Апарат для чищення терас

Ваш помічник з прибирання патіо, терас

Більше не доведеться витрачати час на очищення тераси чи патіо: завдяки спеціальному приладу для чищення терас вам більше ніколи не доведеться вручну чистити дерев'яні покриття навколо будинку.

Роликові щітки, що обертаються, і вода очищають рівномірно, видаляючи з дерева навіть стійкі забруднення. Об'єм води можна легко відрегулювати, а це означає, що ви використовуєте рівно стільки води, скільки вам дійсно потрібно. Бруд розпушується і змивається одним рухом.

Наш апарат також можна застосовувати для швидкого очищення від бруду кам'яної плитки навколо будинку чи садових доріжок.