Житлові приміщення

Паропилосос Kärcher SV 7 — це просте, зручне та швидке рішення для прибирання в житлових приміщеннях. Тверді підлогові покриття, м’які меблі чи килими — SV 7 впорається з будь-якою поверхнею завдяки надійній конструкції та ефективній дії пари.

Використовуйте паропилосос для меблів з урахуванням таких особливостей:

Дерево, меблі, двері: уникайте прямого впливу пари на лаковані або вощені поверхні, оскільки висока температура може пошкодити покриття. Рекомендується злегка зволожити м'яку тканину парою та обережно протерти поверхню.

Текстильні вироби: перед обробкою парою протестуйте на непомітній ділянці, щоб переконатися у стійкості кольору та відсутності деформацій.

Лаковані, пластикові, синтетичні поверхні: використовуйте мінімальний рівень подачі пари, щоб уникнути пошкодження поверхні. Застосовуйте відповідні насадки та дотримуйтеся інструкцій виробника.

Нержавіюча сталь: не застосовуйте абразивні щітки — вони можуть подряпати поверхню. Для очищення краще взяти ручну насадку з гумовою вставкою або скористатися паровим струменем без щітки. Після прибирання протріть поверхню м’якою сухою ганчіркою, щоб не залишилося розводів.