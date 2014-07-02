Пылесосы самообслуживания и станции дополнительных услуг

Пылесос самообслуживания. Комфорт и удобство.

Разработанный для удовлетворения самых высоких требований к мощности всасывания, комфорту и дизайну, идеально адаптирован к вашим индивидуальным потребностям - пылесос самообслуживания Керхер SB VC - именно то, что вам нужно на АЗС.

Kärcher Fleet

Устройства совместимы с уникальной облачной системой управления данными Kärcher Fleet.

Ес-турбина

Наш бесщеточный двигатель постоянного тока по сравнению с обычной технологией отличается низким износом и, следовательно, более длительным сроком службы.