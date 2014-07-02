АПАРАТИ ВИСОКОГО ТИСКУ БЕЗ ПІДІГРІВУ ВОДИ HD SUPER CLASS
Фокус на високій ефективності та продуктивності.
Найкращі в цій продуктовій категорії! Дана лінійка апаратів високого тиску без підігріву води використовується там, де потрібна максимальна безкомпромісна продуктивність. Завдяки своїй міцній та довговічній конструкції вони ідеально підходять для видалення навіть найстійкіших забруднень. Апарати часто використовуються в сільському господарстві, на будівельних майданчиках, у промисловості, в комунальному господарстві, тобто всюди, де потрібна максимальна продуктивність. Тиск, об'єм потоку води та оснащення апаратів лінійки Super Class ідеально поєднуються для ефективного видалення стійких забруднень.
HD SUPER CLASS: СТВОРЕНО ПРОФЕСІОНАЛАМИ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ
Апарати високого тиску без підігріву води лінійки Super Class – справжні супергерої у сфері видалення стійких забруднень.
Ергономічні та новаторські апарати гарантують інноваційний функціонал, високу якість, безкомпромісну ефективність та відмінну зручність експлуатації.
Висока ергономічність
Відмінна ергономічність для щоденного використання: апарати високого тиску без підігріву води лінійки Super Class поєднують у собі багато інноваційних рішень, які полегшують експлуатацію та роблять процес очищення ще ефективнішим.
Апарати оснащені ергономічним пістолетом EASY!Force Advanced, поворотною струменевою трубкою 1050 мм і регулятором Servo Control. Приладдя зручно і практично зберігати завдяки наявності численних тримачів та відсіків.
Топова модель у лінійці
Тільки найякісніші матеріали, з яких виготовлені апарати, можуть відповідати найвищим вимогам клієнтів. Саме тому апарати високого тиску без підігріву води лінійки Super Class оснащені поршнями з керамічним покриттям, латунною головкою циліндра, а також двигунами з водяним і повітряним охолодженням. Новий шланг Ultra Guard також встановлює високі стандарти стійкості до зовнішніх впливів. Крім того, було підвищено ефективність насоса порівняно з попередньою моделлю, завдяки чому досягається збільшення тиску на форсунці до 15%.
Найвища мобільність
Апарати високого тиску без підігріву води лінійки Super Class вражають своєю надзвичайно компактною конструкцією та вертикальною концепцією. Завдяки вбудованим ручкам апарат можна легко і практично транспортувати або завантажувати за допомогою крана, а отже, використовувати всюди. Крім того, автоматичний барабан для шлангу скорочує час підготовки до роботи більш ніж на 50%. Для забезпечення максимальної зручності на самому апараті передбачено численні варіанти для зберігання приладдя (відсіки, тримачі).
Простота використання
Апарати високого тиску без підігріву води лінійки Super Class є найпотужнішими в цій продуктовій категорії, при цьому, вони дуже прості в обслуговуванні. Інноваційні та настільки ж довговічні апарати забезпечують максимальну зручність експлуатації. На практиці вони вражають оптимальною ергономічністю, простотою використання, а також такими зручними компонентами, як індикатор рівня оливи, великим і легкодоступним фільтром для очищення води, насосом із поворотним кріпленням та модульною конструкцією.
Інновації на найвищому рівні
Нові апарати високого тиску без підігріву води лінійки Super Class відрізняються великою кількістю інтегрованих інноваційних рішень. Нова грязьова фреза Vibrasoft знижує рівень вібрації та шуму в процесі роботи на 30%. Автоматичний барабан з 20-метровим шлангом високого тиску суттєво полегшує та прискорює процес очищення. При цьому, його можна використовувати під час роботи з високим тиском навіть під кутом до 45°.
Міцність та надійність
Міцність та надійність обладнання, яке використовується при роботі, відіграють важливу роль у сфері очищення. Апарати високого тиску від Керхер виготовлені з високоякісних матеріалів, а отже, легко витримують найсуворіші умови експлуатації. Апарати відрізняються тривалим терміном служби, високою надійністю основних компонентів, простотою обслуговування, а також високою ефективністю.
АПАРАТИ CLASSIC: НАВІТЬ СТІЙКИЙ БРУД НЕ МАЄ ШАНСІВ
Машини суперкласу серії Classic - це справжні універсали.
Міцні та надійні, вони поєднують у собі найкраще в одній машині. Доступні за ціною, але водночас потужні апарати високого тиску з високими стандартами якості Kärcher.
Найвища якість, довговічність та надійність
Нові апарати високого тиску без підігріву води лінійки Super Class Classic призначені для роботи навіть у найважчих умовах. Для цього під час їх розробки використовувалися високоякісні матеріали. Крім того, було створено надзвичайно довговічну конструкцію з надійним насосом кривошипно-шатунного типу, новим пістолетом Classic та міцною сталевою рамою.
Апарати високого тиску без підігріву води лінійки Super Class Classic також надзвичайно прості в обслуговуванні та експлуатації. Це означає, що апарати готові до роботи, коли б вони не знадобилися.
Висока продуктивність та зручність експлуатації
Нові апарати високого тиску лінійки Super Class Classic забезпечують достатню потужність для вирішення будь-яких завдань з очищення. Робочий тиск до 250 бар і витрата води до 1700 л/год не залишають шансів навіть найстійкішим забрудненням. Крім того, ці апарати прості та практичні у використанні завдяки інтуїтивно зрозумілим та легкодоступним елементам управління.
Відмінна ефективність
Нова лінійка Super Class Classic включає надзвичайно довговічні та надійні апарати, орієнтовані на основні потреби користувача, які виникають у процесі прибирання. Ви отримуєте вигоду від хорошого співвідношення ціни, високої якості компонентів та максимальної продуктивності обладнання Керхер.
Професіонали оцінять
Нові апарати високого тиску лінійки Super Class Classic виготовлені з високоякісних матеріалів, а отже, витримують навіть найсуворіші умови експлуатації. Навіть у складних умовах роботи вони забезпечують тривалий термін служби та надзвичайно прості в обслуговуванні.
Дві лінійки апаратів для задоволення різних вимог клієнтів
Апарати високого тиску без підігріву води продуктової категорії Super Class представлені у 2 лінійках. Апарати лінійки Super Class Classic мають надзвичайно міцну конструкцію, ефективно працюють та прості в експлуатації. Апарати лінійки Super Class вражають чудовими ергономічними властивостями, максимальною зручністю експлуатації, високою продуктивністю і якістю. Вибір за Вами!