруду та засмічення, забезпечуючи при цьому безперервну роботу. Кожен насос має надійний фільтр Kärcher, який оптимально підходить для конкретного застосування.
Повне забезпечення роботи
Правильно підібрані аксесуари, система захисту від сухого ходу, електронне реле тиску та ін. переваги насосів забезпечують зручну та безпечну їхню роботу.
Ви можете знайти відповідні аксесуари для насоса на сторінці продукту.
Розрахунок потужності насоса
Як вибрати відповідний насос:
1. Намалюйте функціональну криву, що відповідає шлангу (1/2 дюйма або 3/4 дюйма), на діаграмі з кривими продуктивності насоса. Почніть з бажаної висоти водозабору (на типовій діаграмі: 5 м).
2. Визначте значення витрати при використанні (у нашому прикладі: 1000 л/год при 2 бар). Щоб визначити робочу точку забору, спочатку визначте початкову точку для значення витрати на функціональній кривій використовуваного шлангу (див. початкові точки в прикладі).
3. Тепер перетворіть робочий тиск для вашої області застосування у висоту подачі (1 бар = 10 м). Додайте висоту точки споживання води до початкової точки і намалюйте отриману робочу точку для вашого застосування.
Крива продуктивності насоса вище робочої точки показує, який насос ідеально підходить для застосування. У нашому прикладі BP 3 Home & Garden підходить під час використання шланга 3/4", а BP 5 Home & Garden - під час використання шланга 1/2". Завжди вибирайте наступний насос для більшого запасу потужності.
При кожному розрахунку необхідні дані про витрати води. Для розрахунку можна використовувати такі приклади (дані залежать від висоти подачі, поперечного перерізу трубопроводу/шланга):
- Розбризкувач: прибл. 1000 л/год при 2 барі (висота подачі 20 м)
- Насадка для поливу: прибл. 750 л/год при 2 барі (висота подачі 20 м)
- Змив у туалеті: прибл. 400 л/год за хв. тиску 0,5 бар (ідеально 1 бар [10 м висоти подачі])
- Пральна машина: прибл. 800 л/год за хв. тиску 0,5 бар (ідеально 1 бар [10 м висоти подачі])
