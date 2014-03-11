Вбиває до 99,999% коронавірусів. * І 99,99% бактерій. **

Kärcher доказав ефективність своїх пароочисників у боротьбі з вірусами, протестованими в незалежній лабораторії. Результат: при правильному використанні пароочисники видаляють з твердих поверхонь до 99,999% оболонкових вірусів*, таких як коронавірус або грип, і 99,99% звичайних побутових бактерій**.

Як продезинфікувати ваш будинок без зайвої шкоди для вашого здоров'я?

Як прибрати, використовуючи тільки екологічно чисті матеріали?

Як саме? Читаємо далі!

* Випробування показали, що за допомогою пароочисника Kärcher при точковому очищенні протягом 30 секунд при максимальному рівні пари і безпосередньому контакті з поверхнею, що очищується, можна видалити 99,999% оболонкових вірусів, таких як коронавірус або грип (виключаючи вірус гепатиту В), на звичайних гладких домашніх поверхнях (тест-мікроб: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).