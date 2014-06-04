Розумний спосіб поливу саду.

Індивідуальний полив з Kärcher Rain System®!

Незалежно від того, чи це живоплоти, клумби, кущі або трави - інтелектуальна система поливу від Kärcher забезпечує кожну рослину саме тоді, коли це потрібно.

Система Kärcher Rain System® поєднує в собі переваги мікрополиву та традиційного поливу. Вона працює при тиску до 4 бар і оснащена ПВХ-шлангом діаметром 1/2" з крапельними та мікроспрейними форсунками. Для додаткового захисту від надмірного тиску та забруднень можна встановити редуктор тиску та фільтр.

Система Kärcher Rain System™ може бути легко адаптована до будь-якого саду і ідеально працює з водяним таймером для автоматичного поливу.