Потужний синхронний генератор PGG 8/3 з бензиновим двигуном забезпечує надійне електроживлення в будь-яких місцях, у т. ч. на об'єктах без стабільного електропостачання, наприклад, на будмайданчиках, у сільському або комунальному господарстві. Завдяки стійким до пошкоджень колесам і складаній ручці апарат можна легко переміщати на різні об'єкти і з одного місця застосування до іншого. Місткий 25-літровий паливний бак забезпечує тривалу роботу (до 7 год, у режимі повного навантаження - 5,5 год). Надійний 4-тактний бензиновий двигун, що відповідає європейському екологічному стандарту STAGE V, забезпечує постійну віддачу потужності 7 кВт. Завдяки 2 однофазним штепсельним розеткам із захисним контактом і червоній розетці для живлення трифазною напругою 400 В генератор PGG 8/3 забезпечує різні варіанти підключення електроприладів. При цьому автоматичний регулятор напруги дає змогу під'єднувати до апарата чутливі електронні пристрої. Безпеку експлуатації гарантують продумані запобіжні пристрої. Системи захисту від перевантаження і нестачі мастила, а також міцна рама зі сталевих труб надійно захищають апарат і персонал, що його використовує, від будь-яких ризиків.