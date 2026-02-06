Апарат високого тиску HD 8/18-4 Cage
Надзвичайно міцний апарат високого тиску без підігріву HD 8/18-4 M Cage зі сталевою трубчастою рамою з порошковим покриттям для комерційного використання в складних умовах експлуатації і максимального захисту насосного модуля.
HD 8/18-4 M Cage — це мобільний апарат високого тиску в міцній рамній конструкції (версія Cage), зі сталевою трубчастою рамою з порошковим покриттям для захисту в складних умовах експлуатації і при частому транспортуванні. Зручний в використанні апарат здатен працювати у вертикальному та горизонтальному положенні і, таким чином, надає користувачеві максимальну гнучкість і надійність. Пістолет високого тиску EASY! Force використовує силу віддачі струменя високого тиску для зменшення утримуючої сили до нуля, а швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock дають можливість швидкого з'єднання/роз'єднання, що в п'ять разів швидше, ніж звичайнірізьбові з'єднання, без зниження міцності або довговічності, а також гарантують, що ви зможете працювати без втоми і заощадити час на з'єднання і роз'єднання. Крім того, об'єм води і робочий тиск можна регулювати за допомогою Servo Control безпосередньо на розпилювачі. Низькооборотний 3-фазний 4-полюсний двигун, 3-поршневий осьовий насос з запобіжним клапаном та латунною головкою циліндрів дозволяють на 20% підвищити продуктивність очищення і ефективність використання енергії. Для захисту компонентів високого тиску в стандартну комплектацію входять функція автоматичного скидання тиску і великий фільтр тонкого очищення води.
Особливості та переваги
Міцний і довговічнийМіцна трубчаста сталева рама захищає всі компоненти. Трубчаста сталева рама також підходить для простого кріплення та кріплення машини в службовому автомобілі. Міцний пластиковий корпус надійно захищає насос від пошкоджень та бруду.
Високоякісне обладнанняАвтоматичне скидання тиску для захисту елементів апарату в режимі очікування Потужний, 4-полюсний, низькообертовий електродвигун. Високоякісна латунна головка циліндра.
Легко обслуговуєтьсяЛегкий доступ до головки блоку циліндрів при відкритті нижньої частини пристрою. Швидкий доступ до електричної коробки завдяки простому зняттю кришки. Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
Підвищена енергоефективність (до 20%)
- Новий 3-поршневий осьовий насос зі зменшеними втратами потоку і тиску
- 20 % збільшення продуктивності і енергоефективності.
Ефективне і економічне рішення
- Пістолет високого тиску EASY!Force для роботи без втоми.
- Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Гнучкість в роботі
- Може експлуатуватися як вертикально, так і горизонтально.
Зручне зберігання аксесуарів
- Тримач для закріплення трубки для пінної чистки.
- Тримач EASY!Lock для закріплення потужного сопла або пристосування для очищення поверхонь на корпусі апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|760
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Макс. тиск (бар/МПа)
|270 / 27
|Споживана потужність (кВт)
|4,6
|Кабель живлення (м)
|5
|Підведення води
|3/4″
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|44,3
|Вага (з упаковкою) (кг)
|48,578
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|420 x 460 x 970
Комплектація
- Пістолет: EASY! Force
- Розпилювальна трубка: 840 мм
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Тип шлангу високого тиску: Найвищої якості
- Автоматична система скидання тиску
Відео
Області застосування
- Ідеально підходить для використання: для очищення автомобілів, в будівельному та транспортному секторі, а також на промислових підприємствах
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 8/18-4 Cage
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.