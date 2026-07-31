Електрогенератор PGG 8/3

Потужний синхронний генератор PGG 8/3 з постійною віддаваною потужністю 7 кВт, оснащений 4-тактним бензиновим двигуном і 25-літровим паливним баком. Для автономного живлення однофазним і трифазним струмом.

Потужний синхронний генератор PGG 8/3 з бензиновим двигуном забезпечує надійне електроживлення в будь-яких місцях, у т. ч. на об'єктах без стабільного електропостачання, наприклад, на будмайданчиках, у сільському або комунальному господарстві. Завдяки стійким до пошкоджень колесам і складаній ручці апарат можна легко переміщати на різні об'єкти і з одного місця застосування до іншого. Місткий 25-літровий паливний бак забезпечує тривалу роботу (до 7 год, у режимі повного навантаження - 5,5 год). Надійний 4-тактний бензиновий двигун, що відповідає європейському екологічному стандарту STAGE V, забезпечує постійну віддачу потужності 7 кВт. Завдяки 2 однофазним штепсельним розеткам із захисним контактом і червоній розетці для живлення трифазною напругою 400 В генератор PGG 8/3 забезпечує різні варіанти підключення електроприладів. При цьому автоматичний регулятор напруги дає змогу під'єднувати до апарата чутливі електронні пристрої. Безпеку експлуатації гарантують продумані запобіжні пристрої. Системи захисту від перевантаження і нестачі мастила, а також міцна рама зі сталевих труб надійно захищають апарат і персонал, що його використовує, від будь-яких ризиків.

Особливості та переваги
Виняткова простота використання
  • Висока мобільність завдяки складаний штовхаючій ручці і шинам із захистом від проколів
  • Електричний стартер забезпечує легкий запуск бензинового двигуна.
Висока надійність та безпека
  • Завдяки захисту від перевантаження і нестачі масла, а також сталевій трубчастій рамі апарат забезпечує максимальну безпеку оператору.
  • З автоматичним регулятором напруги (AVR) для роботи чутливих електронних пристроїв.
Надійність і висока потужність
  • Синхронний генератор забезпечує надійну віддачу в безперервному режимі потужності 7 кВт (400 В) або 2 кВт (230 В).
  • Потужний бензиновий двигун для застосування мін. 5,5 годин від однієї заправки бака.
Можливість використання апаратів високого тиску Kärcher
  • Дозволяє експлуатувати апарати високого тиску в місцях без централізованого електропостачання.
  • Сумісність із деякими 3-фазними апаратами високого тиску.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 76
Номінальна потужність (кВт) 2
Номінальна потужність (трьохфазний струм) (кВт) 7
Потужність (кВт) 2,5
Потужність (трьохфазний струм) (кВт) макс. 7,5
Тип приводу Бензин
Робочий об'єм (см³) 440
Потужність двигуна (кВт/л.с.) 9 / 12,2
Витрата палива (л/год) 4,5
Ємність бака (л) 25
Час роботи при 50% потужності (год) 7
Час роботи при 100% потужності (год) 5,5
Вага (з упаковкою) (кг) 99,625
Маса (без приладдя) (кг) 89,7
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 743 x 713 x 670

Комплектація

  • Індикатор режиму роботи
  • Вихід постійного струму (12 В)
  • Ступінь захисту IP 23
  • Система захисту від нестачі мастила і перевантаження
  • Показник рівня палива
  • 1-фазна штепсельна розетка типу F (із захисним контактом)
  • 3-фазна штепсельна розетка CEE (16 А)
  • Автоматичне регулювання напруги (AVR)
Електрогенератор PGG 8/3
Електрогенератор PGG 8/3

Відео

Області застосування
  • Автономне джерело енергії для комунальних підприємств, наприклад, для забезпечення живлення пилососів
  • Автономне джерело енергії у будівництві, наприклад, для кутових шліфувальних машин
  • Автономне джерело енергії в сільському господарстві, наприклад, для апаратів високого тиску
Запчастини для PGG 8/3

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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