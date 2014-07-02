Пылесосы самообслуживания и станции дополнительных услуг
Предлагаемые Керхер пылесосы самообслуживания и другие продукты для оборудования территории АЗС повышают ее привлекательность для клиентов и являются источником дополнительного дохода. Независимо от выбранной модели автопылесоса для уборки машины, любой производимый Керхер пылеводосос будет эффективно решать ваши проблемы. Ведь каждый этап сборки пылесосов самообслуживания тщательнейшим образом контролируется, гарантируя долгий срок службы изделия, а наличие большого числа аксессуаров расширят возможности их использования.
Пылесос самообслуживания. Комфорт и удобство.
Разработанный для удовлетворения самых высоких требований к мощности всасывания, комфорту и дизайну, идеально адаптирован к вашим индивидуальным потребностям - пылесос самообслуживания Керхер SB VC - именно то, что вам нужно на АЗС.
Kärcher Fleet
Устройства совместимы с уникальной облачной системой управления данными Kärcher Fleet.
Ес-турбина
Наш бесщеточный двигатель постоянного тока по сравнению с обычной технологией отличается низким износом и, следовательно, более длительным сроком службы.
Пылесосы самообслуживания Керхер - для эффективной очистки в салоне автомобиля
Пылесосы самообслуживания Керхер сочетают удобство использования с высокой экономичностью. Вне зависимости от модели, все пылесосы самообслуживания требуют минимального технического обслуживания и удовлетворяют самым высоким требованиям клиентов.
Бюджетное решение: SB V1 Eco
Благодаря высокоэффективной технологии очистки фильтра и привлекательному соотношению цена-производительность компактный аппарат SB V1 Eco прекрасно подходит для АЗС, автосалонов и авторемонтных мастерских.
Классическое решение: пылесосы Mono/Duo SB
Одно- и двухпостовые пылесосы самообслуживания отличаются надежностью и высокой эффективностью чистки. Предлагаются модели с различными параметрами производительности в вариантах для однофазных и трехфазных электросетей.
Надежная защита
Специальное приспособление защищает всасывающий шланг от дождя и грязи.
Стабильность силы всасывания
Технология автоматической очистки фильтра Tact гарантирует постоянное сохранение высокой силы всасывания.
Индивидуальные цвета
Все пылесосы могут поставляться окрашенными в различные цвета из палитры RAL или в корпусах из нержавеющей стали.
Различные варианты оплаты
Пылесосы самообслуживания оснащаются счетчиком монет или жетонов.
Легкий способ наведения чистоты в автомобиле
Централизованная система пылеудаления состоит из приводного узла, фильтра и устройства управления, интегрированных в компактную конструкцию.
Инновационные технические решения гарантируют превосходные результаты чистки при малых производственных расходах. Особую важность для владельца оборудования имеет простота его обслуживания в сочетании с высокой надежностью – опробованные на практике компоненты, рассчитанные на непрерывную работу, сводят к минимуму вероятность отказов.
А клиентов впечатляют удобство применения, высокая сила всасывания и скорость чистки.
Оптимальная регулировка производительности
Турбина с боковым каналом в сочетании с интеллектуальной системой управления обеспечивает стабильно высокую силу всасывания. При этом современная конструкция приводного узла сводит потребление электроэнергии к необходимому минимуму.
Удобство применения и обслуживания
Интуитивная концепция управления обеспечивает пользователю простоту и удобство выполнения работ, а централизованное расположение элементов оборудования сокращает затраты времени и средств на ежедневное обслуживание. Верхнее крепление всасывающего шланга гарантирует удобный доступ даже к труднодоступным местам в салоне автомобиля.
Разные варианты исполнения
Компоненты централизованной системы пылеудаления закреплены на стойке, которая может по желанию покупателя поставляться с обшивкой или без нее. Количество постов также выбирается покупателем, что гарантирует оптимальную адаптацию к местным условиям и потребностям.
Минимум технического обслуживания
Автоматическое устройство очистки фильтра упрощает уход за системой и повышает ее эксплуатационную надежность. Байпас обеспечивает прохождение по трубопроводу потока воздуха, создающего эффект самоочистки.
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Мы с удовольствием ответим на любые вопросы, связанные с моечными установками и другим оборудованием для очистки транспортных средств, и поможем Вам найти верное решение. Все наши сотрудники хорошо разбираются в продукции Kärcher и всегда готовы оказать Вам компетентную поддержку – по телефону или в рамках личной встречи, время проведения которой мы согласуем с учетом Ваших пожеланий.
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