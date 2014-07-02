Апарати високого тиску без підігріву води
Апарати високого тиску без підігріву води - холодний душ для стійкого бруду. Ефективне рішення для повсякденного очищення обладнання, будівель та транспортних засобів. Завдяки високим параметрами продуктивності, апарати високого тиску без підігріву води легко видаляють навіть стійкі забруднення. Вони ідеально підходять для чищення великих площ.
Супер клас
Застосування у будівництві, сільському господарстві, промисловості та комунальному господарстві потребує найвищої потужності. Тиск, продуктивність і оснащення апаратів вищого класу саме на це і розраховані.
Середній клас
Добре оснащені для тривалої і жорсткої експлуатації. Мийки високого тиску без підігріву води, що належать до середнього класу, швидко і надійно чистять обладнання, транспортні засоби або виробничу територію.
Компакт клас
Легко і потужно. Універсальні апарати компактного класу почистять подвір'я і майстерню за найкоротший час. Вони приємно здивують своїм тиском, продуктивністю і терміном служби.
Expert class
Міцна конструкція, високоякісні компоненти, довговічність, надійна робота та надзвичайно проста експлуатація – високопродуктивні апарати високого тиску, які зосереджені на головному. Вони поєднують ключові потреби професіоналів із відмінним співвідношенням ціни та якості, що робить їх ідеальними для швидких та непередбачених завдань у сфері торгівлі, на будівельних майданчиках і в майстернях.
Спеціальні апарати
Обладнані для легкого транспортування на особливо складній місцевості: Апарати спеціального класу Kärcher видаляють стійкий бруд у важкодоступних місцях.
Двигун внутрішнього згоряння
Коли немає електричного струму, мийки високого тиску з двигуном внутрішнього згорання (на вибір також з двигуном, який працює на біодизельному паливі) гарантують максимальну зручність і незалежність.
HD Трейлер
Потужні бензинові або дизельні двигуни в поєднанні з містким 1000-літровим баком для води забезпечують безперебійну роботу під високим тиском щонайменше протягом години, навіть за найскладніших умов очищення. Це ідеальне рішення для використання на будівельних майданчиках, у муніципальному секторі або для передачі в оренду професійним користувачам. Апарат відзначається винятковою міцністю, простотою в експлуатації та можливістю адаптації до потреб конкретного користувача.
Бренд Kärcher нерозривно асоціюється з передовими технологіями чистки високим тиском. Ми вже кілька десятиліть вдосконалюємо наші апарати високого тиску - і зараз пропонуємо Вам рішення, що гарантують принципово новий рівень мобільності і незалежності.