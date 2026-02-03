Садовий інструмент
Для догляду за газоном, живоплотом, деревами чи видалення бур’янів і листя важливо мати надійний садовий інструмент, який спрощує роботу та забезпечує ідеальний результат.
Сучасні садові інструменти Kärcher працюють від акумулятора — це означає максимум мобільності, жодних заплутаних кабелів і мінімум шуму. Від тримерів і повітродувок до акумуляторних секаторів і кущорізів — кожен інструмент розроблений для того, щоб догляд за садом був ефективним і комфортним. Техніка Kärcher — це точність у деталях і чистота у всьому.
Акумуляторна газонокосарка
Маневрені газонокосарки на 18 В особливо підходять для газонів невеликого і середнього розміру. Для великих газонів ідеальним вибором є потужні газонокосарки на 36 В.
Акумуляторний тример для газонів
Акумуляторні тримери від Kärcher гарантують постійну підтримку газонів в доглянутому вигляді. Від простих до найпотужніших - Kärcher пропонує оптимальне рішення для кожної області застосування.
Акумуляторний кущоріз
Ідеально підходить для формування та обрізки живоплотів та кущів. Завдяки роботі від акумулятора, тихий, практичний і жодного набридливого кабелю.
Акумуляторні ножиці для трави і кущів
Завдяки акумуляторним ножицям для трави, обрізка країв газону - це легка робота. І за допомогою простої зміни леза, інструмент стає парою ножиць для чагарників для точного моделювання кущів.
Акумуляторний пристрій для видаллення бур'янів
Видалення моху і бур'янів дуже трудомісткий процес, що супроводжується болем у спині. Але все це в минулому з інноваційним апаратом для видалення бур'янів від Kärcher.
Акумуляторна повітродувка
У боротьбі з осіннім листопадом Вам допоможуть потужні акумуляторні повітродувки і садові пилососи Kärcher, які забезпечують блискавичне прибирання присадибної території.
Акумуляторна ланцюгова пила
Завдяки оптимальному розподілу маси акумуляторні ланцюгові пили Kärcher забезпечують дуже зручне виконання будь-яких робіт, а використаний в них безщітковий двигун гарантує тривалу роботу від одного заряду і довгий термін служби інструменту.
Акумуляторний секатор і садова шабельна пила
Проста обрізки гілок навіть у важкодоступних місцях - не проблема для акумуляторного сучкоріза Kärcher і його високоякісного обвідного ножа.
Акумуляторний обприскувач
Захист та догляд за рослинами просто натисканням однієї кнопки: напірний обприскувач PSU 4-18, оснащений змінним 18 В акумулятором, 4 л баком і телескопічною трубкою, може використовуватися для підживлення рослин аерозольним струменем, цілеспрямованого знищення шкідників та бур'янів, а також зручного поливу розсади. І все це – без створення втомливого ручного тиску в баку.
Акумуляторна багатофункціональна лампа
Акумуляторна лампа MFL 2-18: ваше надійне джерело світла в будь-яких умовах. Вона створює яскраве освітлення там, де це необхідно, будь то пізня робота або нічний відпочинок. З функцією powerbank ви можете легко підзарядити смартфони та планшети. Ця лампа має неймовірну універсальність і портативність, значно перевершуючи традиційні ліхтарі та дротові прожектори.
Акція. Знижки на садовий інструмент
Переваги від Kärcher
- Без кабелів — більше свободи
Садовий інструмент Kärcher працює на акумуляторах, тож вам не потрібні розетки чи подовжувачі. Максимальна мобільність у будь-якому куточку саду.
- Один акумулятор — багато можливостей
Садові інструменти сумісні з універсальними платформами 18 В і 36 В. Достатньо однієї батареї, щоб працювати з різними пристроями.
- Потужність для будь-якої ділянки
Купити садовий інструмент Kärcher означає отримати техніку, що впорається і з маленьким газоном, і з великим подвір’ям.
- Зручність та легкість у використанні
Садові інструменти мають ергономічну конструкцію, низьку вагу та просте управління — ідеально для тривалої роботи.
- Тиша і комфорт
Інструменти працюють майже безшумно — ви не заважатимете ані сусідам, ані собі. Водночас потужність залишається на висоті.
- Розумні функції та зручні аксесуари
Працюйте швидше і легше: потужні батареї, змінні насадки, телескопічні ручки, великі контейнери — усе для вашої зручності.
Kärcher Battery Universe: галактична міць. Безграничні можливості.
Цілий всесвіт, повний акумуляторної енергії. Акумулятор Kärcher Battery Power 18 В підходить для всіх приладів Kärcher з робочою напругою 18 В. Причому не тільки для продуктів Kärcher лінійки Home & Garden, а й продуктів лінійки Professional. А якщо вам потрібно ще більше потужності - ми пропонуємо платформу Kärcher Battery Power 36 В. Акумулятори Battery Power 36 В також можуть використовуватися як в продуктах лінійки Home & Garden, так і в продуктах лінійки Professional.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В включає в себе компактні і зручні продукти для догляду за садами малого і середнього розміру, а також за прибудинковою територією. Доступні дві версії змінного акумулятора Kärcher Battery Power 18 В з різною ємністю: 18 В / 2,5 А·год і 18 В / 5,0 А·год. Обидві версії можуть використовуватися у всіх приладах з робочою напругою 18 В. Незалежно від того, чи йде мова про акумуляторні газонокосарки, акумуляторні багатоцільові пилососи або акумуляторні прилади для видалення бур'янів Kärcher, акумуляторні батареї можна швидко і легко замінити, а значить, і користуватися приладами в будь-який час і в будь-яких умовах.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В славиться потужними приладами з різних категорій для виконання робіт з очищення та догляду за садом. Прилади на цій платформі сумісні з акумуляторами Kärcher Battery Power 36 В - 36 В / 2,5 А·год і 36 В / 5,0 А·год. Один акумулятор можна використовувати для харчування різних бездротових приладів Kärcher, наприклад, тримерів для газону, мийок високого тиску або триммеров для чагарників. Високі стандарти універсальності, мобільності і потужності.