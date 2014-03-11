Підлогомийні машини
ІННОВАЦІЙНІ ТА ПРОДУКТИВНІ ПІДЛОГОМИЙНІ МАШИНИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗАДАЧ
Підлогомийна машина - це раціональне вкладення коштів
Хочете знизити витрати, пов'язані з проведенням прибирання, і одночасно прискорити його? Такий результат забезпечить Вам механізоване прибирання підлоги, для якого якнайкраще підходять наші підлогомийні машини. Вони значно підвищують продуктивність праці, зменшують витрати по заробітній платі і дозволяють розпорядитися зекономлені часом з метою отримання додаткового прибутку.
Компактні підлогомийні машини
Маневрені, компактні та зручні підлогомийні машини для швидкого та гнучкого прибирання невеликих та щільно заставлених приміщень площею до 1000 м². Ідеально підходять для використання у ресторанах, продуктових магазинах, кухнях, готелях тощо.
Підлогомийні машини з ручним керуванням
Ефективні, надійні та економічні підлогомийні машини з ручним управлінням чудово впораються з прибиранням приміщень від 1000 до 3500 м², таких як мережеві магазини, плавальні басейни, холи, коридори тощо.
Підлогомийні машини з сидінням водія
Підлогомийні машини з сидінням для оператора – це найкраще рішення для очищення просторих великих приміщень площею від 2500 до 30000 м², таких як склади, виробничі цехи, торгові центри, парковки тощо.
Інші машини для прибирання підлоги
У даній категорії можна переглянути асортимент однодискових машин, машин для прибирання ескалаторів та траволаторів, а також компактне рішення для очищення сходів.
Автономна підлогомийна машина - робот Kärcher KIRA B 50
Цей революційний робот для миття підлог великих площ звільнить час, уникне нещасних випадків і зробить ваші торгові центри, склади чи навіть аеропорти бездоганними!
Завдяки вдосконаленим датчикам та потужним щіткам робот ефективно очищає простір будь-якого розміру. Крім того, він неймовірно простий у використанні.
Дивіться відео, як просто прибирає наша безпілотна підлогомийна машина!Детальніше про підлогомийну машину-робот
Принцип роботи підлогомийної машини
Підлогомийні машини оснащуються роликовою або дисковою щітковою головою. Миючий засіб або додається в бак для чистої води, або, при наявності в машині автоматичної дозуючої системи, подається безпосередньо перед щітковою головою. Обертання і контактний тиск щіток – два фактори, які впливають на ефективність видалення забруднень. Завдяки високій потужності всмоктування турбіни брудна вода збирається всмоктуючою балкою і направляється в бак для брудної води.
Підлогомийні машини для підлогових покриттів різних типів
Незважаючи на загальну принципову схожість, машина для миття підлоги може мати конструктивні особливості, які дозволяють адаптувати її для вирішення тих чи інших специфічних завдань. Завдяки різним конструкціям, розмірами, щітковим головам і технологіям приводу дуже легко знайти підлогомийну машину, яка буде точно відповідати вашим індивідуальним вимогам.
Підлогомийна машина з роликовою щітковою головою ідеально підходить для глибокого очищення структурованих і сильно забруднених підлогових покриттів. Це забезпечується завдяки високій швидкості обертання щіток і більшому контактному тиску на см². Ця технологія щіткової голови також має суттєві переваги при прибиранні підлоги, забрудненої дрібним сміттям, оскільки ролики, які обертаються назустріч один одному, збирають його, а потім направляють в спеціальний контейнер. Таким чином, миюча машина з роликовою щітковою головою реалізує функцію попереднього підмітання.
Підлогомийні машини з дисковими щітковими головами зазвичай використовуються для підтримуючого та щоденного прибирання або видалення легких і середніх забруднень. Ця щіткова голова частіше застосовується, оскільки вона більш універсальна і підходить для більшості типів підлогових покриттів, а також для об'єктів, чутливих до шуму, наприклад, лікарень, готелів, ресторанів. Як правило, дискові щіткові голови частіше застосовуються на виробництвах, складських комплексах і логістичних центрах, хоча вони демонструють відмінні результати прибирання в рітейлі.
Так яка ж підлогомийна машина потрібна Вам?
Пропонована нами техніка для прибирання підлоги включає підлогомийно-всмоктувальні машини різноманітних типів і розмірів в різних варіантах комплектації, що дозволяють вирішувати найширший спектр завдань, причому завдяки наявності спеціально розроблених аксесуарів навіть тих, які виходять за межі звичайного прибирання.
Наші миючі машини для підлоги доступні в різних розмірах і мають безліч варіантів конфігурації для широкого спектра застосувань. Спеціальні аксесуари і додаткові опції допоможуть вам використовувати наше обладнання для вирішення різних прибиральних задач.
Супер компактні підлогомийні машини
Замінити ручне прибирання за допомогою мопа та відра можна за допомогою машини для миття підлоги BR 30/1. При цьому, машина забезпечує більш ретельне прибирання, швидке висихання підлоги, можливість збору сміття та миття підлоги одночасно. Машина стане ідеальним помічником для миттєвого та непомітного для ваших відвідувачів прибирання кафе, маленьких ресторанчиків, косметологічних кабінетів, цілодобових магазинів тощо.
Компактні підлогомийні машини
Компактні підлогомийно-всмоктувальні машини розроблені для швидкого та гнучкого прибирання невеликих і середніх площ, таких як ресторани, магазини, кухні, готелі та інші місця з високою відвідуваністю і великою кількістю меблів.
Підлогомийні машини з ручним управлінням
Ручна підлогомийна машина ідеально підходять для ефективного прибирання площ середнього розміру, таких як магазини, басейни, холи, коридори і проходи.
Підлогомийні машини з сидінням для оператора
Підлогомийно-всмоктувальні машини з сидінням водія - ідеальний вибір для прибирання великих, практично не заставлених площ, таких як склади і виробничі цехи, торгові центри, автостоянки або аеропорти. Великі машини для прибирання приміщень легко замінять декілька ручних машин. В цьому розділі також представлені комбіновані підмітально-підлогомийні машини.
Однодискові підлогомийні машини
Машина-підлогонатирач - однодискові машини для догляду за твердими покриттями підлоги використовуються для полірування паркету, ламінату, натурального і штучного каменю, пробкового матеріалу, ПВХ і лінолеуму. Роторні підлогомийні машини виконують різні операції з очищенню підлог, включаючи кристалізацію, вологе прибирання, полірування підлоги, а також шампунування килимових покриттів.
Апарати для очищення сходів та ескалаторів
Устаткування для складніших завдань, таких як прибирання сходів або ескалаторів, а також очищення підвіконь. Наші апарати для миття ескалаторів використовують інноваційні технології для забезпечення ретельного очищення та підходять для всіх типів ескалаторів.
Підлогомийні машини з вбудованим тяговим приводом або без нього?
Комфорт, вага і зручність експлуатації є вирішальними факторами при прийнятті рішення про те, чи потрібна вам машина з вбудованим тяговим приводом або без нього. Більш легкі підлогомийні машини з об'ємом баків прибл. 50 літрів можна легко використовувати без тягового приводу. Ми рекомендуємо вибирати машини з інтегрованим тяговим приводом для більших моделей. Це пов'язано з тим, що досить складно експлуатувати машину великого розміру, використовуючи для її штовхання тільки власну вагу протягом тривалих періодів часу.
Підлогомийні машини без тягового двигуна переміщаються вперед за рахунок обертання своїх щіток. Прикладені зусилля, необхідні оператору для цього, зведені до мінімуму. Підлогомийні машини з тяговим приводом для переміщення використовують двигун, який забезпечує більш тривалу роботу без втоми оператора.
FAQ
ЗУСТРІЧАЙТЕ НАШУ НОВУ КОМПАКТНУ АКУМУЛЯТОРНУ ПІДЛОГОМИЙНУ МАШИНУ BR 30/1 C BP
Скорочення часу прибирання до 50%
Підлогомийна машина BR 30/1 C Bp ефективно очищає тверді підлогові покриття завдяки системі 2-в-1. Вона збирає дрібне сміття, бруд, волосся, шерсть і одночасно протирає підлогу двома роликами – це означає, що попереднє прибирання пилососом більше не потрібне.
BR 30/1 C Bp – це професійна акумуляторна підлогомийна машина для гігієнічного вологого прибирання підлоги площею до 200 м². Ви можете її використовувати, щоб легко зібрати дрібне сміття, бруд, волосся, шерсть, а також помити підлогу. І це все в один етап!
Швидке гігієнічне підтримуюче прибирання та дезінфекція підлоги на невеликих площах. Компактна акумуляторна підлогомийна машина BR 30/1 C Bp з роликами з мікрофібри ідеально підходить для всіх типів підлогових покриттів.
Підлогомийна машина з сидінням для водія B 110 R
Підлогомийна машина з сидінням для водія B 110 R відрізняється високою ефективністю, довговічністю і економічністю. Вона робить прибирання великих площ, таких як супермаркети, аеропорти і склади, набагато простішим. Завдяки оновленим компонентам машина забезпечує ще кращий результат прибирання і максимальну продуктивність.
> Karcher B 110 R Bp з дисковою щітковою головою D75 нового покоління
> Karcher B 110 R Bp з роликовою щітковою головою R75 нового покоління
Блискучі перспективи
Компактні, маневрені і ергономічні: наші підлогомийно-всмоктувальні машини з сидінням для оператора дозволяють без проблем очищати підлоги великої площі (починаючи від 1500 м²) на складах, у паркінгах або торгових центрах. Високе розташування сидіння забезпечує чудовий огляд, малий радіус повороту - найвищу маневреність для прибирання в заставлених приміщеннях, а ергономічна панель управління - легке, зрозуміле на інтуїтивному рівні управління машиною. Отже, займіть місце на сидінні - і наведіть бездоганну чистоту!
Швидко і гнучко в найкоротші терміни
Перешкоди і заставлені зони перестають бути проблемою при прибиранні: компактні підлогомийні машини швидко прибирають невеликі і середні площі, такі як ресторани, кухні, магазини і готелі. Завдяки їх маневреності ними легко управляти – тепер можна прибрати навіть вузькі проходи. Різні моделі дозволяють досягти оптимальних результатів на різних поверхнях і повернути блиск всім підлоговим покриттям. Завдяки всмоктуючій балці підлога не лише чиста, але й суха, і по ній можна одразу ж ходити.
Підлогомийна машина Kärcher B 50 W
Традиційно висока якість техніки Керхер у поєднанні з інноваційною технологією.
Підлогомийна машина B 50 W призначена для ефективного вологого прибирання підлогових покриттів. Залежно від задачі доступні різні версії машини: з літій-іонним акумулятором, системою дозування води залежно від швидкості руху машини, роликовою або дисковою щітковою головою. Підлогомийна машина ідеально підійде для прибирання підлоги площею до 3 600 м². Машину можна укомплектувати як AGM, так і літій-іонними акумуляторами для швидкого та ефективного глибокого очищення або підтримуючого прибирання. Просте управління, ергономічний дизайн, розширений набір функцій, а також детальна інформація про стан і режими роботи машини, яка доступна в додатку для смартфона. Міцні та надійні щіткові голови, а також всмоктуюча балка виготовлені з литого під тиском алюмінію.
Відмінний результат прибирання завдяки інноваційним технологіям
Захист від неправильного використання
Система ключового доступу KIK (Kärcher Intelligent Key), яка використовується в підлогомийно-всмоктуючих машинах, забезпечує максимальний захист від помилкового управління. Оператор не може змінювати базові налаштування машини, які попередньо задаються менеджером об'єкта для виконання тих чи інших робіт.
Економія часу та миючих засобів
Технологія Dose дозволяє точно регулювати витрату миючих засобів під час руху і легко чергувати їх без спорожнення бака машини. Завдяки цьому забезпечується економія часу і миючих засобів. Крім того, поділ ліній подачі води і миючого засобу запобігає розмноженню мікроорганізмів.
Легко, економно, ефективно і з низьким рівнем шуму
Режим eco!efficiency, передбачений у ряді машин, зменшує витрати енергії, води і миючих засобів. Використання такого режиму не тільки подовжує тривалість безперервної роботи, але і скорочує витрати. Крім того, значно знижується рівень шуму.
Кольорове кодування елементів управління
Виконання всіх робіт значно полегшується кольоровим маркуванням елементів машини: елементи управління виділені жовтим кольором, а деталі і вузли, які обслуговуються сервісом – сірим. Усі символи зрозумілі і розташовані в зручних місцях. Завдяки цьому оператор швидко освоює машину і може потім легко перейти до управління іншими машинами – маркування однакові для всього модельного ряду.
Підвищення продуктивності за рахунок інновацій
Автоматична система заливу дозволяє наповнювати бак для чистої води, просто приєднавши до машини шланг, і зупиняти її подачу, коли бак буде повний. Система промивки бака забезпечує швидке та ефективне очищення машини після використання, при цьому оператор не контактує з брудною водою.
Швидке регулювання роботи машини залежно від задачі прибирання
Технологія FACT (Flexible Application Control Technology), яка застосовується в підлогомийно-всмоктуючих машинах з циліндричними щітками, забезпечує триступеневе регулювання частоти обертання щіток в залежності від задачі. У режимі дбайливого очищення (Fine Clean) знижується рівень шуму і споживання енергії на 30%.
Просте і безпечне управління машиною
Концепція управління EASY (Ergonomic Application System) дозволяє управляти машиною за допомогою єдиного поворотного перемикача функцій. Піктограми полегшують вибір режимів роботи, оскільки вони зрозумілі всім операторам незалежно від їх мови і досвіду роботи з подібною технікою.
Дискові або роликові щіткові головки відповідно до ваших задач очищення
Незалежно від того, чи ви видаляєте множинні сліди потертостей або хочете видалити бруд із затирки, підлогомийні машини Kärcher доступні з двома різними щітковими головами. Дискові щіткові голови найкраще працюють на гладких підлогах, тоді як роликові щіткові голови створюють до 10 разів більше тиску, щоб забезпечити більш глибоке очищення.
Типи живлення підлогомийних машин
Залежно від розміру і моделі підлогомийні машини Kärcher працюють від мережі, акумулятора або двигуна внутрішнього згоряння. Задача прибирання та об'єкт відіграють ключову роль при виборі найбільш підходящого для вас варіанта.
Живлення від мережі
Живлення від мережі реалізовано тільки в машинах компактного класу і з тяговим приводом, які доступні за ціною і ідеально підходять для прибирання невеликих приміщень в неробочий час.
Акумуляторні підлогомийні машини
Акумуляторні підлогомийні машини забезпечують максимальну гнучкість роботи і попереджають небезпеку спотикання через кабель живлення. Kärcher пропонує версії з акумуляторним живленням для машин будь-яких розмірів. Підлогомийна акумуляторна машина - найкращий вибір для цінителів передових технологій.
Bp - з акумуляторним приводом
Літій-іонні акумуляторні батареї
Літій-іонні акумуляторні батареї відрізняються дуже високою енерговіддачею і не вимагають ніякого обслуговування. Вони характеризуються тривалим терміном служби і заряджаються вдвічі швидше, ніж звичайні батареї з гелеподібним електролітом. Крім того, вони дозволяють в будь-який час здійснювати проміжний заряд для швидкого відновлення працездатності машини.
З двигунами внутрішнього згоряння
Для прибирання великих відкритих територій або добре вентильованих приміщень ми рекомендуємо використовувати наші моделі з екологічно чистими версіями двигунів внутрішнього згоряння (дизельні або на зрідженому газі), які реалізовані виключно в підлогомийних машинах з сидінням для водія.
З двигунами внутрішнього згоряння на зрідженому газі
Прибиральні машини з двигуном внутрішнього згоряння, що працюють на зрідженому газі, оснащені високотехнологічним двигуном, який відповідає передовим вимогам екологічної безпеки.
Чому саме Kärcher?
Висока німецька якість
Офіційне представництво німецького концерну Kärcher вже більше 10 років працює в Україні. За цей час компанія стала лідером продажів підлогомийної техніки і останні п'ять років займає частку близько 75% ринку.
Понад 700 одиниць підлогомийних машин продаються в рік!
Сервісне обслуговування | Оригінальні запасні частини
Ми гарантуємо швидкий ремонт, адже в штаті мобільного сервісу працюють 23 виїзних інженерів. При цьому, швидкість реагування на заявку – всього 1-2 дні.
На складі в Україні завжди є в наявності 95% можливих запасних частин і витратних матеріалів.
Для вашої зручності заявки на ремонт можна подавати через спеціальний сервісний додаток.
Безкоштовний тест-драйв техніки на вашому об'єкті
Для вибору найбільш ефективного рішення Kärcher пропонує кожному клієнту перед покупкою провести безкоштовну демонстрацію рекомендованого прибирального обладнання і протестувати його в реальних умовах на вашому об'єкті.
Демонстрація прибиральної техніки
Для яких би цілей не вибиралася підлогомиюча машина, ми допоможемо зробити правильний вибір. Замовте безкоштовну демонстрацію продукції, натиснувши на кнопку нижче, щоб яких обрали саме ту модель, яка буде в повній мірі відповідати вашим потребам.
