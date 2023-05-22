Підлогомийна машина Kärcher B 50 W

Нове покоління підлогомийних машин

Підлогомийна машина з ручним управлінням B 50 W – ідеальний помічник для швидкого та ефективного вологого прибирання підлоги. Вона забезпечує передову технологію прибирання при традиційно надійній та високій якості техніки Kärcher. B 50 W встановлює нові стандарти: оновлена конструкція та нові силові агрегати забезпечують бездоганні результати прибирання на площі до 3 600 м². Машина може працювати від AGM або літій-іонних акумуляторів, які не потребують обслуговування. Збільшена до 60 см робоча ширина захвату щіткової голови D 60 забезпечує максимальну продуктивність за площею та стабільно високі результати прибирання навіть на високих швидкостях.

Тихе прибирання: B 50 W – ідеальний помічник для справжніх професіоналів. Підлога стає чистою в одну мить. Проста в управлінні, тиха та ефективна машина.

Виготовлена з надзвичайно міцних матеріалів, підлогомийна машина забезпечує високий контактний тиск для досягнення найкращих результатів прибирання. Всмоктуюча балка та три типи щіткових голів (на вибір) виготовлені з литого під тиском алюмінію – вони готові до найскладніших задач. Параболічна форма всмоктуючої балки гарантує ефективне збирання вологи навіть зі структурованих або нерівних поверхонь, що не тільки мінімізує небезпеку ковзання, а й знижує необхідність у трудомісткому додатковому ручному прибиранні.

Вологе прибирання підлогових покриттів стало надзвичайно простим

Управління підлогомийною машиною інтуїтивно зрозуміле і не потребує додаткового навчання оператора. Завдяки єдиному перемикачу EASY Operation запуск та експлуатація підлогомийної машини стали надзвичайно простими, що суттєво заощаджує час у процесі прибирання. У довгостроковій перспективі ризик помилки зводиться до мінімуму, при цьому, немає необхідності в трудомісткому навчанні.

Завдяки ергономічному дизайну підлогомийна машина підходить для користувачів різного зросту – без будь-яких складних додаткових регулювань та налаштувань. Вона проста і зручна у використанні, що запобігає втомі і знижує фізичне навантаження на оператора.