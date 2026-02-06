Акумуляторна повітродувка

Листя. Вони радують око восени, але хтось все ж повинен прибирати їх - з тротуарів і проїжджої частини з міркувань безпеки, а також з газонів, щоб не допустити травм. Мітли та граблі, що працюють тільки за рахунок сили наших м'язів, швидко досягають межі своїх можливостей. Але все змінюється завдяки потужним акумуляторним повітродувкам Kärcher! Вони завжди під рукою, коли і де вам потрібно, зручно тримати в руці, швидко і ретельно прибирають листя.

Розширте границі очищення. З повітродувками Kärcher.

Чи то пішохідна доріжка, проїжджа частина або газон - де б восени ні накопичувалися листя, високоефективні акумуляторні повітродувки і повітродувки-пилососи Kärcher потужно і ефективно прибирають їх. Коли м'язова сила слабшає або інші інструменти досягають межі своїх можливостей, вони вражають швидкістю повітря до 240 км / год і максимальною зручністю експлуатації - швидко і ефективно очищаючи поверхні від листя.

Особливості повітродувки

Максимальна свобода рухів: дякуючи ідеальному балансуванню та відсутністю кабелю електроживлення.

Максимальна свобода рухів

З'ємна плоска насадка зі скребком для видалення вологого листя і ущільненого бруду.

З'ємна плоска насадка

Ергономічна рукоятка і зручність експлуатації завдяки вдалому розташуванню регулятора швидкості.

ергономічна рукоятка
З'ємна двосекційна трубка
З'ємна двосекційна трубка для оптимальної адаптації до умов прибирання та економії місця при зберіганні
захист повітрозабірника
Привабливий дизайн Kärcher і захист повітрозабірника вентиляційної системи пристрою
Технологія Real Time
Технологія Real Time з ЖК-дисплеєм на батареї: видно, який час залишився для роботи, час зарядки, і ємність батареї

Особливості повітродувки-пилососа

Всмоктувальні і видувні труби знімаються і встановлюються окремо, тим самим полегшуючи роботу з приладом за рахунок зменшення його ваги.

Всмоктувальні і видувні труби

Турбонасадка: забезпечує тимчасове підвищення потужності режимів видування і всмоктування.

Турбонасадка

Регулятор вибору режиму: можливість вибору між режимами всмоктування і видування з можливістю вибору режиму комбінованої роботи.

Регулятор вибору режиму
Дві рукоятки для зручності під час роботи
Дві рукоятки: забезпечують ідеальний розподіл ваги і зручність в використанні.
Знімні напрямні колеса
Знімні напрямні колеса: роблять роботу простіше і ефективніше.
Об'єм мішка в 45 літрів
Об'єм мішка в 45 літрів: гарантує безперебійну роботу протягом тривалого часу.
Безщітковий двигун
Безщітковий двигун: для збільшення тривалості робочого циклу і підвищення терміну служби пристрою.
З'ємна плоска насадка
З'ємна плоска насадка: для точного і точкового очищення. Листя можуть, наприклад, бути спеціально зібрані в купу.
Контроль швидкості
Регулювання швидкості: дозволяє постійно адаптувати швидкість в залежності від завдання.

Вся прибиральна бригада - в одному приладі

Акумуляторна повітродувка-пилосос BLV 36-240 Battery миттєво здуває, всмоктує і подрібнює зелені відходи. Володіючи швидкістю потоку повітря до 240 км / год, вона забезпечує швидке видалення вологого листя, трави і зелених відходів після обрізки живоплоту з їх подальшим подрібненням і подачею у вбудований мішок для листя підвищеної місткості.

icon_arrow

18 В Kärcher Battery Power

LBL 2 Battery Set

Садові електричні повітродувки - це дуже популярний інструмент у власників заміських будинків, котеджів, дачних ділянок, що постійно стикаються з проблемою прибирання території від опалого листя і сучків, і не бажають прибирати її вручну за допомогою лопати, граблів і мітли. Повітродувка Kärcher - це надійний помічник для швидкого та якісного прибирання дрібного сміття і снігу, опалого листя на території двору, в саду і на городі.

Напруга: 18 В
Швидкість повітря: Макс. 210 км/год
Об'ємний потік повітря: Макс. 220 м³/год
Продуктивність на одній зарядці *: Макс. 400 м²
Вага: 2.0 кг
Видувна труба: двосекційна
Плоска насадка зі скребком: Так
Регулювання потужності: одноступеневе
Зарядний пристрій: стандартний зарядний пристрій Kärcher Battery Power 18 В
Акумулятор (в комплекті): 18 В / 2,5 А · год

* Максимальна продуктивність зі змінним акумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 А · год.

Battery Blower vac BLV 18-200

BLV 18-200 Battery

Функція «3-в-1»: всмоктування, видування і мульчування за допомогою одного приладу - мінімальні зусилля для досягнення ідеальних результатів. Безщітковий двигун приладу продовжує термін служби і підвищує продуктивність.

Швидкість повітря в режимі видування: макс. 200 км / год
Продуктивність на одній зарядці в режимі видування *: макс. 425 м2
Швидкість повітря в режимі всмоктування: макс. 130 км / год
Продуктивність на одній зарядці в режимі всмоктування *: макс. 45 л
Вага без аксесуарів: 3,5 кг
Акумулятор і зарядний пристрій: не включені в комплект поставки
Товар: під замовлення

* Максимальна продуктивність зі змінним акумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 А · год.

36 В Kärcher Battery Power

LBL 4 Battery Set

Де б восени ні накопичувалося листя, акумуляторна повітродувка LBL 4 Battery потужно і ефективно прибире їх. Коли м'язова сила слабшає або інші інструменти досягають межі своїх можливостей, ця повітродувка показує вражаючі результати завдяки двохетапному регулятору потужності і максимальній зручності використання.

Швидкість повітря в режимі видування: макс. 240 км / год
Продуктивність на одній зарядці в режимі видування *: макс. 550 м2
Швидкість повітря в режимі всмоктування: макс. 130 км / год
Продуктивність на одній зарядці в режимі всмоктування *: макс. 75 л
Вага без аксесуарів: 4,2 кг
Зарядний пристрій: стандартний зарядний пристрій Kärcher Battery Power 36 В
Акумулятор (в комплекті): 36 В / 2,5 А · год

* Максимальна продуктивність зі змінним акумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 2,5 А · год.

Battery blower vac

BLV 36-240 Battery

Листя, трава, зрізані дрібні гілки живоплоту: у них немає шансів перед повітродувкою-пилососом BLV 36-240 з живленням від акумулятора і безщітковим, надзвичайно ефективним двигуном. Практична функція 3-в-1 не тільки дозволяє видути все листя і дрібне сміття, але також відразу ж їх пилососити і подрібнити.

Швидкість повітря в режимі видування: макс. 240 км/год
Продуктивність на одній зарядці в режимі видування *: макс. 550 м2
Швидкість повітря в режимі всмоктування: макс. 130 км/год
Продуктивність на одній зарядці в режимі всмоктування *: макс. 75 л
Вага без аксесуарів: 4,2 кг
Акумулятор і зарядний пристрій: не включені в комплект поставки
Товар: під замовлення

* Максимальна продуктивність зі змінним акумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 2,5 А · год.

Відео Повітродувка Kärcher

