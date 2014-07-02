Пилососи самообслуговування і станції додаткових послуг

Пилососи самообслуговування Керхер та інші продукти для обладнання території АЗС підвищують її привабливість для клієнтів і є джерелом додаткового доходу. Незалежно від обраної моделі автопилососа для прибирання машини, будь-який виготовлений Керхер пороховсмоктувач буде ефективно вирішувати ваші проблеми. Адже кожен етап збірки пилососів самообслуговування ретельно контролюється, гарантуючи тривалий термін експлуатації виробу, а наявність великої кількості аксесуарів розширяє можливості їх використання.

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Пилосос самообслуговування. Комфорт і зручність.

Розроблений для задоволення найвищих вимог до потужності всмоктування, комфорту і дизайну, ідеально адаптований до ваших індивідуальних потреб - пилосос самообслуговування Керхер SB VC - саме те, що вам потрібно на АЗС.

Kärcher Fleet
Пристрої сумісні з унікальною хмарною системою управління даними Kärcher Fleet.

Ес-турбіна
Наш безщітковий двигун постійного струму в порівнянні зі звичайною технологією відрізняється низьким зносом і, отже, більш тривалим терміном служби.

Керхер Пилососи самообслуговування - для ефективного очищення в салоні автомобіля

Пилососи самообслуговування Керхер поєднують зручність використання з високою економічністю. Незалежно від моделі, всі пилососи самообслуговування вимагають мінімального технічного обслуговування і задовольняють найвищим вимогам клієнтів.

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Бюджетне рішення: SB V1 Eco

Завдяки високоефективній технології очищення фільтра і привабливому співвідношенню ціна-продуктивність компактний апарат SB V1 Eco прекрасно підходить для АЗС, автосалонів і авторемонтних майстерень.

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Класичне рішення: Mono пилососи / Duo SB

Одно- і двохпостові пилососи самообслуговування відрізняються надійністю і високою ефективністю чистки. Пропонуються моделі з різними параметрами продуктивності у варіантах для однофазних і трифазних електромереж.

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Надійний захист

Спеціальне пристосування захищає шланг від дощу і бруду.

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Стабільність сили всмоктування

Технологія автоматичного очищення фільтра Tact гарантує постійне збереження високої сили всмоктування.

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Індивідуальні кольори

Всі пилососи можуть поставлятися пофарбованими в різні кольори з палітри RAL або в корпусах з нержавіючої сталі.

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Різні варіанти оплати

Пилососи самообслуговування оснащуються лічильником монет або жетонів.

Легкий спосіб наведення чистоти в автомобілі

Централізована система пиловидалення складається з приводного вузла, фільтра і пристрою управління, які інтегровані в компактну конструкцію.

Інноваційні технічні рішення гарантують чудові результати чищення при малих виробничих витратах. Особливу важливість для власника обладнання має простота його обслуговування в поєднанні з високою надійністю - випробувані на практиці компоненти, розраховані на безперервну роботу, зводять до мінімуму ймовірність відмов.

А клієнтів вражають зручність застосування, висока сила всмоктування і швидкість чистки.

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Оптимальна регулювання продуктивності

Турбіна з бічним каналом в поєднанні з інтелектуальною системою управління забезпечує стабільно високу силу всмоктування. При цьому сучасна конструкція приводного вузла зводить споживання електроенергії до необхідного мінімуму.

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Зручність експлуатації та обслуговування

Інтуїтивна концепція управління забезпечує користувачеві простоту і зручність виконання робіт, а централізоване розташування елементів обладнання скорочує витрати часу і коштів на щоденне обслуговування. Верхнє кріплення шланга гарантує зручний доступ навіть до важкодоступних місць в салоні автомобіля.

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Різні варіанти виконання

Компоненти централізованої системи пиловидалення закріплені на стійці, яка може за бажанням покупця поставлятися з обшивкою або без неї. Кількість постів також вибирається покупцем, що гарантує оптимальну адаптацію до місцевих умов і потреб.

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Мінімум технічного обслуговування

Автоматичний пристрій очистки фільтра спрощує догляд за системою і підвищує її експлуатаційну надійність. Байпас забезпечує проходження по трубопроводу потоку повітря, що створює ефект самоочищення.

Запит пропозиції

Ми з задоволенням відповімо на будь-які питання, пов'язані з мийними установками та іншим обладнанням для очищення транспортних засобів, і допоможемо Вам знайти вірне рішення. Всі наші співробітники добре розбираються в продукції Kärcher і завжди готові надати Вам компетентну підтримку - за телефоном або в рамках особистої зустрічі, час проведення якої ми узгодимо з урахуванням Ваших побажань.

Звертайтеся за телефоном гарячої лінії 0 800 500-48-90 по електронній пошті info_prof@karcher.ua