Апарат для чищення терас
Ідеальне рішення для очищення патіо. Покладіть кінець виснажливому чищенню. Просто підключіть шнур живлення і садовий шланг, і незабаром після цього насолоджуйтесь прохолодним напоєм в чистому патіо. Наш очищувач патіо PCL 4 робить це можливим. Обертові роликові щітки і вода очищають рівномірно, видаляючи навіть стійкі забруднення що в'їлись . Кількість води можна легко регулювати, це означає, що ви використовуєте стільки води, скільки вам дійсно потрібно. Бруд розм'якшується і вимивається за один крок. Ніяких переробок не буде потрібно.
Ваш помічник з прибирання патіо, терас
Більше не доведеться витрачати час на очищення тераси чи патіо: завдяки спеціальному приладу для чищення терас вам більше ніколи не доведеться вручну чистити дерев'яні покриття навколо будинку.
Роликові щітки, що обертаються, і вода очищають рівномірно, видаляючи з дерева навіть стійкі забруднення. Об'єм води можна легко відрегулювати, а це означає, що ви використовуєте рівно стільки води, скільки вам дійсно потрібно. Бруд розпушується і змивається одним рухом.
Наш апарат також можна застосовувати для швидкого очищення від бруду кам'яної плитки навколо будинку чи садових доріжок.
НАЛАШТУЙТЕСЯ НА ЛІТО В ЧИСТОМУ ПРОСТОРІ
Вам більше не потрібна розетка і подовжувач, що вічно плутається під ногами, щоб ретельно очистити патіо або балкон. Новий апарат для очищення терас і патіо PCL 3-18 може очистити до 20 квадратних метрів дерев'яних, ДПК або кам'яних плиток від одного заряду акумулятора. Ви можете самі обирати кількість використовуваної води, що допоможе вам легко перетворити навіть свинарник на виставку квітів Челсі, економлячи при цьому ресурси.
Ретельне та рівномірне очищення
Інноваційні роликові щітки із зворотним обертанням забезпечують ретельне та рівномірне очищення дерев’яних патіо.
Функція 2 в 1
Дві вбудовані водяні форсунки розпушують і змивають бруд за прийом.
Немає необхідності в джерелі живлення
Апарат для чищення терас Kärcher буде доступний в акумуляторній версії з 2023 року. Буде оснащений змінним акумулятором Kärcher на 18 В.
Може використовуватися на різноманітних зовнішніх поверхнях
Завдяки можливості заміни роликових щіток, що входять до комплекту поставки, на щітки для чищення гладкої кам'яної плитки, у вас є можливість використовувати апарат для чищення кам'яних поверхонь.
Ефективне очищення патіо і літніх терас
Апарат для чищення терас Karcher PCL 4 ефективно і ретельно видаляє навіть стійкі забруднення завдяки тому, що пристрій поєднує в собі роликові щітки, що обертаються, об'єм води, який можна регулювати, та потужний двигун.
Роликові щітки, що входять в комплект поставки, ідеально підходять для очищення дерев'яних підлогових покриттів на відкритому повітрі. Роликові щітки для очищення кам'яних покриттів доступні до замовлення окремо.
Аксесуари до апарату для чищення терас PCL 4
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power
Акумуляторний апарат для чищення терас PCL 3-18 - це продукт на базі акумуляторної платформи 18 В Kärcher Battery Power. Відкрийте для себе весь асортимент продукції та подивіться, які інші продукти сумісні з вашим акумулятором 18 В Battery Power.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В включає в себе компактні і зручні продукти для догляду за садами малого і середнього розміру, а також за прибудинковою територією. Доступні дві версії змінного акумулятора Kärcher Battery Power 18 В з різною ємністю: 18 В / 2,5 А·год і 18 В / 5,0 А·год. Обидві версії можуть використовуватися у всіх приладах з робочою напругою 18 В. Незалежно від того, чи йде мова про акумуляторні газонокосарки, акумуляторні багатоцільові пилососи або акумуляторні прилади для видалення бур'янів Kärcher, акумуляторні батареї можна швидко і легко замінити, а значить, і користуватися приладами в будь-який час і в будь-яких умовах.
