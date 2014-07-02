Мийки самообслуговування та обладнання
У розрахунку на будь-які запити: мийки самообслуговування від Kärcher
Устаткування для автомийок самообслуговування Kärcher вражає гнучким підходом, що дозволяє без великих витрат адаптувати його до потреб підприємства і побажанням клієнтів. Модульна структура мийних установок забезпечує підвищення пропускної здатності в міру розвитку бізнесу - кількість мийних майданчиків може бути збільшено до восьми.
Конфігуратор автомийки самообслуговування
Ласкаво просимо на нашу онлайн-платформу для тих, хто хоче відкрити власну мийку самообслуговування. Якщо ви вирішили відкрити автомийку самообслуговування, наша платформа стане вашим надійним помічником і допоможе вам вибрати всі необхідні компоненти для успішного бізнесу.
Створіть свій власний проєкт за допомогою нашого інноваційного конфігуратора Kärcher, адаптуйте його до своїх унікальних потреб та отримайте пропозицію на готові компоненти, що забезпечать ефективність та сучасність вашої автомийки.
Продумані системні рішення - ключ до Вашого успіху
Прибутковий автомийний бізнес вимагає високопродуктивного, надійного і ефективного обладнання. Kärcher пропонує Вам системно-сумісні компоненти, що ідеально поєднуються один з одним і гарантують рентабельну роботу з низьким рівнем виробничих витрат. Можливість адаптації до індивідуальних потреб - ще одна важлива перевага і для Вас, і для Ваших клієнтів.
Однопостові автомийки самообслуговування
Ретельне очищення з економією коштів: установки високого тиску Керхер, призначені для обладнання одного мийного майданчика самообслуговування, прекрасно підходять для надання додаткових послуг на АЗС або для очищення власного автопарку.
Багатопостові автомийки самообслуговування
Компактність в поєднанні з енергоефективністю: установки, змонтовані в шафі, забезпечують рентабельну експлуатацію до чотирьох автомийних майданчиків, а модульна версія дозволяє обладнати до восьми майданчиків.
Металоконструкції Керхер для автомийок
Функціональність і витонченість форм: металоконструкції в формі аттика можуть бути оснащені додатковими елементами дизайну. Продумана концепція освітлення робить їх зручними для використання в будь-який час доби.
Пилососи самообслуговування
Просте і ергономічне рішення: одно- або двохпостові пилососи самообслуговування Kärcher, призначені для очищення салонів і багажних відділень автомобілів, дуже прості у використанні і оснащені спеціальною насадкою для зручного очищення важкодоступних місць.
Висока продуктивність при малих розмірах: однопостові автомийки самообслуговування Kärcher
Бюджетні моделі від Kärcher, що займають дуже мало місця, ідеально підходять для початку автомийного бізнесу або очищення власного автопарку.
Для виконання всіх мийних операцій: SB Wash
Комплексне рішення, що забезпечує попередню очистку і пінну мийку на мінімальній площі.
Для безконтактної мийки: HDS-C
Базова модель для ефективнього попереднього очищення або періодичної оперативної мийки.
Все під контролем
Запит основних експлуатаційних параметрів здійснюється натисканням кнопки.
Простота вибору програм
Вибір програм, позначених наочними піктограмами, здійснюється поворотом ручки. Спеціальний індикатор інформує клієнта, скільки часу мийки лишилося.
Різні опції
За бажанням установка може бути дооснащена тримачами шланга і струменевої трубки або поворотною стрілою.
Довговічна техніка
Система пом'якшення води запобігає утворенню вапняних відкладень і гарантує тривалий термін служби установки.
Для вирішення будь-яких завдань: багатопостові автомийки самообслуговування Kärcher
Kärcher пропонує гнучкі рішення для найрізноманітніших умов розміщення техніки: установки SB MB в версіях Skid і Cab для обладнання від 2 до 4 мийних постів, а також установку SB MU в контейнерній або компонентній версіях, розраховану на експлуатацію від 4 до 8 мийних майданчиків.
Максимум гнучкості
Металоконструкції Керхер - оптимальне рішення для обладнання мийок самообслуговування з числом боксів від одного до восьми.
Багатофункціональний модуль
Інтегровані тримачі робочих інструментів доповнені пультом дистанційного керування.
Інновації в надкомпактній формі: SB MB
Достатньо лише доставити мийку на місце експлуатації та підключити її: всі компоненти SB MB змонтовані на заводі в єдиному корпусі і готові до роботи. Прецизійні дозатори миючих засобів та інші досконалі технічні рішення гарантують тривалу рентабельну роботу.
Економія місця
Компактна конструкція дозволила розмістити всі компоненти установки в єдиный шафі.
Надійний захист
Система з двома ключами забезпечує захист касети жетоноприймача при проведенні робіт з технічними агрегатами.
Точне дозування
Надійні дозуючі насоси гарантують безперебійну роботу навіть при пікових навантаженнях.
Низький рівень споживання енергії
Насоси водяного охолодження зменшують витрату енергії і, як наслідок, експлуатаційні витрати.
Зменшення витрат води
Застосування сухої піни знижує витрату води, сприяючи збереженню природних ресурсів.
Простота обслуговування
Великі дверцята зі знімною панеллю між ними забезпечують зручний доступ до всіх компонентів установки.
Гнучкий вибір програм
Можливість індивідуального компонування до 11 програм мийки дозволяє вирішувати будь-які завдання.
Економічний підхід до наведення чистоти
Концентрована форма чистячих засобів Kärcher скорочує їх витрату і експлуатаційні витрати.
Версії SB MB:
Версія Skid
Устаткування для автомийки монтується на каркасі, що встановлюється в технічному приміщенні на місці експлуатації.
Версія Cab
Установка розміщується на деякій відстані від мийних боксів. Програми вибираються з пультів дистанційного керування.
Версії Cab 1 і Cab 2
Установки версії Cab 1 з комбінованим робочим інструментом (трубкою високого тиску з щіткою) і Cab 2 з окремими робочими інструментами, що розміщуються між мийними боксами.
Адаптивне модульное рішення: SB MU
Модульна концепція установки SB MU забезпечує адаптацію до місцевих умов і оптимальне оснащення мийних центрів, які налічують від 4 до 8 мийних майданчиків.
Покупець може на власний розсуд вибрати необхідні йому компоненти (наприклад, модулі нагріву і підготовки води) і всі елементи оснащення мийних постів. Така гнучкість є серйозною перевагою: з розвитком бізнесу можна без серйозних витрат розширити технічне оснащення підприємства, довівши число мийних постів до восьми.
Зручне очищення коліс
Колісні диски очищаються за допомогою трубки високого тиску - окремий інструмент для цього не потрібно.
Безконтактна мийка
Нова система безконтактного миття, що включає струменеву трубку «3 в 1» і засіб для пінної чистки RM 838, дозволяє власнику установки задовольняти різні запити клієнтів.
Бездоганний блиск
Висихання автомобіля без утворення плям і розводів забезпечується інтегрованою системою осмотичної обробки, що видаляє з води мінеральні речовини.
Інтуїтивне управління
Програми миття легко вибираються поворотним перемикачем. При цьому цифровий дисплей інформує користувача про те, скільки часу лишається для мийки.
Версія SB MU
Контейнерна версія
Негайна готовність до роботи: всі технічні компоненти розміщуються в контейнері, який залишається лише встановити і підключити на місці застосування.
Компонентна версія
Всі компоненти встановлюються в технічному приміщенні на місці застосування.
Краса і функціональність: металоконструкції Керхер для автомийок
Дах у формі аттика поєднує естетичний зовнішній вигляд з високою функціональністю. Металоконструкції можуть поставлятися як з елементами дизайну, так і без них, що дозволяє покупцеві оформити їх у власному корпоративному стилі. При цьому продумана концепція освітлення служить для легкої орієнтації клієнта на мийному майданчику.
Максимум гнучкості
Металоконструкції Керхер - оптимальне рішення для обладнання мийок самообслуговування з числом боксів від одного до восьми.
Багатофункціональний модуль
Інтегровані тримачі робочих інструментів доповнені пультом дистанційного керування.
Різні матеріали перегородок
Можлива поставка перегородок зі скла, панелей Trespa або брезенту, що оформлюються за індивідуальними замовленнями.
Різні варіанти перекриття
Дах може виконуватися з гнутого прозорого полікарбонату або листів трапецеїдального профілю.
Відео "Автомийки самообслуговування"
Запит пропозиції
Ми з задоволенням відповімо на будь-які питання, пов'язані з мийними установками та іншим обладнанням для очищення транспортних засобів, і допоможемо Вам знайти вірне рішення. Всі наші співробітники добре розбираються в продукції Kärcher і завжди готові надати Вам компетентну підтримку - за телефоном або в рамках особистої зустрічі, час проведення якої ми узгодимо з урахуванням Ваших побажань.
Звертайтеся за телефоном гарячої лінії 0 800 500-48-90 або по електронній пошті info_prof@karcher.ua