Пилососи самообслуговування і станції додаткових послуг

Пилосос самообслуговування. Комфорт і зручність.

Розроблений для задоволення найвищих вимог до потужності всмоктування, комфорту і дизайну, ідеально адаптований до ваших індивідуальних потреб - пилосос самообслуговування Керхер SB VC - саме те, що вам потрібно на АЗС.

Kärcher Fleet

Пристрої сумісні з унікальною хмарною системою управління даними Kärcher Fleet.

Ес-турбіна

Наш безщітковий двигун постійного струму в порівнянні зі звичайною технологією відрізняється низьким зносом і, отже, більш тривалим терміном служби.