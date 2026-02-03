Обладнання та інструмент для поливу

Дощ, відтворений Керхер. Насоси та інструменти для поливу ідеально працюють один з одним. Спеціальні сенсори і таймери забезпечують строго потрібний обсяг поливу. Що б Ви не вибрали - насадки, пістолети, дощувачі, шланги, насоси, коннектори або візки - Ви завжди точно знаєте, що зробили правильний вибір!