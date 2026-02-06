Аккумуляторный опрыскиватель

Ключевые моменты

При использовании напорного распылителя раньше говорили: "Единственный способ получить больше струи - это качать сильнее". Но с Kärcher PSU 4-18 вы можете забыть об этой трудоемкой подготовительной работе. Просто наполните емкость, подключите аккумулятор к опрыскивателю под давлением, а затем под давлением до 3 бар обработайте свои растения. Опрыскиватель под давлением позволяет вносить жидкие удобрения, наносить на конкретные растения средства защиты растений, уничтожать сорняки и аккуратно поливать нежные саженцы легким туманом. Будь-то терраса на крыше или огород на участке - PSU 4-18 гарантированно станет одним из тех садовых инструментов, которые вы не захотите отложить в стороне.