Аккумуляторная воздуходувка 36 В с двухступенчатой регулировкой мощности обеспечивает максимальную скорость воздушного потока до 250 км/ч. Воздуходувка оснащена удобной насадкой с функцией соскребания для влажной листвы, что позволяет направленно и эффективно убирать сухой, влажный или утоптанный мусор. Устройство удобно лежит в руке и обладает хорошо сбалансированной конструкцией, обеспечивая комфорт даже при длительной работе.