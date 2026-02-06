Аккумуляторная воздуходувка LBL 4 Battery Set
Достигает максимальной скорости потока воздуха 250 км/ч: мощная аккумуляторная воздуходувка 36 В от Kärcher с двухступенчатой регулировкой мощности. Поставляется в комплекте с аккумулятором и быстрозарядным устройством.
Аккумуляторная воздуходувка 36 В с двухступенчатой регулировкой мощности обеспечивает максимальную скорость воздушного потока до 250 км/ч. Воздуходувка оснащена удобной насадкой с функцией соскребания для влажной листвы, что позволяет направленно и эффективно убирать сухой, влажный или утоптанный мусор. Устройство удобно лежит в руке и обладает хорошо сбалансированной конструкцией, обеспечивая комфорт даже при длительной работе.
Особенности и преимущества
Выдувная трубаЭффективное удаление листвы и мусора вокруг дома и в гараже.
Съемная плоская насадкаНасадка для локальной уборки позволяет, например, сдувать листву в кучи.
2-ступенчатая регулировка мощностиМаксимальная мощность или максимальное время работы могут быть адаптированы к индивидуальным требованиям.
Наконечник-скребок
- Влажную листву и примятую грязь можно отделить скребком.
Эргономичная конструкция
- Прекрасно сбалансированная конструкция обеспечивает удобную работу.
Байонетный замок
- Для компактного хранения выдувную трубу можно просто снять.
Аккумуляторная платформа 36 В Kärcher Battery Power
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор можно использовать во всех других устройствах на платформе Battery Power от 36 В от Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Поток воздуха (км/ч)
|макс. 250
|Мощность потока воздуха (м³/ч)
|330
|Регулятор скорости вращения
|есть
|Регулятор скорости вращения
|2
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Емкость (Ач)
|2,5
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|макс. 550 (2,5 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 15 (2,5 А·ч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|48 / 78
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,903
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|975 x 170 x 305
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 36 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 36 В (1 шт.)
- Выдувная труба
- Плоская насадка со скребком
Области применения
- Удаление листьев вокруг дома
- Удаление зеленых отходов после обрезки кустов и живой изгороди
- Дорожки вокруг дома
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
