Аксесуари
Використання фірмових аксесуарів Kärcher оптимізує продуктивність прибиральної техніки та збільшує її функціональні можливості. При цьому спеціальні комплекти аксесуарів дозволяють виконувати специфічні завдання (наприклад, вологе абразивне чищення поверхні за допомогою апарату високого тиску).
Аксесуари для мінімийок високого тиску
Ідеальний помічник для будь-яких домашніх завдань: з аксесуарами Kärcher ви точно розширите можливості застосування вашої мінімийки високого тиску.
Аксесуари до господарських пилососів
Аксесуари були спеціально розроблені для господарських пилососів Kärcher. Разом з апаратами вони забезпечують вражаючу ефективність очищення та розширюють сферу застосування.