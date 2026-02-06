HD 8/18-4 M Cage — це мобільний апарат високого тиску в міцній рамній конструкції (версія Cage), зі сталевою трубчастою рамою з порошковим покриттям для захисту в складних умовах експлуатації і при частому транспортуванні. Зручний в використанні апарат здатен працювати у вертикальному та горизонтальному положенні і, таким чином, надає користувачеві максимальну гнучкість і надійність. Пістолет високого тиску EASY! Force використовує силу віддачі струменя високого тиску для зменшення утримуючої сили до нуля, а швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock дають можливість швидкого з'єднання/роз'єднання, що в п'ять разів швидше, ніж звичайнірізьбові з'єднання, без зниження міцності або довговічності, а також гарантують, що ви зможете працювати без втоми і заощадити час на з'єднання і роз'єднання. Крім того, об'єм води і робочий тиск можна регулювати за допомогою Servo Control безпосередньо на розпилювачі. Низькооборотний 3-фазний 4-полюсний двигун, 3-поршневий осьовий насос з запобіжним клапаном та латунною головкою циліндрів дозволяють на 20% підвищити продуктивність очищення і ефективність використання енергії. Для захисту компонентів високого тиску в стандартну комплектацію входять функція автоматичного скидання тиску і великий фільтр тонкого очищення води.