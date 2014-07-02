Аксесуари

Використання фірмових аксесуарів Kärcher оптимізує продуктивність прибиральної техніки та збільшує її функціональні можливості. При цьому спеціальні комплекти аксесуарів дозволяють виконувати специфічні завдання (наприклад, вологе абразивне чищення поверхні за допомогою апарату високого тиску).

Широкий вибір аксесуарів Karcher

Аксесуари для мийок високого тиску: миття фасадів

Аксесуари для віконних пилососів та автомийок

Аксесуари для мийок високого тиску

Accessories for vaccum cleaners and pressure cleaners

Аксесуари для мінімийок високого тиску

Аксесуари для мінімийок високого тиску

Ідеальний помічник для будь-яких домашніх завдань: з аксесуарами Kärcher ви точно розширите можливості застосування вашої мінімийки високого тиску.

Аксесуари до господарських пилососів

Аксесуари до господарських пилососів

Аксесуари були спеціально розроблені для господарських пилососів Kärcher. Разом з апаратами вони забезпечують вражаючу ефективність очищення та розширюють сферу застосування.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.