Аккумуляторная воздуходувка

LBL 2 Battery Set

Садовые электрические воздуходувки - это очень популярный инструмент у владельцев загородных домов, коттеджей, дачных участков, постоянно сталкивающихся с проблемой уборки территории от опавших листье и сучьев, и не желающих убирать ее вручную при помощи лопаты, граблей и метлы. Воздуходувка Kärcher - это надежный помощник для быстрой и качественной уборки мелкого мусора и снега, опавших листьев на территории двора, в саду и на огороде.

Напряжение: 18 В

Скорость воздуха: Макс. 210 км/час

Объемный поток воздуха: Макс. 220 м³/час

Производительность на одной зарядке*: Макс. 400 м²

Вес: 2.0 кг

Выдувная труба: двухсекционная

Плоская насадка со скребком: Да

Регулировка мощности: одноступенчатая

Зарядное устройство: стандартное зарядное устройство Kärcher Battery Power 18 В

Аккумулятор (в комплекте): 18 В/2,5 А·ч

* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В/2,5 А·ч.