Аккумуляторная воздуходувка

Листья. Они радуют глаз осенью, но кто-то все же должен убирать их – с тротуаров и проезжей части из соображений безопасности, а также с газонов, чтобы не допустить травм. Метлы и грабли, работающие только лишь за счет силы наших мышц, быстро достигают предела своих возможностей. Но все меняется благодаря мощным аккумуляторным воздуходувкам Kärcher! Они всегда под рукой, когда и где вам нужно, удобно помещаются в руке, быстро и тщательно убирают листья.

Расширьте границы очистки. С воздуходувками Kärcher.

Будь-то пешеходная дорожка, проезжая часть или газон – где бы осенью ни накапливались листья, высокоэффективные аккумуляторные воздуходувки и воздуходувки-пылесосы Kärcher мощно и эффективно убирают их. Когда мышечная сила ослабевает или другие инструменты достигают предела своих возможностей, они впечатляют скоростью воздуха до 240 км/ч и максимальным удобством эксплуатации – быстро и эффективно очищая поверхности от листьев.

Особенности воздуходувки

Максимальная свобода движений за счет идеальной балансировки и отсутствия кабеля электропитания.

Максимальная свобода движений

Съемная плоская насадка со скребком для удаления влажных листьев и уплотненной грязи.

Съемная плоская насадка

Эргономичная рукоятка и удобство эксплуатации благодаря удачному расположению регулятора скорости.

Эргономичная рукоятка
Съемная двухсекционная трубка
Съемная двухсекционная трубка для оптимальной адаптации к условиям уборки и экономии места при хранении
защита воздухозаборника
Привлекательный дизайн Kärcher и защита воздухозаборника вентиляционной системы устройства
Технология Real Time
Технология Real Time с ЖК-дисплеем на батарее: видно оставшееся время работы, оставшееся время зарядки и емкость батареи

Особенности воздуходувки-пылесоса

Всасывающие и выдувные трубы снимаются и устанавливаются отдельно, тем самым облегчая работу с прибором за счет уменьшения его веса.

Всасывающие и выдувные трубы

Турбонасадка: обеспечивает временное повышение мощности режимов выдувания и всасывания.

Турбонасадка

Регулятор выбора режима: возможность выбора между режимами всасывания и выдувания с возможностью выбора режима комбинированной работы.

Регулятор выбора режима
Две рукоятки для удобства во время работы
Две рукоятки: обеспечивают идеальное распределение веса и удобство в обращении.
Съемные направляющие колеса
Съемные направляющие колеса: делают работу проще и эффективнее.
Объем мешка 45 литров
Объем мешка 45 литров: гарантирует бесперебойную работу в течение длительного времени.
Бесщеточный двигатель
Бесщеточный двигатель: для увеличения продолжительности рабочего цикла и повышения срока службы устройства.
Съемная плоская насадка
Съемная плоская насадка: для точной и точечной очистки. Листья могут, например, быть специально собраны в кучу.
Контроль скорости
Регулировка скорости: позволяет постоянно адаптировать скорость в зависимости от задачи.

Вся уборочная бригада – в одном приборе

Аккумуляторная воздуходувка-пылесос BLV 36-240 Battery мгновенно сдувает, всасывает и измельчает зеленые отходы. Обладая скоростью потока воздуха до 240 км/ч, она обеспечивает быстрое удаление влажных листьев, травы и зеленых отходов после обрезки живой изгороди с их последующим измельчением и подачей во встроенный мешок для листьев повышенной вместимости.

icon_arrow

18 В Kärcher Battery Power

LBL 2 Battery Set

Садовые электрические воздуходувки - это очень популярный инструмент у владельцев загородных домов, коттеджей, дачных участков, постоянно сталкивающихся с проблемой уборки территории от опавших листье и сучьев, и не желающих убирать ее вручную при помощи лопаты, граблей и метлы. Воздуходувка Kärcher - это надежный помощник для быстрой и качественной уборки мелкого мусора и снега, опавших листьев на территории двора, в саду и на огороде. 

Напряжение: 18 В
Скорость воздуха: Макс. 210 км/час
Объемный поток воздуха: Макс. 220 м³/час
Производительность на одной зарядке*: Макс. 400 м²
Вес: 2.0 кг
Выдувная труба: двухсекционная
Плоская насадка со скребком: Да
Регулировка мощности: одноступенчатая
Зарядное устройство: стандартное зарядное устройство Kärcher Battery Power 18 В
Аккумулятор (в комплекте): 18 В/2,5 А·ч

* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В/2,5 А·ч.

Battery Blower vac BLV 18-200

BLV 18-200 Battery

Функция «3-в-1»: всасывание, выдувание и мульчирование с помощью одного прибора – минимальные усилия для достижения идеальных результатов. Бесщеточный двигатель прибора продлевает срок службы и повышает производительность.

Скорость воздуха в режиме выдувания: макс. 200 км/ч
Производительность на одной зарядке в режиме выдувания*: макс. 425 м2
Скорость воздуха в режиме всасывания: макс. 130 км/ч
Производительность на одной зарядке в режиме всасывания*: макс. 45 л
Вес без аксессуаров: 3,5 кг
Аккумулятор и зарядное устройство: не включены в комплект поставки
Товар: под заказ

* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В/2,5 А·ч.

36 В Kärcher Battery Power

LBL 4 Battery Set

Где бы осенью ни накапливались листья, аккумуляторная воздуходувка LBL 4 Battery мощно и эффективно убирает их. Когда мышечная сила ослабевает или другие инструменты достигают предела своих возможностей, эта воздуходувка показывает впечатляющие результаты благодаря двухэтапному регулятору мощности и максимальному удобству использования.

Скорость воздуха в режиме выдувания: макс. 240 км/ч
Производительность на одной зарядке в режиме выдувания*: макс. 550 м2
Скорость воздуха в режиме всасывания: макс. 130 км/ч
Производительность на одной зарядке в режиме всасывания*: макс. 75 л
Вес без аксессуаров: 4,2 кг
Зарядное устройство: стандартное зарядное устройство Kärcher Battery Power 36 В
Аккумулятор (в комплекте): 36 В/2,5 А·ч

* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В/2,5 А·ч.

Battery blower vac

BLV 36-240 Battery

Листья, трава, срезанные мелкие ветки живой изгороди: у них нет шансов перед воздуходувке-пылесосу BLV 36-240 с питанием от аккумулятора и бесщеточным, чрезвычайно эффективным двигателем. Практичная функция 3-в-1 не только позволяет выдуть все листья и мелкий мусор, но также сразу же их пылесосить и измельчить.

 

Скорость воздуха в режиме выдувания: макс. 240 км/ч
Производительность на одной зарядке в режиме выдувания*: макс. 550 м2
Скорость воздуха в режиме всасывания: макс. 130 км/ч
Производительность на одной зарядке в режиме всасывания*: макс. 75 л
Вес без аксессуаров: 4,2 кг
Аккумулятор и зарядное устройство: не включены в комплект поставки
Товар: под заказ

* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В/2,5 А·ч.

