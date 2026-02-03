Садовий інструмент

Для догляду за газоном, живоплотом, деревами чи видалення бур’янів і листя важливо мати надійний садовий інструмент, який спрощує роботу та забезпечує ідеальний результат.

Сучасні садові інструменти Kärcher працюють від акумулятора — це означає максимум мобільності, жодних заплутаних кабелів і мінімум шуму. Від тримерів і повітродувок до акумуляторних секаторів і кущорізів — кожен інструмент розроблений для того, щоб догляд за садом був ефективним і комфортним. Техніка Kärcher — це точність у деталях і чистота у всьому.