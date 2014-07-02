АПАРАТИ ВИСОКОГО ТИСКУ БЕЗ ПІДІГРІВУ ВОДИ HD SUPER CLASS

Висока ергономічність

Відмінна ергономічність для щоденного використання: апарати високого тиску без підігріву води лінійки Super Class поєднують у собі багато інноваційних рішень, які полегшують експлуатацію та роблять процес очищення ще ефективнішим.

Апарати оснащені ергономічним пістолетом EASY!Force Advanced, поворотною струменевою трубкою 1050 мм і регулятором Servo Control. Приладдя зручно і практично зберігати завдяки наявності численних тримачів та відсіків.