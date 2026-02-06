Акумуляторна повітродувка

LBL 2 Battery Set

Садові електричні повітродувки - це дуже популярний інструмент у власників заміських будинків, котеджів, дачних ділянок, що постійно стикаються з проблемою прибирання території від опалого листя і сучків, і не бажають прибирати її вручну за допомогою лопати, граблів і мітли. Повітродувка Kärcher - це надійний помічник для швидкого та якісного прибирання дрібного сміття і снігу, опалого листя на території двору, в саду і на городі.

Напруга: 18 В

Швидкість повітря: Макс. 210 км/год

Об'ємний потік повітря: Макс. 220 м³/год

Продуктивність на одній зарядці *: Макс. 400 м²

Вага: 2.0 кг

Видувна труба: двосекційна

Плоска насадка зі скребком: Так

Регулювання потужності: одноступеневе

Зарядний пристрій: стандартний зарядний пристрій Kärcher Battery Power 18 В

Акумулятор (в комплекті): 18 В / 2,5 А · год

* Максимальна продуктивність зі змінним акумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 А · год.