Акумуляторна повітродувка 36 В із двоступеневим регулюванням потужності забезпечує максимальну швидкість повітряного потоку до 250 км/год. Повітродувка оснащена зручною насадкою з функцією зішкрібання для вологого листя, що дозволяє направлено й ефективно прибирати сухе, вологе чи втоптане сміття. Пристрій ергономічно лежить у руці та має добре збалансовану конструкцію, що забезпечує комфорт навіть під час тривалої роботи.