Пароочищувачі
Екологічно, чисто й зручно — саме так працюють побутові пароочищувачі Керхер. Вони швидко та без використання хімічних засобів забезпечують бездоганну чистоту в усьому домі. Висока ефективність гарантує знищення 99,99% бактерій, створюючи здоровий і гігієнічний мікроклімат. Універсальний побутовий пароочищувач Керхер стане надійним помічником для прибирання підлоги, очищення кухні й ванної або навіть для прасування — результат завжди буде бездоганним. Відкрийте для себе широкі можливості нашої техніки! Купити в Україні німецькі пароочисники Kärcher можна в офіційному інтернет-магазині з безкоштовною доставкою. Також можна ознайомитись з актуальними акціями на пароочисники в розділі "Акції побутової техніки”.
Вбиває до 99,999% коронавірусів. * І 99,99% бактерій. **
Kärcher доказав ефективність своїх пароочисників у боротьбі з вірусами, протестованими в незалежній лабораторії. Результат: при правильному використанні пароочисники видаляють з твердих поверхонь до 99,999% оболонкових вірусів*, таких як коронавірус або грип, і 99,99% звичайних побутових бактерій**.
Як продезинфікувати ваш будинок без зайвої шкоди для вашого здоров'я?
Як прибрати, використовуючи тільки екологічно чисті матеріали?
Як саме? Читаємо далі!
* Випробування показали, що за допомогою пароочисника Kärcher при точковому очищенні протягом 30 секунд при максимальному рівні пари і безпосередньому контакті з поверхнею, що очищується, можна видалити 99,999% оболонкових вірусів, таких як коронавірус або грип (виключаючи вірус гепатиту В), на звичайних гладких домашніх поверхнях (тест-мікроб: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).
** При ретельному очищенні за допомогою пароочисника Kärcher 99,99% усіх звичайних побутових бактерій загинуть на звичайних гладких твердих поверхнях для дому, за умови швидкості очищення 30 см /с при максимальному рівні пари і безпосередньому контакті з поверхнею, що очищується (тест-зародок: Enterococcus hirae). 99,999% з професійними пароочисниками SG (V) відповідно до EN 16615: 2015-06, підлога з ПВХ, тестові мікроби: Enterococcus hirae ATCC 10541
Насадка-відпарювач Керхер — рішення для одягу без потреби у прасці
Перетворіть свій пароочисник на потужний паровий відпарювач! Насадка-паровідпарювач Керхер швидко прибирає складки з одягу, освіжає штори та інші текстильні вироби й усуває запахи без хімії.
Гаряча пара проникає вглиб волокон, м’яко вирівнює одяг, освіжає штори й текстиль, усуває запахи. Конденсат, що утворюється, збирається окремо — тож ваші речі залишаються чистими, свіжими й приємними на дотик.
SC 5 EasyFix
Видаляє навіть стійкі забруднення завдяки інноваційній функції VapoHydro (активація гарячої води). Багатоступеневе регулювання витрати пари дозволяє вибрати оптимальний режим відповідно до поверхні та ступеню забруднення.
Версія "Iron" - з паровою праскою.
SC 4 EasyFix
Зі знімним баком для доливу води і насадкою для підлоги EasyFix для максимальної ефективності очищення та простої безконтактної заміни серветки.
Доступна версія "Iron", яка включає парову праску.
SC 4 Deluxe
SC 4 Deluxe - це ідеальний вибір для ефективного та комфортного чищення. Він оснащений світлодіодним кільцем та ідеально розміщеним відсіком для зберігання аксесуарів. Завдяки постійно поповнюваному і знімному резервуару для води, цей прилад забезпечує безперебійне чищення без зайвих зусиль.
SC 3 EasyFix
Час нагріву становить всього 30 секунд, і він готовий до роботи, з можливістю доливання води. Інноваційна система видалення накипу дозволяє уникнути ручного очищення бака.
SC 3 Upright
Парова швабра забезпечує глибоке очищення всіх твердих поверхонь. Трьохступеневе регулювання потужності дозволяє вибрати оптимальний режим. Не потрібно додаткове очищення від накипу.
SC 3 Deluxe
За лічені 30 секунд SC 3 Deluxe готовий до роботи. Обладнаний світлодіодним кільцем і зручним відсіком для зберігання приладдя, він забезпечує безперебійне чищення завдяки резервуару для води, що безперервно поповнюється.
SC 2 EasyFix
Компактна модель пароочищувача початкового рівня, що має в той же час продуктивність, яка достатня для ефективного прибирання. Багатофункціональні аксесуари можна зберігати прямо на пристрої.
SC 2 Upright
Дворівневий регулятор подачі пари в цьому пристрої надає можливість ефективного очищення як твердих, так і дерев'яних підлог. Заповнивши резервуар водопровідною водою, ви можете почати використовувати пилосос всього через 30 секунд. Технологія видалення накипу, що включає змінний картридж, значно спрощує обслуговування пристрою, позбавляючи від необхідності проведення додаткових процедур з видалення накипу.
SC 2 Deluxe
Компактний SC 2 Deluxe EasyFix зі світлодіодним кільцем з підсвічуванням для відображення робочого режиму. Ідеально підходить для всіх твердих поверхонь в будинку.
SC 1 EasyFix
Ручний компактний пароочищувач SC 1 - ідеальне рішення для швидкого підтримуючого прибирання твердих поверхонь. Завдяки компактним розмірам він завжди під рукою (наприклад, на кухні або у ванній). Незважаючи на розмір, SC 1 також видаляє до 99,999% коронавирусов *, а також 99,99% відомих в побуті бактерій **.
SC 1 Upright
Компактна, вузька і легка - ця парова швабра початкового рівня готова до роботи всього за 30 секунд. Резервуар для чистої води легко знімається і наповнюється в будь-який момент. Забезпечений картриджем для видалення накипу, прилад забезпечує тривалий термін служби. Встановлення та прибирання пароочисника також прості: він легко піднімається й утримується у вертикальному положенні.
Парові швабри
Парова швабра SC 3 Upright EasyFix забезпечує дуже глибоке і безтурботне очищення всіх твердих підлог із захисним покриттям, такі як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а крім цього ще й килими з коротким ворсом.
Переваги:
- Жодного контакту з брудом
- Використання на всіх типах твердих підлог
- Швидкий розігрів: готовий до роботи за 30 сек
- Безперервна робота: можливість доливання воді під час роботи
- Картридж для захисту від накипу
- Світлодіодний дисплей, що сигналізує про нагрів і про те, чи готовий пристрій до використання
- Неймовірно простий в управлінні
Пароочищувачі. Прибирання без хімії! Це можлво!
Читайте докладніше:
- Для чого потрібен пароочищувач?
- Переваги прибирання пароочищувачем
- Порівняння моделей пароочищувачів
Щоб розкрити повний потенціал пароочищувача з праскою — вашого компактного парогенератора з праскою — оберіть спеціальну дошку Kärcher AB 1000 з функцією вдування та видування пари.
- Активна система відводу пари забезпечує покращене зволоження білизни, його надійне утримання на поверхні прасувальної дошки і прискорене висихання.
- Функція продування забезпечує дбайливу прасування. «Повітряна подушка» полегшує прасування делікатних матеріалів і виключає утворення складок.
Постійний високий тиск пари в поєднанні з відведенням його надлишку дошкою для прасування значно полегшує розгладження проблемних матеріалів і дозволяє економити до 50% часу.
Знищення 99,99% бактерій *
Просто і ефективно
Водяна пара - один з кращих засобів для боротьби зі шкідливими для здоров'я мікроорганізмами. Потужний потік високотемпературної пари, що виривається з сопла пароочисника Kärcher або просочує використувану для прибирання серветку, гарантує знищення 99,99% * бактерій, що знаходяться на різних твердих поверхнях - підлогових покриттях, кахлі, дзеркалах, сантехнічній арматурі і т. д., що було підтверджено науковими дослідженнями. Прибирання пароочищувачем практично не залишає шансів на виживання найпоширенішим у побуті бактеріям.
- Гігієна і чистота з пароочисником - абсолютно без використання хімічних засобів, тільки вода.
- Усунення 99.99% * побутових бактерій на твердих поверхнях.
- Краща ефективність очищення в порівнянні з традиційними методами прибирання з використанням миючих засобів.
- Висока температура пари і сильне випаровування.
* При ретельному очищенню побутових твердих покриттів пароочищувачем Керхер знищується 99,99% бактерій.
Покращена насадка для прибирання підлоги **
** При ретельному очищенні пароочищувачем Керхер досягається кращий результат прибирання, ніж при використанні швабри і чистячих засобів (підтверджено дослідженнями, проведеними відповідно до міжнародних стандартів надання клінінгових послуг).
Гігієнічна чистота на кухні з пароочисниками Kärcher
Прибирання кухні
Пароочисник легко справляється з різними елементами в кухні, чи то світильники, фурнітура, настінна плитка, скляні або пластикові поверхні, витяжка, плита або мийка. Він забезпечує гігієнічну чистоту без зайвих фізичних зусиль і без використання хімічних речовин.
Миття підлоги
Під час очищення твердих підлогових покриттів, як-от камінь, плитка, ПВХ, ламінат або паркет, пароочисник забезпечує найвищий рівень чистоти та гігієни, водночас не потрібне застосування хімічних засобів.
Прибирання ванної кімнати
При прибиранні настінної плитки, скляних і дзеркальних поверхонь, вікон, світильників і фурнітури, душових кабін, а також у важкодоступних місцях, пароочисники ефективно виконують свою функцію, забезпечуючи абсолютну гігієнічну чистоту.
Прасування з паровою праскою
Парова праска Kärcher SI 4 EasyFix, оснащена високоякісною паровою системою і зручною прасувальною дошкою, скорочує час прасування на 50%, зберігаючи при цьому ідеальну якість відпрасованої білизни. Крім того, вона забезпечує миттєве сушіння білизни на спеціальній прасувальній дошці.
Універсальний помічник - завдяки великому набору аксесуарів
Широкий асортимент аксесуарів для пароочисників Kärcher забезпечує широкий спектр можливих застосувань по всьому будинку без хімчистки: для меблів, для килимів, текстильних поверхонь, для кухні, вікон, скла та інших завдань.
Парова праска
Ручні насадки та насадки для підлоги
Обтяжки
Щітки
Шланги для подачі пари
Набори аксесуарів
Інше
Ви також можете знайти відповідні аксесуари для вашого пристрою за допомогою нашого пошуку аксесуарів.
* При локальній обробці з використанням пароочисника Kärcher, тобто при безпосередньому впливі на поверхню, що очищується, протягом 30 секунд при максимальній поданчі пари, 99,999% оболонкових вірусів, таких як грипові віруси (за винятком вірусу гепатиту В), знищуються на більшості гладких твердих поверхонь в будинку (тест-мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара).
** За швидкості очищення 30 см/с і максимального тиску пари за безпосереднього контакту з поверхнею, що очищується, знищується 99,99% усіх типових домашніх бактерій на гладких твердих поверхнях (тест-мікроби: Enterococcus hirae).
*** Глибоке очищення за допомогою пароочисника Kärcher забезпечує вищу ефективність, ніж ручне прибирання з використанням швабри та мийного засобу. Протестовано відповідно до міжнародних стандартів ефективності.
Екологічність
Найекологічніший метод очищення
Очищення парою дозволяє економити до 80% води в порівнянні зі звичайними методами вологого прибирання і не супроводжується утворенням стічних вод, забруднених хімікатами. Пароутворювач Kärcher виробляє 1.700 л пари з 1 л води - цього цілком достатньо для ретельного прибирання цілої квартири площею близько 60 м².
Крім того, пароочисники Kärcher забезпечують значну (до 25%) економію енергії в порівнянні з апаратами інших виробників, що досягається за рахунок інноваційної конструкції насадки для підлоги. Завдяки її пластинчастій підошві не тільки поліпшується результат чищення але і зменшується затрачуваний на неї час, а значить, і витрата електроенергії. І, нарешті, пароочисники Kärcher, як і всі інші випущені компанією апарати, після вироблення свого ресурсу переробляються більш ніж на 90% з метою повторного застосування матеріалів.
Парогенератори побутові - це також екологічна альтернатива агресивним хімічним очищувачам, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу.
Відео
SC 2 Upright
Купити парогенератор для прибирання будинку можна навіть за невеликого сімейного бюджету. Моделі початкового класу мають невисоку ціну, але такі ж ефективні, як і більш дорожчі моделі.
SC 4 Delux
Хороший пароочищувач для будинку дозволяє легко підтримувати блискучу чистоту в усіх приміщеннях.
