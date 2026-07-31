Електрогенератор PGG 8/3
Потужний синхронний генератор PGG 8/3 з постійною віддаваною потужністю 7 кВт, оснащений 4-тактним бензиновим двигуном і 25-літровим паливним баком. Для автономного живлення однофазним і трифазним струмом.
Потужний синхронний генератор PGG 8/3 з бензиновим двигуном забезпечує надійне електроживлення в будь-яких місцях, у т. ч. на об'єктах без стабільного електропостачання, наприклад, на будмайданчиках, у сільському або комунальному господарстві. Завдяки стійким до пошкоджень колесам і складаній ручці апарат можна легко переміщати на різні об'єкти і з одного місця застосування до іншого. Місткий 25-літровий паливний бак забезпечує тривалу роботу (до 7 год, у режимі повного навантаження - 5,5 год). Надійний 4-тактний бензиновий двигун, що відповідає європейському екологічному стандарту STAGE V, забезпечує постійну віддачу потужності 7 кВт. Завдяки 2 однофазним штепсельним розеткам із захисним контактом і червоній розетці для живлення трифазною напругою 400 В генератор PGG 8/3 забезпечує різні варіанти підключення електроприладів. При цьому автоматичний регулятор напруги дає змогу під'єднувати до апарата чутливі електронні пристрої. Безпеку експлуатації гарантують продумані запобіжні пристрої. Системи захисту від перевантаження і нестачі мастила, а також міцна рама зі сталевих труб надійно захищають апарат і персонал, що його використовує, від будь-яких ризиків.
Особливості та переваги
Виняткова простота використання
- Висока мобільність завдяки складаний штовхаючій ручці і шинам із захистом від проколів
- Електричний стартер забезпечує легкий запуск бензинового двигуна.
Висока надійність та безпека
- Завдяки захисту від перевантаження і нестачі масла, а також сталевій трубчастій рамі апарат забезпечує максимальну безпеку оператору.
- З автоматичним регулятором напруги (AVR) для роботи чутливих електронних пристроїв.
Надійність і висока потужність
- Синхронний генератор забезпечує надійну віддачу в безперервному режимі потужності 7 кВт (400 В) або 2 кВт (230 В).
- Потужний бензиновий двигун для застосування мін. 5,5 годин від однієї заправки бака.
Можливість використання апаратів високого тиску Kärcher
- Дозволяє експлуатувати апарати високого тиску в місцях без централізованого електропостачання.
- Сумісність із деякими 3-фазними апаратами високого тиску.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|76
|Номінальна потужність (кВт)
|2
|Номінальна потужність (трьохфазний струм) (кВт)
|7
|Потужність (кВт)
|2,5
|Потужність (трьохфазний струм) (кВт)
|макс. 7,5
|Тип приводу
|Бензин
|Робочий об'єм (см³)
|440
|Потужність двигуна (кВт/л.с.)
|9 / 12,2
|Витрата палива (л/год)
|4,5
|Ємність бака (л)
|25
|Час роботи при 50% потужності (год)
|7
|Час роботи при 100% потужності (год)
|5,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|99,625
|Маса (без приладдя) (кг)
|89,7
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|743 x 713 x 670
Комплектація
- Індикатор режиму роботи
- Вихід постійного струму (12 В)
- Ступінь захисту IP 23
- Система захисту від нестачі мастила і перевантаження
- Показник рівня палива
- 1-фазна штепсельна розетка типу F (із захисним контактом)
- 3-фазна штепсельна розетка CEE (16 А)
- Автоматичне регулювання напруги (AVR)
Відео
Області застосування
- Автономне джерело енергії для комунальних підприємств, наприклад, для забезпечення живлення пилососів
- Автономне джерело енергії у будівництві, наприклад, для кутових шліфувальних машин
- Автономне джерело енергії в сільському господарстві, наприклад, для апаратів високого тиску
Запчастини для PGG 8/3
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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