Обладнання та інструмент для поливу
Дощ, відтворений Керхер. Насоси та інструменти для поливу ідеально працюють один з одним. Спеціальні сенсори і таймери забезпечують строго потрібний обсяг поливу. Що б Ви не вибрали - насадки, пістолети, дощувачі, шланги, насоси, коннектори або візки - Ви завжди точно знаєте, що зробили правильний вибір!
Автоматичний полив
Навіть якщо Ви поїхали у відпустку, Ви можете не турбуватися про свій сад: поливальні таймери Керхер будуть поливати Ваші рослини чітко за графіком.
Kärcher Rain System™
Нова поливальна система Kärcher Rain System® ідеально вписується в пейзаж Ваших кущів, грядок, живоплотів і клумб. Вода подається лише в потрібні місця, економлячи ресурси і забезпечуючи ідеальні умови для рослин.
Насадки і розпилювальні трубки
Абсолютний переможець: пістолети для поливу і штанги від Керхер мають ергономічний дизайн і дуже зручні у використанні. Ви можете вибирати різні види струменів.
Дощувачі і розбризкувачі для поливу
Полив навіть найвіддаленіших ділянок: завдяки широкому асортименту кругових дощувачів, Ви завжди знайдете правильне рішення для свого саду.
З'єднувачі та конектори для систем поливу
Керхер пропонує широкий вибір конекторів, штуцерів, з'єднань і муфт, які ідеально поєднуються з іншими поливальними аксесуарами.
Шланги
Садові шланги Керхер дуже гнучкі, надійні та стійкі до переломів. Нічого не завадить Вам подбати про свій сад!
Зберігання шланга
Завжди охайно та готове до роботи! Коробки, візки, барабани та підвіси для шлангів Kärcher забезпечують швидкий і зручний полив усього саду.
Сумісні поливальні пристрої
Осцилюючий дощувач
Дозволяє плавно змінювати площу зрошення(макс. 320 м?).
Імпульсний секторно-кругової дощувач
Сектор зрошення задається в межах 30 - 360°.
Багатофункціональний дощувач
Оснащений форсунками 6 різних форм для різних варіантів поливу.
Варіанти застосування
Відкрийте для себе найширші можливості нашої садової техніки!
- Система зрошення Kärcher Rain System
- SensoTimer ST6 Duo eco!ogic (арт. 2.645-214.0)
- Металевий пістолет "Premium" (арт. 2.645-271.0)
- Розпилювач з подовжує трубкою "Premium" (арт. 2.645-137.0)
- Садовий душ (арт. 2.645-181.0)
- Універсальний коннектор "Plus" (арт. 2.645-193.0)
- Універсальний коннектор "Plus" з функцією "Aqua Stop" (арт. 2.645-194.0)
- Осцилюючий дощувач OS 5.320 SV (арт. 2.645-135.0)
- Візок для шланга НТ 500 (арт. 2.645-170.0)
- Котушка для шланга "Premium" HR 7.135 (арт. 2.645-164.0)
- Шланг PrimoFlex "Premium" (арт. 2.645-152.0)
- Котушка для шланга "Premium" CR 7.220 Automatic (арт. 2.645-218.0)
- Компактна котушка для шланга CR 3.110 Balcony (арт. 2.645-210.0)
- Насос BP 4 Garden Set (арт. 1.645-356.0)
- Насос BP 7 Home & Garden eco! Ogic (арт. 1.645-356.0)
- Насос BP 1 Barrel (арт. 1.645-460.0)
- Глибинний насос BP 6 Deep Well (арт. 1.645-422.0)
- Насос BP 6 Deep Well (арт. 1.645-420.0)
- Насос SP 7 Dirt (арт. 1.645-504.0)
- Насос SP 2 Flat (арт. 1.645-501.0)
Екологічна відповідальність
Завдяки інтелектуальним і ефективним технологіям Kärcher у поєднанні з повністю сумісним асортиментом продукції ви можете раціонально та відповідально використовувати природні ресурси.
Енергоефективність
Насоси преміум-класу Kärcher — надійні, довговічні та комфортні у використанні. Вони автоматично вмикаються й вимикаються, коли це необхідно, забезпечуючи оптимальну продуктивність. Вони споживають на 30% менше енергії, ніж традиційні інжекторні насоси, забезпечуючи при цьому таку ж продуктивність.
Раціональне використання води
Блок керування поливом WT 5 можна точно запрограмувати на будь-який день тижня та обрати час старту поливу з максимальною точністю. Ідеальне рішення навіть для регіонів із встановленими обмеженнями. Знімний дисплей і зрозуміле меню роблять керування простим та зручним.
Екологічний підхід до матеріалів
Kärcher обирає матеріали з урахуванням впливу на довкілля, виключаючи фталати, важкі метали та інші шкідливі речовини. Шланги серії Kärcher Performance поєднують високу якість, міцність, гнучкість і стійкість до перегинів.
Прицільний полив
Система Kärcher Rain System® подає воду точно в зону росту рослин, без перевитрат. Підходить для живоплотів, кущів, овочевих грядок і квітників. Рівномірний розподіл тиску гарантує ефективне зрошення ділянок до 50 м, а за потреби можна налаштувати різний обсяг поливу для окремих зон.
Забезпечення водопостачання з альтернативних джерел
Регулювання кількості подачі води
Подача потрібного об’єму води
Точний розподіл води без зайвих витрат
Відео
Хочете дізнатися більше про системи поливу Kärcher?
Клікніть на зображення, щоб побачити, як працюють пристрої в реальних умовах
Візки для шлангів
Таймер поливу SensoTimer ST 6 eco!ogic
Kärcher Rain System®
Котушки для шлангів
Бокси для шлангів
Універсальний конектор для шлангів
Блок керування поливом WT 5
Популярні запити на сайті
пилосос циклон, електровіник, мінімийка високого тиску, миючий пилосос ручний, садові інструменти, мийка високого тиску з забором води