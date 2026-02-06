Акумуляторний обприскувач

Ключові моменти

При використанні напірного розпилювача раніше говорили: "Єдиний спосіб отримати більше струменя - це качати сильніше". Але з Kärcher PSU 4-18 ви можете забути про цю трудомістку підготовчу роботу. Просто наповніть ємність, підключіть акумулятор до обприскувача, а потім під тиском до 3 бар обробіть свої рослини. Обприскувач під тиском дає змогу вносити рідкі добрива, наносити на конкретні рослини засоби захисту рослин, знищувати бур'яни й акуратно поливати ніжні саджанці легким туманом. Чи то тераса на даху, чи то город на ділянці - PSU 4-18 гарантовано стане одним із тих садових інструментів, які ви не захочете відкласти осторонь.