Апарати високого тиску без підігріву води

Класи HD

Компактний клас

Компактні апарати високого тиску Kärcher прекрасно підходять для споживачів, яким потрібно мобільний апарат для щоденного застосування в різних місцях. Вони поєднують високу продуктивність зі зручністю транспортування.

Середній клас

Апарати високого тиску Kärcher середнього класу є правильним вибором для споживачів, яким необхідний мобільний апарат для щоденного очищення обладнання або поверхонь, що характеризується великим радіусом дії для виконання робіт у важкодоступних місцях і займає мало місця на дворовій території або в майстерні.

Супер клас

Апарати високого тиску Kärcher екстра-класу - оптимальне рішення для споживачів, яким доводиться постійно виконувати роботи по усуненню великих обсягів стійкого бруду.

Спеціальні апарати

Спеціальні апарати високого тиску Kärcher - вірний вибір для споживачів, які пред'являють особливі вимоги до дотримання норм безпеки та санітарії або потребують екстремально високих значеннях тиску і витрати води, що дозволяють усувати особливо стійкі забруднення.

Трейлеры HD

Бренд Kärcher нерозривно асоціюється з передовими технологіями чистки високим тиском. Ми вже кілька десятиліть вдосконалюємо наші апарати високого тиску - і зараз пропонуємо Вам рішення, що гарантують принципово новий рівень мобільності і незалежності.