Апарати високого тиску без підігріву води

Апарати високого тиску без підігріву води - холодний душ для стійкого бруду. Ефективне рішення для повсякденного очищення обладнання, будівель та транспортних засобів. Завдяки високим параметрами продуктивності, апарати високого тиску без підігріву води легко видаляють навіть стійкі забруднення. Вони ідеально підходять для чищення великих площ.

Kärcher Супер клас

Супер клас

Застосування у будівництві, сільському господарстві, промисловості та комунальному господарстві потребує найвищої потужності. Тиск, продуктивність і оснащення апаратів вищого класу саме на це і розраховані.

Перейти до продукту
Kärcher Середній клас

Середній клас

Добре оснащені для тривалої і жорсткої експлуатації. Мийки високого тиску без підігріву води, що належать до середнього класу, швидко і надійно чистять обладнання, транспортні засоби або виробничу територію.

Перейти до продукту
Kärcher Компакт клас

Компакт клас

Легко і потужно. Універсальні апарати компактного класу почистять подвір'я і майстерню за найкоротший час. Вони приємно здивують своїм тиском, продуктивністю і терміном служби.

Перейти до продукту
Kärcher Expert class

Expert class

Міцна конструкція, високоякісні компоненти, довговічність, надійна робота та надзвичайно проста експлуатація – високопродуктивні апарати високого тиску, які зосереджені на головному. Вони поєднують ключові потреби професіоналів із відмінним співвідношенням ціни та якості, що робить їх ідеальними для швидких та непередбачених завдань у сфері торгівлі, на будівельних майданчиках і в майстернях.

Перейти до продукту
Kärcher Спеціальні апарати

Спеціальні апарати

Обладнані для легкого транспортування на особливо складній місцевості: Апарати спеціального класу Kärcher видаляють стійкий бруд у важкодоступних місцях.

Перейти до продукту
Kärcher Двигун внутрішнього згоряння

Двигун внутрішнього згоряння

Коли немає електричного струму, мийки високого тиску з двигуном внутрішнього згорання (на вибір також з двигуном, який працює на біодизельному паливі) гарантують максимальну зручність і незалежність.

Перейти до продукту
Kärcher HD Трейлер

HD Трейлер

Потужні бензинові або дизельні двигуни в поєднанні з містким 1000-літровим баком для води забезпечують безперебійну роботу під високим тиском щонайменше протягом години, навіть за найскладніших умов очищення. Це ідеальне рішення для використання на будівельних майданчиках, у муніципальному секторі або для передачі в оренду професійним користувачам. Апарат відзначається винятковою міцністю, простотою в експлуатації та можливістю адаптації до потреб конкретного користувача.

Перейти до продукту

Популярні моделі Karcher HD

Класи HD

Компактний клас

Компактні апарати високого тиску Kärcher прекрасно підходять для споживачів, яким потрібно мобільний апарат для щоденного застосування в різних місцях. Вони поєднують високу продуктивність зі зручністю транспортування.

 

Середній клас

Апарати високого тиску Kärcher середнього класу є правильним вибором для споживачів, яким необхідний мобільний апарат для щоденного очищення обладнання або поверхонь, що характеризується великим радіусом дії для виконання робіт у важкодоступних місцях і займає мало місця на дворовій території або в майстерні.

 

Супер клас

Апарати високого тиску Kärcher екстра-класу - оптимальне рішення для споживачів, яким доводиться постійно виконувати роботи по усуненню великих обсягів стійкого бруду.

 

Спеціальні апарати

Спеціальні апарати високого тиску Kärcher - вірний вибір для споживачів, які пред'являють особливі вимоги до дотримання норм безпеки та санітарії або потребують екстремально високих значеннях тиску і витрати води, що дозволяють усувати особливо стійкі забруднення.

 

Трейлеры HD

Бренд Kärcher нерозривно асоціюється з передовими технологіями чистки високим тиском. Ми вже кілька десятиліть вдосконалюємо наші апарати високого тиску - і зараз пропонуємо Вам рішення, що гарантують принципово новий рівень мобільності і незалежності.

Популярні запити на сайті

пилосос будівельний без мішкапрофесійний миючий пилососакумуляторна машина для підмітання килимівмашина для підмітання вулицьакумуляторна підлогомиюча машинаавтономний генератор

