Компактний ручний пароочисник SC 1 Multi Comfort виконує очищення без використання хімічних засобів і миттєво переходить у режим готовності до глибокого очищення. У процесі глибокого очищення усуваються до 99,999 % вірусів* і 99,99 % поширених у побуті бактерій** на твердих поверхнях. Додатковий подовжувальний шланг робить роботу по дому ще більш гнучкою і комфортною, навіть у важкодоступних місцях. Завдяки компактній та ергономічній конструкції апарат неймовірно зручний у використанні й водночас займає мінімум місця під час зберігання. SC 1 Multi Comfort переходить у режим готовності за 30 секунд і просто заповнюється водою завдяки знімному бачку - без зайвого очікування і перерв у роботі. Змінний картридж для захисту від накипу забезпечує автоматичне видалення вапняного нальоту і збільшення терміну служби в 5 разів. Світлодіодний індикатор з панеллю керування спрощує і полегшує використання апарату. На дисплеї постійно відображаються різні режими, наприклад, нагрівання, готовність до використання, режим пароутворення, а також необхідність заміни картриджа. Опціонально можливе перетворення в інноваційну багатофункціональну парову швабру «4 в 1».