Забудьте про зім'яті складки на одязі: відпарювач допоможе швидко їх розгладити. Він також дозволяє легко і швидко освіжити одяг, штори та інші текстильні вироби, усуваючи неприємні запахи. Насадка-відпарювач перетворює будь-який пароочисник Kärcher на парогенератор, який обробляє тканини сухою та гарячою парою, проникаючи глибоко в їхню структуру. Конденсат, що утворюється під час роботи, збирається в окремий резервуар, з якого його легко злити в раковину або ж у бачок самого пароочисника.