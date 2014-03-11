Паропилосос
Чищення парою, сухе і вологе прибирання. Паропилососи Kärcher чистять трьома способами — за бажанням навіть в одному робочому циклі. З таким універсальним апаратом чистота у вашому домі буде під контролем. Просто, зручно, з економією часу й без хімії.
Легко, зручно, швидко й екологічно: прибирання паропилососом
Паровий пилосос Kärcher поєднує переваги пароочисника та пилососа для сухого прибирання. Видаляючи розсипане сміття, ви можете одночасно здійснювати вологе прибирання підлоги та відразу ж висушувати її. Такий універсальний апарат із відповідними аксесуарами гарантує бездоганну чистоту у всьому будинку — легко, зручно, економно та без жодної хімії.
Безперервна подача пари завдяки системі з двома баками
Бак можна легко поповнювати в будь-який момент — без зупинки прибирання. Жодних затримок: більше не потрібно чекати, поки бак охолоне, щоб долити воду.
Надзвичайно гігієнічно
Завдяки п’ятиступеневому регулюванню подачі пари її інтенсивність можна точно налаштувати залежно від типу поверхні та ступеня забруднення. Висока температура пари забезпечує не лише видиму, а й справді глибоку та гігієнічну чистоту.
Полегшення для алергіків
Паропилососи оснащені системою 4-рівневої фільтрації, що не потребує використання фільтр-мішків: пил зв’язується водяним фільтром, а HEPA-фільтр класу EN 1822:1998 затримує найдрібніші частинки, здатні проникати в легені. Тому повітря, яке випускає апарат, чистіше за навколишнє.
Зручне керування
Паропилосос Kärcher SV 7 вирізняється зручним і інтуїтивно зрозумілим керуванням. Потужність всмоктування регулюється у чотирьох рівнях безпосередньо на ручці, а подачу пари можна налаштувати на самому пристрої в п’яти режимах — для максимальної ефективності на різних поверхнях.
Паропилосос для дому: використання для різних поверхонь
Завдяки широкому набору аксесуарів паропилосос Kärcher SV 7 підходить для всього дому — без використання хімічних засобів. Різноманітні насадки дозволяють очищати парою та пилососити підлоги, меблі, поверхні, а також оновлювати килими, мити вікна, очищати шви й важкодоступні місця.
Житлові приміщення
Паропилосос Kärcher SV 7 — це просте, зручне та швидке рішення для прибирання в житлових приміщеннях. Тверді підлогові покриття, м’які меблі чи килими — SV 7 впорається з будь-якою поверхнею завдяки надійній конструкції та ефективній дії пари.
Використовуйте паропилосос для меблів з урахуванням таких особливостей:
- Дерево, меблі, двері: уникайте прямого впливу пари на лаковані або вощені поверхні, оскільки висока температура може пошкодити покриття. Рекомендується злегка зволожити м'яку тканину парою та обережно протерти поверхню.
- Текстильні вироби: перед обробкою парою протестуйте на непомітній ділянці, щоб переконатися у стійкості кольору та відсутності деформацій.
- Лаковані, пластикові, синтетичні поверхні: використовуйте мінімальний рівень подачі пари, щоб уникнути пошкодження поверхні. Застосовуйте відповідні насадки та дотримуйтеся інструкцій виробника.
- Нержавіюча сталь: не застосовуйте абразивні щітки — вони можуть подряпати поверхню. Для очищення краще взяти ручну насадку з гумовою вставкою або скористатися паровим струменем без щітки. Після прибирання протріть поверхню м’якою сухою ганчіркою, щоб не залишилося розводів.
Перед використанням завжди перевіряйте рекомендації виробника матеріалу, що очищується.
Кухня
Кухонні поверхні щодня забруднюються під час приготування їжі — уникнути цього неможливо. Саме тому паропилосос Kärcher SV 7 — ідеальний помічник для відновлення чистоти та блиску на кухонних поверхнях. Потужна пара легко справляється навіть із пригорілим жиром і стійкими забрудненнями — без жодної хімії.
Використовуйте паропилососи на кухні з урахуванням таких особливостей:
- Плита та варильна поверхня: для очищення плитки, конфорок і металевих елементів використовуйте точкове сопло або ручну насадку з мікрофіброю. Уникайте тривалого впливу пари на електроніку або сенсорні елементи.
- Кухонні фасади та меблі: лаковані та глянцеві поверхні обробляйте обережно. Замість прямої подачі пари злегка зволожте м’яку тканину й протріть поверхню вручну.
- Кухонні витяжки та решітки: пара ефективно видаляє жир. Для металевих решіток можна використовувати щітку з м’якою синтетичною щетиною. Не застосовуйте жорстких або металевих щіток, щоб уникнути подряпин.
- Раковина, змішувачі, фурнітура: очищуйте насадкою з м’яким ущільненням або точковим соплом. Пара добре розчиняє вапняні відкладення — без потреби в хімічних засобах.
Ванна кімната
Пара з паропилососа Kärcher SV 7 забезпечує ефективне та ретельне очищення змішувачів, дзеркал і кахлю у ванній кімнаті. Вона проникає навіть у найменші щілини та видаляє забруднення без використання хімічних засобів.
Використовуйте паропилосос у ванній кімнаті з урахуванням таких особливостей:
- Змішувачі, душові насадки, металеві елементи: пара ефективно розчиняє вапняний наліт і водяні сліди. Для очищення використовуйте точкову насадку або ручне сопло. Після обробки протріть поверхню сухою мікрофіброю, щоб уникнути розводів.
- Кахель і шви між плиткою: пара легко проникає у щілини та очищує навіть старі забруднення. Для міжплиткових швів використовуйте вузьке сопло, за потреби — з м’якою щіткою. Не рекомендується очищувати парою незахищені або крихкі шви.
- Скляні поверхні, дзеркала, душові перегородки: використовуйте насадку з мікрофіброю або насадку для скла. Обробляйте поверхню парою, після чого витирайте насухо для досягнення блиску без розводів.
- Умивальник і ванна: очищення парою дозволяє швидко прибрати мильний наліт і бактерії без використання агресивної хімії. Використовуйте ручну насадку або точкове сопло, уникаючи пластикових частин з низькою термостійкістю.
- Пластикові поверхні, полички, дверцята: обробляйте на низькому рівні подачі пари, щоб не деформувати матеріал. Завжди перевіряйте чутливі ділянки на малопомітній зоні.
Пилосос із парогенератором: як використовувати?
Коротка інструкція
Паропилосос SV 7 — це поєднання пароочисника та пилососа в одному пристрої. Він дозволяє одночасно подавати пару, розчиняти бруд і одразу ж його всмоктувати. Ось коротка інструкція, як користуватися цим приладом правильно та ефективно:
- Увімкнення приладу
Вставте штекер у розетку. Натисніть головний вимикач живлення. Загориться індикатор роботи.
- Активація подачі пари
Увімкніть парогенератор, натиснувши кнопку на корпусі. Дочекайтесь, поки лампа тиску припинить блимати — пристрій готовий до роботи з парою.
- Вибір рівня подачі пари
Встановіть потужність пари відповідно до типу поверхні:
Рівень 1–2 — делікатні тканини, штори, м’які меблі.
Рівень 3 — підлога, килими, скло.
Рівень 4–5 — жир, нагар, стійкі забруднення.
Регулювання здійснюється поворотом коліщатка на корпусі.
- Увімкнення всмоктування
Керування потужністю всмоктування — безпосередньо на ручці. Для запуску обробки одночасно натисніть кнопку подачі пари й кнопку всмоктування.
- Долив води під час роботи
Якщо вода в баку закінчиться, прилад подасть звуковий сигнал і засвітиться індикатор. Долийте воду в окремий резервуар — чекати охолодження не потрібно. Завдяки системі з двома баками SV 7 працює без перерви.
Порада: для зменшення утворення накипу рекомендується використовувати суміш із 50% дистильованої води та 50% водопровідної. Не застосовуйте лише дистильовану або дощову воду.
Паропилосос для дому: використання для різних поверхонь
Використовуйте паропилосос з урахуванням таких особливостей:
Дерево, меблі, двері: паропилосос для меблів використовуйте швидко та обережно, щоб не пошкодити лаковий чи восковий шар. Оптимальний спосіб очищення — злегка зволожити тканиною парою та протерти поверхню.
Текстильні вироби: спочатку обробіть парою на непомітній ділянці, дайте висохнути й перевірте, чи немає змін кольору або деформації.
Лаковані, пластикові, синтетичні поверхні: використовуйте мінімальну потужність пари, щоб уникнути пошкоджень.
Нержавіюча сталь: не застосовуйте абразивні щітки. Очищуйте ручним соплом із гумовою крайкою або точковим форсунковим струменем без щітки.
Перед використанням завжди перевіряйте рекомендації виробника матеріалу, що очищується.
Аксесуари для паропилососа Kärcher SV 7
З відповідними аксесуарами SV 7 перетворюється на справжній універсальний пристрій, перед яким не встоїть навіть стійкий бруд. Для прибирання твердих підлог і килимів передбачено різноманітні насадки. Круглі щітки, насадки для ручного сопла, аксесуари для чищення оббивки та багато іншого розширюють функціональність пристрою й роблять прибирання ефективним, швидким і зручним.
