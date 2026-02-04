Апарат для чищення терас

Ідеальне рішення для очищення патіо. Покладіть кінець виснажливому чищенню. Просто підключіть шнур живлення і садовий шланг, і незабаром після цього насолоджуйтесь прохолодним напоєм в чистому патіо. Наш очищувач патіо PCL 4 робить це можливим. Обертові роликові щітки і вода очищають рівномірно, видаляючи навіть стійкі забруднення що в'їлись . Кількість води можна легко регулювати, це означає, що ви використовуєте стільки води, скільки вам дійсно потрібно. Бруд розм'якшується і вимивається за один крок. Ніяких переробок не буде потрібно.

0 продукт(и/ів)
Kärcher

Ваш помічник з прибирання патіо, терас

Більше не доведеться витрачати час на очищення тераси чи патіо: завдяки спеціальному приладу для чищення терас вам більше ніколи не доведеться вручну чистити дерев'яні покриття навколо будинку.

Роликові щітки, що обертаються, і вода очищають рівномірно, видаляючи з дерева навіть стійкі забруднення. Об'єм води можна легко відрегулювати, а це означає, що ви використовуєте рівно стільки води, скільки вам дійсно потрібно. Бруд розпушується і змивається одним рухом.

Наш апарат також можна застосовувати для швидкого очищення від бруду кам'яної плитки навколо будинку чи садових доріжок.

НАЛАШТУЙТЕСЯ НА ЛІТО В ЧИСТОМУ ПРОСТОРІ

Вам більше не потрібна розетка і подовжувач, що вічно плутається під ногами, щоб ретельно очистити патіо або балкон. Новий апарат для очищення терас і патіо PCL 3-18 може очистити до 20 квадратних метрів дерев'яних, ДПК або кам'яних плиток від одного заряду акумулятора. Ви можете самі обирати кількість використовуваної води, що допоможе вам легко перетворити навіть свинарник на виставку квітів Челсі, економлячи при цьому ресурси.

Ретельне та рівномірне очищення

Інноваційні роликові щітки із зворотним обертанням забезпечують ретельне та рівномірне очищення дерев’яних патіо.

Апарат для очищення терас Kärcher

Функція 2 в 1

Дві вбудовані водяні форсунки розпушують і змивають бруд за прийом.

Апарат для чищення терас Kärcher

Немає необхідності в джерелі живлення

Апарат для чищення терас Kärcher буде доступний в акумуляторній версії з 2023 року. Буде оснащений змінним акумулятором Kärcher на 18 В.

Апарат для чищення терас Kärcher

Може використовуватися на різноманітних зовнішніх поверхнях

Завдяки можливості заміни роликових щіток, що входять до комплекту поставки, на щітки для чищення гладкої кам'яної плитки, у вас є можливість використовувати апарат для чищення кам'яних поверхонь.

Апарат для чищення терас Kärcher

Поширені запитання про PCL 4

Апарат для чищення терас PCL підходить для таких поверхонь, як дерев'яні патіо або тераси, а також виготовлені з плиток WPC. За допомогою роликових щіток для кам'яних поверхонь (купуються окремо) ви також можете очищати надворі гладку кам'яну плитку. Поверхня з кам'яної плитки має бути гладкою і добре загерметизованою.

Робоча ширина 300 мм.

У комплект поставки входить набір, що складається з двох роликових щіток для дерев'яних поверхонь. Роликові щітки для кам'яних поверхонь можна придбати окремо.

Роликові щітки можна легко замінити вручну без будь-яких інструментів.

PCL 3-18 сумісний з усіма змінними акумуляторами Kärcher 18 В.

Час роботи батареї залежить від поверхні, що очищається. З акумулятором ємністю 2,5 Ач пристрій може чистити дерев'яні поверхні до 18 хвилин.

PCL 3-18 не має резервуара для води. Як і у випадку з дротовим пристроєм, його потрібно підключити до крана за допомогою водопровідного садового шланга.

Максимальний тиск води становить 10 бар, що відповідає діапазону низького тиску.

Максимальна витрата води при тиску води 4 бар становить 180 л/год.

PCL очищає лише водою; через пристрій неможливо додати миючий засіб.

Ефективне очищення патіо і літніх терас

Апарат для чищення терас Karcher PCL 4 ефективно і ретельно видаляє навіть стійкі забруднення завдяки тому, що пристрій поєднує в собі роликові щітки, що обертаються, об'єм води, який можна регулювати, та потужний двигун.

Роликові щітки, що входять в комплект поставки, ідеально підходять для очищення дерев'яних підлогових покриттів на відкритому повітрі. Роликові щітки для очищення кам'яних покриттів доступні до замовлення окремо.

Аксесуари до апарату для чищення терас PCL 4

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power

Акумуляторний апарат для чищення терас PCL 3-18 - це продукт на базі акумуляторної платформи 18 В Kärcher Battery Power. Відкрийте для себе весь асортимент продукції та подивіться, які інші продукти сумісні з вашим акумулятором 18 В Battery Power.

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В включає в себе компактні і зручні продукти для догляду за садами малого і середнього розміру, а також за прибудинковою територією. Доступні дві версії змінного акумулятора Kärcher Battery Power 18 В з різною ємністю: 18 В / 2,5 А·год і 18 В / 5,0 А·год. Обидві версії можуть використовуватися у всіх приладах з робочою напругою 18 В. Незалежно від того, чи йде мова про акумуляторні газонокосарки, акумуляторні багатоцільові пилососи або акумуляторні прилади для видалення бур'янів Kärcher, акумуляторні батареї можна швидко і легко замінити, а значить, і користуватися приладами в будь-який час і в будь-яких умовах.

Перейти до продуктів на базі акумуляторної платформи 18 В

Популярні запити на сайті

ручний миючий пилососсадовий інструмент купитикупити пилосос з вологим прибираннямелектрошвабракупити мінімийкупилосос циклонний

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.