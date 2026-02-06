Пароочисник SC 1 Multi Comfort
Компактний і гнучкий ручний пароочисник SC 1 Multi Comfort з подовжувальним шлангом переходить у режим готовності за 30 секунд і забезпечує комфортне глибоке очищення до самих пір.
Компактний ручний пароочисник SC 1 Multi Comfort виконує очищення без використання хімічних засобів і миттєво переходить у режим готовності до глибокого очищення. У процесі глибокого очищення усуваються до 99,999 % вірусів* і 99,99 % поширених у побуті бактерій** на твердих поверхнях. Додатковий подовжувальний шланг робить роботу по дому ще більш гнучкою і комфортною, навіть у важкодоступних місцях. Завдяки компактній та ергономічній конструкції апарат неймовірно зручний у використанні й водночас займає мінімум місця під час зберігання. SC 1 Multi Comfort переходить у режим готовності за 30 секунд і просто заповнюється водою завдяки знімному бачку - без зайвого очікування і перерв у роботі. Змінний картридж для захисту від накипу забезпечує автоматичне видалення вапняного нальоту і збільшення терміну служби в 5 разів. Світлодіодний індикатор з панеллю керування спрощує і полегшує використання апарату. На дисплеї постійно відображаються різні режими, наприклад, нагрівання, готовність до використання, режим пароутворення, а також необхідність заміни картриджа. Опціонально можливе перетворення в інноваційну багатофункціональну парову швабру «4 в 1».
Особливості та переваги
Гнучке і комфортне очищення завдяки подовжувальному шлангу, що входить до комплектуПодовжувальний шланг, що входить до комплекту, дає змогу без зусиль очищати навіть такі важкодоступні місця, як кути і ніші. Різне приладдя, як-от ручна насадка, легко фіксуються на апараті.
Компактна та ергономічна конструкціяКомпактна конструкція для комфортного використання. Ергономічна форма для невтомної роботи. Апарат можна зберігати в зручному місці "під рукою".
Робота без перерв і захист від накипуЗйомний резервуар легко заповнити в будь-який час - для безперервної подачі пари без зупинки вашої роботи. Розумний картридж для видалення накипу автоматично очищає воду, забезпечуючи значне продовження терміну служби вашого приладу. Світлодіодний індикатор, що попереджає про необхідність заміни картриджа за 1 годину.
Світлодіодний індикатор з панеллю керування
- Для простого і легкого використання.
- Для подачі пари потрібно злегка торкнутися панелі керування - без будь-яких зусиль.
- Світловий індикатор наочно показує режими роботи: нагрівання, готовність до використання, режим пароутворення, а також необхідність заміни картриджа незабаром.
Швидкий нагрів
- Лише 30 секунд з моменту ввімкнення - і апарат уже готовий до роботи.
Специфікації
Технічні характеристики
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 30
|Потужність нагрівача (Вт)
|1300
|Довжина кабелю. (м)
|5
|Час нагріву (хв)
|0,5
|Ємність бака (мл)
|200
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,56
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,449
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|345 x 113 x 190
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ³⁾ Мінімальний коефіцієнт подовження терміну служби продукту, визначений на підставі внутрішніх тестів за жорсткості води 20 °dH і карбонатної жорсткості 15 °dH.
Комплектація
- Додатковий шланг SC 1
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
- Антинакипин (картридж): 1 шт.
- Ручна насадка
Оснащення
- Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
Відео
Області застосування
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
Аксесуари
Запчастини для SC 1 Multi Comfort
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.