Бензинові генератори
У сучасному світі електроенергія - це незамінний ресурс, що забезпечує роботу всіх аспектів нашого повсякденного життя. Важливо мати план "Б" у разі відключення електропостачання, і бензиновий генератор - це одне з найефективніших рішень.
На будмайданчиках, сільськогосподарських або комунальних підприємствах потужні бензинові генератори Kärcher гарантують автономне електропостачання в будь-яких місцях. Крім того, генератори є джерелом електроенергії для енергопостачання приватних будинків у разі відключення електрики. Купити генератор для будинку - це мудре рішення.
При цьому надійні бензинові двигуни забезпечують постійну електроотдачу, продумана система захисту - безпечну експлуатацію, а колеса зі стійкими до пошкоджень шинами - легке транспортування апаратів.
Бензогенератори Karcher
Бензогенератори Karcher - функціональний пристрій для використання в побутових і професійних цілях
Бензинові генератори серії PGG
Для будь-якого електричного пристрою потрібна електроенергія. Там, де підключення до мережі неможливе, електроенергія повинна вироблятися безпосередньо на робочому місці. Наша лінійка бензинових генераторів PGG – відмінне рішення для автономного живлення апаратів високого тиску та багатьох інших пристроїв у будівництві, комунальних, сільськогосподарських, лісогосподарських та паркових спорудах – потужні та надійні професійні генератори, розраховані на тривалу безперервну роботу обладнання.
Аптеки, салони краси, маленькі магазинчики, кафе та інші підприємства малого бізнесу можуть бути забезпечені безперебійним живленням на тривалий час при відключенні енергопостачання.
Електрогенератори оснащені високопродуктивними бензиновими двигунами, надійними системами захисту від перевантажень та міцним каркасом для його безпеки.
Гарантія якості
Вся техніка Керхер виробляється під строгим контролем якості, що гарантує високу якість складання та дотримання стандартів.
Мідна обмотка двигуна
Обмотка з міді підвищує термін служби генератора та стабільність його роботи, зменшує ймовірність поломок, пов'язаних із коротким замиканням.
Лічильник мотогодин
Наявність лічильника мотогодин допомагає визначати терміни технічного обслуговування (ТО) генератора для забезпечення його працездатності.
Електричний стартер
Генератори побутові з електростартером зручні у запуску навіть за відсутності великої фізичної сили оператора.
Автоматичний контроль напруги
У наших генераторах встановлений стабілізатор напруги (система AVR), який утримує вихідну напругу генератора на постійній величині, не допускаючи відхилень та стрибків.
Бензогенератори Kärcher: мобільні, зручні, безпечні
Переваги електрогенераторів Керхер:
- довгий час безперервної роботи;
- компактні розміри;
- низький рівень шуму;
- висока ефективність;
- простота в обслуговуванні.
Щоб гідно оцінити всі функціональні можливості електрогенераторів Керхер, давайте детально розглянемо кожну з них.
Високопродуктивний чотиритактний двигун
Пристрої оснащені бензиновим двигуном, який забезпечує високу номінальну потужність. Двигун відповідає екологічним стандартам Euro 5, відрізняється надійністю і стабільністю в роботі. Висока потужність чотиритактного мотора синхронних генераторів дозволяє підключити різне садове або будівельне обладнання. Низька витрата палива і хороша продуктивність забезпечать безперебійну роботу інструменту протягом тривалого часу.
Міцність і надійність
Електричні генератори Керхер захищені міцною сталевою трубчастою рамою, яка захищає пристрій від механічних пошкоджень при падіннях і ударах. Передбачено захист від попадання сторонніх предметів і вологи (IP 23). Генераторам не страшні бризки води, що падають під кутом, рівним або менше ніж 60° по вертикалі, так що непередбачені капризи погоди не викличуть перебоїв в роботі обладнання.
Захистивши пристрій від зовнішніх механічних впливів, виробник також подбав і про надійну та безпечну роботу двигуна. Високоефективна система охолодження убезпечить двигун від перегріву. Генератори на бензині захищені від перевантажень та нестачі масла.
Завдяки цим технічним рішенням бензинові генератори Керхер є дійсно надійними і довговічними.
Автоматична стабілізація напруги
Всі генератори серії PGG оснащені автоматичними електронними регуляторами напруги, що гарантують постійно стабільну енерговіддачу. Це дозволяє Вам без побоювань підключати до них електроприлади, чутливі до перепадів напруги, наприклад, електроінструменти з електронними системами управління.
Генератори Kärcher серії PGG:
- Автономне живлення електрообладнання, розрахованого на напругу 230 і / або 400 В.
- Можливість приєднання трифазного навантаження
потужністю до 7,5 кВт.
- Можливість приєднання однофазного навантаження потужністю до 5,5 кВт.
- Бензинові двигуни із зручним електричним
стартером.
- Складна рукоятка і великі колеса зі стійкими
до проколів шинами для зручності перенесення
навіть в умовах бездоріжжя.
Вибрати генератор за потужністю:
Зручність у використанні
Користувачі генераторів Karcher, безсумнівно, високо оцінять високу практичність німецьких апаратів.
- До каркаса прикріплена зручна складна ручка для переміщення апарата.
- Великі колеса забезпечать хорошу маневровість і легку транспортування по пересіченій місцевості.
- Шини стійкі до проколів, що дозволяє перевозити електрогенератор з будь-якого типу поверхні.
- У нижній частині сталевої рами присутній міцна металева опора для установки обладнання в потрібному місці.
- Скромні габарити навіть топових моделей дозволяють зручно зберігати пересувну електростанцію в невеликому приміщенні або підвалі.
Широкі можливості
Залежно від моделі бензинові генератори можуть бути оснащені заземленою однофазною розеткою змінного струму, а також трифазним роз’ємом. Це дозволяє забезпечити надійне автономне однофазне або трифазне живлення широкого спектру обладнання та електроінструментів. Кожна модель електрогенераторів Kärcher оснащена автоматичним регулятором напруги. Це дозволяє безпечно підключати електрообладнання, чутливе до перепадів напруги, наприклад електроінструменти з електронними системами управління.
Такі електричні генератори здатні приводити в дію апарати високого тиску і апарати високого тиску з підігрівом води, з однофазними або трифазними електродвигунами, а вихід постійного струму в 12 В завжди дозволить зарядити акумулятор автомобіля.
Місткість бензинового бака становить від 15 до 25 л, що дозволяє їм працювати від 5,5 до 12 годин залежно від моделі та підключеного навантаження.
Застосування генераторів
Де використовуються генератори?
Завдяки своїм функціональним можливостям, електрогенератори Керхер знаходять широке застосування в найрізноманітніших сферах. Генератори електроенергії використовуються для:
- живлення електроінструменту;
- прибудинкових територій;
- приведення в дію різного устаткування;
- електроживлення житлових приміщень.
Таке обладнання служить незалежним джерелом енергії у будівництві і сільському господарстві, а й у побуті. Користувачі часто купують бензогенератори для будинку або заміської ділянки. Вони можуть застосовуватися як генератори світла як в моменти вимкнення електроенергії, так і для забезпечення роботи побутових електроприладів та інструментів. Бензинові генератори доступні в різних потужностях, що дає змогу вибрати оптимальний варіант для вашого будинку.
В наш час домашній генератор – це не розкіш, а потреба. Купити генератор для дому ви можете безпосередньо на нашому сайті або звернутися до менеджера-консультанта для підбору потрібної моделі.
Генератори на бензині стають незамінними інструментами для малого бізнесу, забезпечуючи стабільне електроживлення і гарантуючи безперебійну роботу обладнання, комп'ютерів, освітлення та інших важливих систем, що сприяє забезпеченню ефективності та надійності бізнес-процесів.
Генератори для будинку стали потребою лише нещодавно, коли ситуація з відключенням електроенергії стала повсюдною проблемою. Незалежно від того, що відбувається з електропостачанням, генератор світла подбає про вашу безпеку і комфорт.
Генератор електроенергії: Коли він вам справді знадобиться
Придбання домашнього генератора - це розумне рішення, яке виправдає себе в багатьох обставинах:
Аварійні ситуації:
Бензиновий генератор буде вашим надійним супутником у разі непередбачених відключень електропостачання. За часів стихійних лих або технічних аварій, він забезпечить вас світлом і електроенергією.
Робота і навчання з дому:
У наш час багато хто з нас працює і навчається з дому. Генератор допоможе вам зберегти продуктивність, навіть якщо станеться відключення електрики.
Особливо важливе обладнання:
Якщо у вас є медичні пристрої, системи безпеки або інші критично важливі прилади, бензиновий генератор забезпечить безперервне їхнє функціонування.
Роботи в саду та на присадибній ділянці:
Генератори можуть використовуватися для живлення садової та будівельної техніки, що полегшить особливо важкі роботи.
Генератори на бензині: Як вибрати правильний
Під час вибору бензинового генератора для вашого будинку слід враховувати кілька важливих факторів:
Потужність:
Визначте, скільки енергії вам необхідно для забезпечення основних потреб. Це допоможе вам вибрати генератор відповідної потужності.
Генератори електроенергії Kärcher мають потужність від 3 до 7 кВт
Тривалість роботи:
Приділяйте увагу тому, як довго генератор здатний працювати на одному баку палива. Це особливо важливо, якщо очікується тривале відключення електропостачання.
- Kärcher PGG 8/3: час роботи при 50% потужності до 7 годин (при 100% потужності до 5,5 годин)
- Kärcher PGG 6/1: час роботи при 50% потужності до 10 годин (при 100% потужності до 6,5 годин)
- Kärcher PGG 3/1: час роботи при 50% потужності до 12 годин (при 100% потужності 6,5 годин)
Рівень шуму:
Якщо вам важливо мінімізувати шум, зверніть увагу на рівень звуку, який виробляє генератор. Багато сучасних моделей мають тиху роботу.
Генератори енергії Kärcher мають рівень шуму від 74 дБ(А) до 76 дБ(А).
Мобільність:
Якщо ви плануєте використовувати генератор як побутовий, а також на природі, переконайтеся, що він легко переміщується.
Наші генератори на бензині мають міцну сталеву раму, шини із захистом від проколів і складну штовхаючу ручку, що забезпечує максимальну мобільність апаратів.
Вартість бензогенераторов Керхер
Генератори Karcher відрізняються невеликою витратою палива і масла, низьким рівнем шуму і високою якістю компонентів. Для зручності користувача присутній цифровий дисплей робочого стану і покажчик рівня палива.
Варто відзначити інтелектуальну електронну систему запуску двигуна, яка заводить мотор всього за кілька секунд. Передбачена також резервна система ручного запуску двигуна. Виробник подбав і про зручність ремонту апаратів. У разі виявлення пошкоджень можна без проблем дістатися до потрібного елементу і швидко усунути несправність.
Якщо оцінити всі перераховані характеристики, обов'язково виникне питання: «Скільки коштує електрогенератор Керхер?». Вартість такого обладнання може здатися досить високою, у порівнянні з низькоякісними аналогами маловідомих виробників. Насправді, ціна на бензогенератори Керхер цілком виправдана, враховуючи, що за ці гроші ви отримуєте надійний, якісний пристрій, переваги якого підтверджені бездоганною репутацією німецького виробника.
Щоб підібрати обладнання, яке буде найкращим чином задовольняти ваші потреби, зверніться за допомогою до наших менеджерів. Фахівці допоможуть вам вибрати і купити високопродуктивний генератор, відповідний вашим вимогам. Придбайте 4-х тактний електричний бензогенератор Керхер, і ви відчуєте всі переваги такого обладнання особисто.
Зв'язатися з продавцем-консультантом ви можете за телефоном гарячої лінії 0 800 500-48-90 або по email info_prof@karcher.ua.
Наші додаткові переваги
Безкоштовна доставка
Доставка генераторів, вага яких становить до 100 кг з пакуванням, є важливим фактором при покупці. Ми надаємо послугу безкоштовної доставки генераторів "Новою поштою".
Сервісне обслуговування
Раз на рік або після 300 годин роботи, апарат потребує технічного обслуговування в сервісному центрі, що включає:
- Регулювання клапанів.
- Повне очищення бака та очищення паливного крана.
- Заміна оливи.
Технічне обслуговування (ТО) проводиться у сервісних центрах Керхер Центрів.
Оплата частинами
Якщо ви хочете купити генератор електрики як приватна особа, то можете скористатися послугою "Оплата частинами" від ПриватБанку або monobank.
Ви розбиваєте платіж на 10 (ПриватБанк) або на 10 (monobank) та не сплачуєте жодних додаткових комісій.
Генератори PGG 8/3, 6/1 та 3/1
- Надійні синхронні генератори з бензиновими двигунами з екологічним стандартом ЄС STAGE V і електричними стартерами.
- Номінальна потужність в діапазоні від 2,8 до 7 кВт (в залежності від типу апарату на однофазному або трифазному струмі).
- Вихід постійного струму (12 В).
- Дисплей з індикацією режимів роботи.
- Великий паливний бак для тривалої
(від 5,5 до 12 год) безперервної роботи.
- Технологія автоматичної стабілізації
напруги (AVR).
- Стійкі до проколів колеса і держак, що складається, для зручного переміщення.
- Захист від перевантаження і контроль рівня масла.
- Універсальні можливості (зокрема,
придатність для експлуатації з електроінструментами і апаратами високого тиску з електроприводом).
Мотопомпа для брудної води WWP 45
- Технологія автоматичної стабілізації
напруги (AVR).
- Стійкі до проколів колеса і держак, що складається, для зручного переміщення.
- Захист від перевантаження і контроль рівня масла.
- Універсальні можливості (зокрема,
придатність для експлуатації з електроінструментами та апаратами високого тиску з електроприводом).
- Незалежність від джерел електропостачання.
- Потужний бензиновий двигун з екологічним стандартом ЄС STAGE V з надійним ручним стартером.
- Безперервна робота протягом як мінімум 2,2 ч з продуктивністю 750 л/хв, що відповідає відкачування 100000 л води.
Високі параметри продуктивності: висота всмоктування до 7 м і можливість підйому води на висоту до 25 м.
- Придатність для відкачування сильно забрудненої води (з частинками діаметром до 30 мм).
- Міцна рама зі сталевих труб для захисту від пошкоджень і переміщення краном.
Компактна конструкція і мала вага.
- Універсальні можливості (зокрема, придатність для відкачування води із затоплених котлованів, підвалів або підземних паркінгів).
- Зручний доступ до всіх конструктивних вузлів для їх технічного обслуговування.
Як запустити генератор? Відео інструкція
Запуск за допомогою ключа
1. Відкрити паливний кран.
2. За холодного двигуна перемістити важіль повітряної заслінки вліво.
3. Повернути ключ в положення START і утримувати, доки двигун не запуститься. Тримати ключ у положенні START максимум 5 секунд.
4. Якщо двигун запущений, відпустити замковий вимикач в положення 1/ON.
5. Якщо двигун запущений, перемістити важіль повітряної заслінки вправо
Запуск за допомогою ручного стартера
1. Відкрити паливний кран.
2. За холодного двигуна перемістити важіль повітряної заслінки вліво.
3. Повільно потягнути ручний стартер, поки не відчується більш сильний опір, а потім потягнути ривком.
4. Повільно відпустити ручний стартер.
5. Якщо двигун запущений, перемістити важіль повітряної заслінки вправо.
Потрібна консультація з генераторів?
Зв'язатися з продавцем-консультантом ви можете за телефоном гарячої лінії (050) 334-48-90, (067) 334-48-90 або по email info_prof@karcher.ua.
Бензинові генератори в Керхер Центрах
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