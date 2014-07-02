Пилососи самообслуговування і станції додаткових послуг
Пилососи самообслуговування Керхер та інші продукти для обладнання території АЗС підвищують її привабливість для клієнтів і є джерелом додаткового доходу. Незалежно від обраної моделі автопилососа для прибирання машини, будь-який виготовлений Керхер пороховсмоктувач буде ефективно вирішувати ваші проблеми. Адже кожен етап збірки пилососів самообслуговування ретельно контролюється, гарантуючи тривалий термін експлуатації виробу, а наявність великої кількості аксесуарів розширяє можливості їх використання.
Пилосос самообслуговування. Комфорт і зручність.
Розроблений для задоволення найвищих вимог до потужності всмоктування, комфорту і дизайну, ідеально адаптований до ваших індивідуальних потреб - пилосос самообслуговування Керхер SB VC - саме те, що вам потрібно на АЗС.
Kärcher Fleet
Пристрої сумісні з унікальною хмарною системою управління даними Kärcher Fleet.
Ес-турбіна
Наш безщітковий двигун постійного струму в порівнянні зі звичайною технологією відрізняється низьким зносом і, отже, більш тривалим терміном служби.
Керхер Пилососи самообслуговування - для ефективного очищення в салоні автомобіля
Пилососи самообслуговування Керхер поєднують зручність використання з високою економічністю. Незалежно від моделі, всі пилососи самообслуговування вимагають мінімального технічного обслуговування і задовольняють найвищим вимогам клієнтів.
Бюджетне рішення: SB V1 Eco
Завдяки високоефективній технології очищення фільтра і привабливому співвідношенню ціна-продуктивність компактний апарат SB V1 Eco прекрасно підходить для АЗС, автосалонів і авторемонтних майстерень.
Класичне рішення: Mono пилососи / Duo SB
Одно- і двохпостові пилососи самообслуговування відрізняються надійністю і високою ефективністю чистки. Пропонуються моделі з різними параметрами продуктивності у варіантах для однофазних і трифазних електромереж.
Надійний захист
Спеціальне пристосування захищає шланг від дощу і бруду.
Стабільність сили всмоктування
Технологія автоматичного очищення фільтра Tact гарантує постійне збереження високої сили всмоктування.
Індивідуальні кольори
Всі пилососи можуть поставлятися пофарбованими в різні кольори з палітри RAL або в корпусах з нержавіючої сталі.
Різні варіанти оплати
Пилососи самообслуговування оснащуються лічильником монет або жетонів.
Легкий спосіб наведення чистоти в автомобілі
Централізована система пиловидалення складається з приводного вузла, фільтра і пристрою управління, які інтегровані в компактну конструкцію.
Інноваційні технічні рішення гарантують чудові результати чищення при малих виробничих витратах. Особливу важливість для власника обладнання має простота його обслуговування в поєднанні з високою надійністю - випробувані на практиці компоненти, розраховані на безперервну роботу, зводять до мінімуму ймовірність відмов.
А клієнтів вражають зручність застосування, висока сила всмоктування і швидкість чистки.
Оптимальна регулювання продуктивності
Турбіна з бічним каналом в поєднанні з інтелектуальною системою управління забезпечує стабільно високу силу всмоктування. При цьому сучасна конструкція приводного вузла зводить споживання електроенергії до необхідного мінімуму.
Зручність експлуатації та обслуговування
Інтуїтивна концепція управління забезпечує користувачеві простоту і зручність виконання робіт, а централізоване розташування елементів обладнання скорочує витрати часу і коштів на щоденне обслуговування. Верхнє кріплення шланга гарантує зручний доступ навіть до важкодоступних місць в салоні автомобіля.
Різні варіанти виконання
Компоненти централізованої системи пиловидалення закріплені на стійці, яка може за бажанням покупця поставлятися з обшивкою або без неї. Кількість постів також вибирається покупцем, що гарантує оптимальну адаптацію до місцевих умов і потреб.
Мінімум технічного обслуговування
Автоматичний пристрій очистки фільтра спрощує догляд за системою і підвищує її експлуатаційну надійність. Байпас забезпечує проходження по трубопроводу потоку повітря, що створює ефект самоочищення.
Запит пропозиції
Ми з задоволенням відповімо на будь-які питання, пов'язані з мийними установками та іншим обладнанням для очищення транспортних засобів, і допоможемо Вам знайти вірне рішення. Всі наші співробітники добре розбираються в продукції Kärcher і завжди готові надати Вам компетентну підтримку - за телефоном або в рамках особистої зустрічі, час проведення якої ми узгодимо з урахуванням Ваших побажань.
Звертайтеся за телефоном гарячої лінії 0 800 500-48-90 по електронній пошті info_prof@karcher.ua