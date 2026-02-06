Акумуляторна повітродувка LBL 4 Battery Set
Досягає максимальної швидкості потоку повітря 250 км/год: потужна акумуляторна повітродувка 36 В від Kärcher з двоступеневим регулюванням потужності. Поставляється в комплекті з акумулятором і швидкозарядним пристроєм.
Акумуляторна повітродувка 36 В із двоступеневим регулюванням потужності забезпечує максимальну швидкість повітряного потоку до 250 км/год. Повітродувка оснащена зручною насадкою з функцією зішкрібання для вологого листя, що дозволяє направлено й ефективно прибирати сухе, вологе чи втоптане сміття. Пристрій ергономічно лежить у руці та має добре збалансовану конструкцію, що забезпечує комфорт навіть під час тривалої роботи.
Особливості та переваги
Видувна трубаЕфективне видалення листя і сміття навколо будинку і в гаражі.
Знімна плоска насадкаНасадка для локального прибирання дозволяє, наприклад, здувати листя в купи.
2-ступінчасте регулювання потужностіМаксимальна потужність або максимальний час роботи можуть бути адаптовані до індивідуальних вимог.
Накінечник-скребок
- Вологе листя і прим'ятий бруд можна відокремити скребком.
Ергономічна конструкція
- Прекрасно збалансована конструкція забезпечує зручну роботу.
Байонетний замок
- Для компактного зберігання видувну трубу можна просто зняти.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор можна використовувати в усіх інших пристроях на платформі Battery Power від 36 В від Kärcher.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Швидкість потоку повітря (км/год)
|макс. 250
|Витрата повітря (м³/год)
|330
|Регулятор швидкості обертання
|так
|Регулятор швидкості обертання
|2
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|36
|Ємність (Ач)
|2,5
|Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²)
|макс. 550 (2,5 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 15 (2,5 А·год)
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|48 / 78
|Зарядний струм (A)
|2,5
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,903
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|975 x 170 x 305
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект поставки
- Акумулятор: 36 В / 2,5 Ач Акумулятор(1 шт.)
- Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій на 36 В (1 шт.)
- Видувна труба
- Плоска насадка зі скребком
Області застосування
- Видалення листя навколо будинку
- Видалення зелених відходів після обрізки кущів та живоплоту
- Доріжки навколо будинку
- Території навколо будинку та саду
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.