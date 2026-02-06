Акумуляторний обприскувач
Легкий спосіб захисту рослин та догляду за ними: напірний обприскувач PSU 4-18, оснащений змінним 18 В акумулятором, 4 л баком та телескопічною трубкою, може використовуватися для добрива рослин аерозольним струменем, цілеспрямованого знищення шкідників та бур'янів, а також зручного поливу. І все це – без втомливого ручного тиску в баку.
Де користуватися обприскувачем у саду
Напірний обприскувач Kärcher: догляд за садом ще ніколи не був таким простим
- Будь-то невеликий палісадник, балкон відповідного розміру в міській квартирі або великий відкритий майданчик, включаючи внутрішній дворик - безпровідний напірний обприскувач має універсальний талант. Завдяки регульованій телескопічній трубці напірного обприскувача його радіус дії можна легко налаштувати відповідно до індивідуальних потреб.
- Напірний обприскувач оснащений заряджаємим акумулятором, що спрощує догляд за садом. Це означає, що пристрій можна використовувати практично скрізь. Акумуляторна батарея на 18 В ємністю 2,5 або 5,0 Аг дозволяє працювати в саду кілька годин без необхідності підключення до джерела живлення або кабелю.
- Кожна рослина потребує індивідуального догляду. Напірний обприскувач поставляється з телескопічною трубкою з регульованою насадкою, яка допоможе вам під час роботи в саду - від обробки великих площ до нанесення точної кількості рідини.
Підживлення
Іноді нашим рослинам для росту потрібні не тільки сонце та вода. Напірний обприскувач PSU 4-18 із висувною телескопічною трубкою дозволяє легко та зручно вносити добрива навіть на висоті.
Боротьба зі шкідниками
Кущі та дерева часто уражаються шкідниками, такими як попелиця або самшитова міль. Завдяки численним параметрам налаштувань акумуляторний обприскувач, що працює під тиском, дозволяє користувачам або повністю оприскувати уражену ділянку, або створювати цілеспрямований струмінь.
Видалення бур'янів
Більше трави, менше бур’янів: акумуляторний обприскувач під тиском PSU 4-18 зручно та ефективно бореться з бур’янами. Результат – доглянутий і рівномірно зелений газон.
Полив
Ретельний полив для ніжних рослин: з маленькою розсадою на грядці потрібно поводитися особливо обережно. Тонкий туман забезпечує рослини достатньою кількістю води, не пошкоджуючи тонкі структури.
Ключові моменти
При використанні напірного розпилювача раніше говорили: "Єдиний спосіб отримати більше струменя - це качати сильніше". Але з Kärcher PSU 4-18 ви можете забути про цю трудомістку підготовчу роботу. Просто наповніть ємність, підключіть акумулятор до обприскувача, а потім під тиском до 3 бар обробіть свої рослини. Обприскувач під тиском дає змогу вносити рідкі добрива, наносити на конкретні рослини засоби захисту рослин, знищувати бур'яни й акуратно поливати ніжні саджанці легким туманом. Чи то тераса на даху, чи то город на ділянці - PSU 4-18 гарантовано стане одним із тих садових інструментів, які ви не захочете відкласти осторонь.
Особливості напірних обприскувачів
Контроль рівня рідини
Бак напірного обприскувача прозорий, а це означає, що ви можете легко бачити, наскільки він заповнений під час поливу або внесення добрив на великих відкритих ділянках.
Легко транспортувати
Напірний обприскувач оснащений ременем для перенесення, завдяки чому його зручно переносити навіть із повним баком.
Легко зберігати
Мобільний пристрій має бути зручним для зберігання. З цієї причини акумуляторний напірний розпилювач був розроблений з телескопічною штангою, яку можна зняти і прикріпити до тримача акумулятора. Таким чином, пристрій можна легко транспортувати і зберігати в сараї або гаражі, щоб заощадити місце.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power
Акумуляторний апарат для чищення терас PCL 3-18 - це продукт на базі акумуляторної платформи 18 В Kärcher Battery Power. Відкрийте для себе весь асортимент продукції та подивіться, які інші продукти сумісні з вашим акумулятором 18 В Battery Power.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В включає в себе компактні і зручні продукти для догляду за садами малого і середнього розміру, а також за прибудинковою територією. Доступні дві версії змінного акумулятора Kärcher Battery Power 18 В з різною ємністю: 18 В / 2,5 А·год і 18 В / 5,0 А·год. Обидві версії можуть використовуватися у всіх приладах з робочою напругою 18 В. Незалежно від того, чи йде мова про акумуляторні газонокосарки, акумуляторні багатоцільові пилососи або акумуляторні прилади для видалення бур'янів Kärcher, акумуляторні батареї можна швидко і легко замінити, а значить, і користуватися приладами в будь-який час і в будь-яких умовах.