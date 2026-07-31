Відпарювач
Відпарювач - це насадка, сумісна з усіма пароочисниками Kärcher. Вона ефективно розгладжує складки на одязі завдяки обробці парою, а також ідеально підходить для освіження текстилю.
Забудьте про зім'яті складки на одязі: відпарювач допоможе швидко їх розгладити. Він також дозволяє легко і швидко освіжити одяг, штори та інші текстильні вироби, усуваючи неприємні запахи. Насадка-відпарювач перетворює будь-який пароочисник Kärcher на парогенератор, який обробляє тканини сухою та гарячою парою, проникаючи глибоко в їхню структуру. Конденсат, що утворюється під час роботи, збирається в окремий резервуар, з якого його легко злити в раковину або ж у бачок самого пароочисника.
Особливості та переваги
Швидке і просте розгладження складокСуха гаряча пара швидко, легко і надійно видаляє складки. Металева пластина забезпечує додатковий вплив тепла і притиску, необхідний для ефективного розгладження товстих тканин і усунення стійких складок.
Освіження одягу між праннямиПара нейтралізує запахи, завдяки чому відпарювач чудово підходить для освіження одягу між праннями. Ідеальне рішення для освіження одягу або інших текстильних виробів, які довгий час зберігалися в шафі.
Не потрібна прасувальна дошкаОдяг можна відпарювати безпосередньо на вішаках.
Проста і безпечна обробка всіх видів текстилю
- Відпарювач підходить для прасування всіх видів одягу, які можна прасувати, а також будь-яких поширених видів домашнього текстилю.
- Інтенсивність впливу пари і тепла на текстильний матеріал регулюється шляхом зміни відстані між ним і насадкою. Завдяки цьому можуть оброблятися і чутливі матеріали.
Рівномірний випуск пари по всій площі
- Інтенсивність впливу пари і тепла на текстильний матеріал регулюється шляхом зміни відстані між ним і насадкою. Завдяки цьому можуть оброблятися і чутливі матеріали.
Низька вага
- Отвори для випуску пари розподілені по всій металевій пластині, що гарантує рівномірне відпарювання з чудовим результатом.
Великий запас води для тривалої безперервної роботи
- Дуже мала вага відпарювача (лише 220 г) унеможливлює перевтому навіть у разі тривалого використання.
- Бачок, вбудований у насадку-відпарювач, вміщує приблизно 100 мл конденсату. Цього достатньо для обробки приблизно 5 - 6 предметів одягу. Бачок можна спорожнити в будь-який час.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,234
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,312
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|136 x 103 x 92
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Будь-який одяг, що допускає прасування
- Домашній текстиль, наприклад штори або наволочки
Запчастини для Відпарювач
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