Крапельний полив – комплект для поливу городу та газону
Завдяки системі поливу Kärcher Rain System® ваші живоплоти, кущі, овочеві грядки та клумби отримають оптимальне зрошення. Вода рівномірно потрапляє саме туди, де це необхідно, що дозволяє економити воду і гроші, та є екологічно безпечним рішенням. Kärcher Rain System® поєднує в собі переваги мікрополиву та традиційного поливу. Ця система працює при тиску до 4 бар і має ПВХ-шланг діаметром 1/2" з крапельними та мікророзпилювачами. Для додаткового захисту від надмірного тиску та забруднень можна встановити редуктори тиску та фільтри. Kärcher Rain System® легко адаптується до будь-якого саду, забезпечуючи індивідуальний підхід до зрошення.
Полив саду за допомогою мікрополиву Kärcher Rain System®
Розумний спосіб поливу саду.
Індивідуальний полив з Kärcher Rain System®!
Незалежно від того, чи це живоплоти, клумби, кущі або трави - інтелектуальна система поливу від Kärcher забезпечує кожну рослину саме тоді, коли це потрібно.
Система Kärcher Rain System® поєднує в собі переваги мікрополиву та традиційного поливу. Вона працює при тиску до 4 бар і оснащена ПВХ-шлангом діаметром 1/2" з крапельними та мікроспрейними форсунками. Для додаткового захисту від надмірного тиску та забруднень можна встановити редуктор тиску та фільтр.
Система Kärcher Rain System™ може бути легко адаптована до будь-якого саду і ідеально працює з водяним таймером для автоматичного поливу.
Набір для поливу горщиків KRS®
Зручний полив для вашої тераси та балкона з Kärcher Rain System®!
Насолоджуйтесь комфортом і ефективністю індивідуальної системи поливу від Kärcher, яка забезпечує зручний полив до 15 горщиків і квіткових ящиків на терасах і балконах. Ця система допоможе вам підтримувати ваші рослини здоровими та красивими без зайвих зусиль.
Ефективний крапельний полив
Полив з крапельним шлангом Kärcher!
Забезпечте полив ваших рослин вздовж всієї ділянки за допомогою крапельного шлангу Kärcher. Цей шланг ідеально підходить для насаджень довжиною до 50 метрів, гарантуючи рівномірне зрошення без зайвих зусиль.
Адресний полив
Цільовий полив з крапельною форсункою Kärcher!
Використовуйте крапельну форсунку Kärcher з регулюванням потоку води для точного та ефективного поливу безпосередньо на рослини. Ця форсунка забезпечує оптимальне зрошення, гарантуючи здоров'я та зростання ваших рослин.
Полив території
Зрошення з мікророзпилювачами Kärcher!
Мікророзпилювачі з різними режимами розпилення (360°, 180° та 90°) з можливістю регулювання об'єму води. Забезпечте ефективне та гнучке зрошення ваших рослин відповідно до їхніх потреб.