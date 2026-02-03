Садовий інструмент

Для догляду за газоном, живоплотом, деревами чи видалення бур’янів і листя важливо мати надійний садовий інструмент, який спрощує роботу та забезпечує ідеальний результат.

Сучасні садові інструменти Kärcher працюють від акумулятора — це означає максимум мобільності, жодних заплутаних кабелів і мінімум шуму. Від тримерів і повітродувок до акумуляторних секаторів і кущорізів — кожен інструмент розроблений для того, щоб догляд за садом був ефективним і комфортним. Техніка Kärcher — це точність у деталях і чистота у всьому.

Kärcher Акумуляторна газонокосарка

Акумуляторна газонокосарка

Маневрені газонокосарки на 18 В особливо підходять для газонів невеликого і середнього розміру. Для великих газонів ідеальним вибором є потужні газонокосарки на 36 В.

Kärcher Акумуляторний тример для газонів

Акумуляторний тример для газонів

Акумуляторні тримери від Kärcher гарантують постійну підтримку газонів в доглянутому вигляді. Від простих до найпотужніших - Kärcher пропонує оптимальне рішення для кожної області застосування.

Kärcher Акумуляторний кущоріз

Акумуляторний кущоріз

Ідеально підходить для формування та обрізки живоплотів та кущів. Завдяки роботі від акумулятора, тихий, практичний і жодного набридливого кабелю.

Kärcher Акумуляторні ножиці для трави і кущів

Акумуляторні ножиці для трави і кущів

Завдяки акумуляторним ножицям для трави, обрізка країв газону - це легка робота. І за допомогою простої зміни леза, інструмент стає парою ножиць для чагарників для точного моделювання кущів.

Kärcher Акумуляторний пристрій для видаллення бур'янів

Акумуляторний пристрій для видаллення бур'янів

Видалення моху і бур'янів дуже трудомісткий процес, що супроводжується болем у спині. Але все це в минулому з інноваційним апаратом для видалення бур'янів від Kärcher.

Kärcher Акумуляторна повітродувка

Акумуляторна повітродувка

У боротьбі з осіннім листопадом Вам допоможуть потужні акумуляторні повітродувки і садові пилососи Kärcher, які забезпечують блискавичне прибирання присадибної території.

Kärcher Акумуляторна ланцюгова пила

Акумуляторна ланцюгова пила

Завдяки оптимальному розподілу маси акумуляторні ланцюгові пили Kärcher забезпечують дуже зручне виконання будь-яких робіт, а використаний в них безщітковий двигун гарантує тривалу роботу від одного заряду і довгий термін служби інструменту.

Kärcher Акумуляторний секатор і садова шабельна пила

Акумуляторний секатор і садова шабельна пила

Проста обрізки гілок навіть у важкодоступних місцях - не проблема для акумуляторного сучкоріза Kärcher і його високоякісного обвідного ножа.

Kärcher Акумуляторний обприскувач

Акумуляторний обприскувач

Захист та догляд за рослинами просто натисканням однієї кнопки: напірний обприскувач PSU 4-18, оснащений змінним 18 В акумулятором, 4 л баком і телескопічною трубкою, може використовуватися для підживлення рослин аерозольним струменем, цілеспрямованого знищення шкідників та бур'янів, а також зручного поливу розсади. І все це – без створення втомливого ручного тиску в баку.

Kärcher Акумуляторна багатофункціональна лампа

Акумуляторна багатофункціональна лампа

Акумуляторна лампа MFL 2-18: ваше надійне джерело світла в будь-яких умовах. Вона створює яскраве освітлення там, де це необхідно, будь то пізня робота або нічний відпочинок. З функцією powerbank ви можете легко підзарядити смартфони та планшети. Ця лампа має неймовірну універсальність і портативність, значно перевершуючи традиційні ліхтарі та дротові прожектори.

Садовий інструмент

Переваги від Kärcher

  • Без кабелів — більше свободи
    Садовий інструмент Kärcher працює на акумуляторах, тож вам не потрібні розетки чи подовжувачі. Максимальна мобільність у будь-якому куточку саду.
  • Один акумулятор — багато можливостей
    Садові інструменти сумісні з універсальними платформами 18 В і 36 В. Достатньо однієї батареї, щоб працювати з різними пристроями.
  • Потужність для будь-якої ділянки
    Купити садовий інструмент Kärcher означає отримати техніку, що впорається і з маленьким газоном, і з великим подвір’ям.
  • Зручність та легкість у використанні
    Садові інструменти мають ергономічну конструкцію, низьку вагу та просте управління — ідеально для тривалої роботи.
  • Тиша і комфорт
    Інструменти працюють майже безшумно — ви не заважатимете ані сусідам, ані собі. Водночас потужність залишається на висоті.
  • Розумні функції та зручні аксесуари
    Працюйте швидше і легше: потужні батареї, змінні насадки, телескопічні ручки, великі контейнери — усе для вашої зручності.

Kärcher Battery Universe: галактична міць. Безграничні можливості.

Цілий всесвіт, повний акумуляторної енергії. Акумулятор Kärcher Battery Power 18 В підходить для всіх приладів Kärcher з робочою напругою 18 В. Причому не тільки для продуктів Kärcher лінійки Home & Garden, а й продуктів лінійки Professional. А якщо вам потрібно ще більше потужності - ми пропонуємо платформу Kärcher Battery Power 36 В. Акумулятори Battery Power 36 В також можуть використовуватися як в продуктах лінійки Home & Garden, так і в продуктах лінійки Professional.

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В включає в себе компактні і зручні продукти для догляду за садами малого і середнього розміру, а також за прибудинковою територією. Доступні дві версії змінного акумулятора Kärcher Battery Power 18 В з різною ємністю: 18 В / 2,5 А·год і 18 В / 5,0 А·год. Обидві версії можуть використовуватися у всіх приладах з робочою напругою 18 В. Незалежно від того, чи йде мова про акумуляторні газонокосарки, акумуляторні багатоцільові пилососи або акумуляторні прилади для видалення бур'янів Kärcher, акумуляторні батареї можна швидко і легко замінити, а значить, і користуватися приладами в будь-який час і в будь-яких умовах.

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В славиться потужними приладами з різних категорій для виконання робіт з очищення та догляду за садом. Прилади на цій платформі сумісні з акумуляторами Kärcher Battery Power 36 В - 36 В / 2,5 А·год і 36 В / 5,0 А·год. Один акумулятор можна використовувати для харчування різних бездротових приладів Kärcher, наприклад, тримерів для газону, мийок високого тиску або триммеров для чагарників. Високі стандарти універсальності, мобільності і потужності.

