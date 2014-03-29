Автоматичний полив та обладнання для систем автополиву

Поливальні таймери - автоматизований догляд за рослинами. Навіть якщо Ви поїхали у відпустку, Ви можете не турбуватися про свій сад: поливальні таймери Керхер буду поливати Ваші рослини чітко за графіком.

Блок керування поливом WT 5

Від затишного балкона до великого саду — ми пропонуємо ефективні рішення для автоматичного поливу, які дбають про рослини та полегшують щоденні турботи. Системи поливу Kärcher економлять ваш час і забезпечують правильний режим зрошення без ризику перевитрати води. Таймери поливу беруть контроль на себе — ідеальний вибір для тих, хто хоче делегувати рутинні завдання. У поєднанні з інтелектуальною системою Kärcher Rain System® кожна рослина отримає оптимальну кількість вологи — саме тоді, коли це потрібно.

Таймер подачі води WT 4

Таймер поливу WT 4

Таймер поливу WT 4 забезпечує регулярне зрошення із точним контролем часу. Завдяки знімному дисплею його зручно налаштовувати та програмувати — все просто і зрозуміло з першого використання.

Таймер поливу WT 5

Таймер поливу WT 5

Таймер поливу WT 5 дозволяє налаштувати індивідуальний графік поливу на кожен день тижня — і точно дотримується заданого часу запуску. Такий контроль робить його ідеальним рішенням для регіонів із обмеженнями на полив. Знімний дисплей та інтуїтивна навігація меню забезпечують просте та зручне керування навіть при першому налаштуванні.

