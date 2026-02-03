Садовый инструмент

Для ухода за газоном, живой изгородью, деревьями или удаления сорняков и листьев важно иметь надежный садовый инструмент, который упрощает работу и обеспечивает идеальный результат.

Современные садовые инструменты Kärcher работают от аккумулятора — это означает максимум мобильности, никаких спутанных кабелей и минимум шума. От триммеров и воздуходувок до аккумуляторных секаторов и кусторезов — каждый инструмент разработан для того, чтобы уход за садом был эффективным и комфортным. Техника Kärcher — это точность в деталях и чистота во всем. Садовый инструмент купить не составляет большой сложности, разберёмся в них по подробнее.