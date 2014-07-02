Мийки самообслуговування та обладнання

У розрахунку на будь-які запити: мийки самообслуговування від Kärcher
Устаткування для автомийок самообслуговування Kärcher вражає гнучким підходом, що дозволяє без великих витрат адаптувати його до потреб підприємства і побажанням клієнтів. Модульна структура мийних установок забезпечує підвищення пропускної здатності в міру розвитку бізнесу - кількість мийних майданчиків може бути збільшено до восьми.

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Конфігуратор автомийки самообслуговування

Ласкаво просимо на нашу онлайн-платформу для тих, хто хоче відкрити власну мийку самообслуговування. Якщо ви вирішили відкрити автомийку самообслуговування, наша платформа стане вашим надійним помічником і допоможе вам вибрати всі необхідні компоненти для успішного бізнесу.

Створіть свій власний проєкт за допомогою нашого інноваційного конфігуратора Kärcher, адаптуйте його до своїх унікальних потреб та отримайте пропозицію на готові компоненти, що забезпечать ефективність та сучасність вашої автомийки.

конфігуратор

Продумані системні рішення - ключ до Вашого успіху

Прибутковий автомийний бізнес вимагає високопродуктивного, надійного і ефективного обладнання. Kärcher пропонує Вам системно-сумісні компоненти, що ідеально поєднуються один з одним і гарантують рентабельну роботу з низьким рівнем виробничих витрат. Можливість адаптації до індивідуальних потреб - ще одна важлива перевага і для Вас, і для Ваших клієнтів.

SB wash

Однопостові автомийки самообслуговування

Ретельне очищення з економією коштів: установки високого тиску Керхер, призначені для обладнання одного мийного майданчика самообслуговування, прекрасно підходять для надання додаткових послуг на АЗС або для очищення власного автопарку.

SB line MB

Багатопостові автомийки самообслуговування

Компактність в поєднанні з енергоефективністю: установки, змонтовані в шафі, забезпечують рентабельну експлуатацію до чотирьох автомийних майданчиків, а модульна версія дозволяє обладнати до восьми майданчиків.

SB MU

Металоконструкції Керхер для автомийок

Функціональність і витонченість форм: металоконструкції в формі аттика можуть бути оснащені додатковими елементами дизайну. Продумана концепція освітлення робить їх зручними для використання в будь-який час доби.

cleanpark vacuum

Пилососи самообслуговування

Просте і ергономічне рішення: одно- або двохпостові пилососи самообслуговування Kärcher, призначені для очищення салонів і багажних відділень автомобілів, дуже прості у використанні і оснащені спеціальною насадкою для зручного очищення важкодоступних місць.

> Пилососи самообслуговування

Висока продуктивність при малих розмірах: однопостові автомийки самообслуговування Kärcher

Бюджетні моделі від Kärcher, що займають дуже мало місця, ідеально підходять для початку автомийного бізнесу або очищення власного автопарку.

SB wash

Для виконання всіх мийних операцій: SB Wash

Комплексне рішення, що забезпечує попередню очистку і пінну мийку на мінімальній площі.

SB wash

Для безконтактної мийки: HDS-C

Базова модель для ефективнього попереднього очищення або періодичної оперативної мийки.

SB wash

Все під контролем
Запит основних експлуатаційних параметрів здійснюється натисканням кнопки.

SB wash

Простота вибору програм
Вибір програм, позначених наочними піктограмами, здійснюється поворотом ручки. Спеціальний індикатор інформує клієнта, скільки часу мийки лишилося.

SB wash

Різні опції
За бажанням установка може бути дооснащена тримачами шланга і струменевої трубки або поворотною стрілою.

SB wash

Довговічна техніка
Система пом'якшення води запобігає утворенню вапняних відкладень і гарантує тривалий термін служби установки.

Для вирішення будь-яких завдань: багатопостові автомийки самообслуговування Kärcher

Kärcher пропонує гнучкі рішення для найрізноманітніших умов розміщення техніки: установки SB MB в версіях Skid і Cab для обладнання від 2 до 4 мийних постів, а також установку SB MU в контейнерній або компонентній версіях, розраховану на експлуатацію від 4 до 8 мийних майданчиків.

SB wash center

Максимум гнучкості

Металоконструкції Керхер - оптимальне рішення для обладнання мийок самообслуговування з числом боксів від одного до восьми.

SB wash

Багатофункціональний модуль

Інтегровані тримачі робочих інструментів доповнені пультом дистанційного керування.

Інновації в надкомпактній формі: SB MB

Достатньо лише доставити мийку на місце експлуатації та підключити її: всі компоненти SB MB змонтовані на заводі в єдиному корпусі і готові до роботи. Прецизійні дозатори миючих засобів та інші досконалі технічні рішення гарантують тривалу рентабельну роботу.

SB wash

Економія місця
Компактна конструкція дозволила розмістити всі компоненти установки в єдиный шафі.

SB wash

Надійний захист
Система з двома ключами забезпечує захист касети жетоноприймача при проведенні робіт з технічними агрегатами.

SB wash

Точне дозування
Надійні дозуючі насоси гарантують безперебійну роботу навіть при пікових навантаженнях.

SB wash

Низький рівень споживання енергії
Насоси водяного охолодження зменшують витрату енергії і, як наслідок, експлуатаційні витрати.

SB wash

Зменшення витрат води
Застосування сухої піни знижує витрату води, сприяючи збереженню природних ресурсів.

SB wash

Простота обслуговування
Великі дверцята зі знімною панеллю між ними забезпечують зручний доступ до всіх компонентів установки.

SB wash

Гнучкий вибір програм
Можливість індивідуального компонування до 11 програм мийки дозволяє вирішувати будь-які завдання.

SB wash

Економічний підхід до наведення чистоти
Концентрована форма чистячих засобів Kärcher скорочує їх витрату і експлуатаційні витрати.

Версії SB MB:

SB wash skid version white

Версія Skid
Устаткування для автомийки монтується на каркасі, що встановлюється в технічному приміщенні на місці експлуатації.

SB wash cab version white

Версія Cab
Установка розміщується на деякій відстані від мийних боксів. Програми вибираються з пультів дистанційного керування.

SB wash cab1&2 version white

Версії Cab 1 і Cab 2
Установки версії Cab 1 з комбінованим робочим інструментом (трубкою високого тиску з щіткою) і Cab 2 з окремими робочими інструментами, що розміщуються між мийними боксами.

Адаптивне модульное рішення: SB MU

Модульна концепція установки SB MU забезпечує адаптацію до місцевих умов і оптимальне оснащення мийних центрів, які налічують від 4 до 8 мийних майданчиків.

Покупець може на власний розсуд вибрати необхідні йому компоненти (наприклад, модулі нагріву і підготовки води) і всі елементи оснащення мийних постів. Така гнучкість є серйозною перевагою: з розвитком бізнесу можна без серйозних витрат розширити технічне оснащення підприємства, довівши число мийних постів до восьми.

SB line MU
SB wash

Зручне очищення коліс

Колісні диски очищаються за допомогою трубки високого тиску - окремий інструмент для цього не потрібно.

SB wash

Безконтактна мийка

Нова система безконтактного миття, що включає струменеву трубку «3 в 1» і засіб для пінної чистки RM 838, дозволяє власнику установки задовольняти різні запити клієнтів.

SB wash

Бездоганний блиск

Висихання автомобіля без утворення плям і розводів забезпечується інтегрованою системою осмотичної обробки, що видаляє з води мінеральні речовини.

SB wash

Інтуїтивне управління

Програми миття легко вибираються поворотним перемикачем. При цьому цифровий дисплей інформує користувача про те, скільки часу лишається для мийки.

Версія SB MU

SB wash

Контейнерна версія

Негайна готовність до роботи: всі технічні компоненти розміщуються в контейнері, який залишається лише встановити і підключити на місці застосування.

SB wash

Компонентна версія

Всі компоненти встановлюються в технічному приміщенні на місці застосування.

Краса і функціональність: металоконструкції Керхер для автомийок

Дах у формі аттика поєднує естетичний зовнішній вигляд з високою функціональністю. Металоконструкції можуть поставлятися як з елементами дизайну, так і без них, що дозволяє покупцеві оформити їх у власному корпоративному стилі. При цьому продумана концепція освітлення служить для легкої орієнтації клієнта на мийному майданчику.

SB wash center

Максимум гнучкості

Металоконструкції Керхер - оптимальне рішення для обладнання мийок самообслуговування з числом боксів від одного до восьми.

SB wash

Багатофункціональний модуль

Інтегровані тримачі робочих інструментів доповнені пультом дистанційного керування.

SB wash

Різні матеріали перегородок

Можлива поставка перегородок зі скла, панелей Trespa або брезенту, що оформлюються за індивідуальними замовленнями.

SB wash

Різні варіанти перекриття

Дах може виконуватися з гнутого прозорого полікарбонату або листів трапецеїдального профілю.

Відео "Автомийки самообслуговування"

Запит пропозиції

Ми з задоволенням відповімо на будь-які питання, пов'язані з мийними установками та іншим обладнанням для очищення транспортних засобів, і допоможемо Вам знайти вірне рішення. Всі наші співробітники добре розбираються в продукції Kärcher і завжди готові надати Вам компетентну підтримку - за телефоном або в рамках особистої зустрічі, час проведення якої ми узгодимо з урахуванням Ваших побажань.

Звертайтеся за телефоном гарячої лінії 0 800 500-48-90 або по електронній пошті info_prof@karcher.ua

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