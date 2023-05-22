Підлогомийна машина Kärcher B 50 W
Традиційно висока якість техніки Керхер у поєднанні з інноваційною технологією.
Підлогомийна машина B 50 W призначена для ефективного вологого прибирання підлогових покриттів. Залежно від задачі доступні різні версії машини: з літій-іонним акумулятором, системою дозування води залежно від швидкості руху машини, роликовою або дисковою щітковою головою. Підлогомийна машина ідеально підійде для прибирання підлоги площею до 3 600 м². Машину можна укомплектувати як AGM, так і літій-іонними акумуляторами для швидкого та ефективного глибокого очищення або підтримуючого прибирання. Просте управління, ергономічний дизайн, розширений набір функцій, а також детальна інформація про стан і режими роботи машини, яка доступна в додатку для смартфона. Міцні та надійні щіткові голови, а також всмоктуюча балка виготовлені з литого під тиском алюмінію.
Нове покоління підлогомийних машин
Підлогомийна машина з ручним управлінням B 50 W – ідеальний помічник для швидкого та ефективного вологого прибирання підлоги. Вона забезпечує передову технологію прибирання при традиційно надійній та високій якості техніки Kärcher. B 50 W встановлює нові стандарти: оновлена конструкція та нові силові агрегати забезпечують бездоганні результати прибирання на площі до 3 600 м². Машина може працювати від AGM або літій-іонних акумуляторів, які не потребують обслуговування. Збільшена до 60 см робоча ширина захвату щіткової голови D 60 забезпечує максимальну продуктивність за площею та стабільно високі результати прибирання навіть на високих швидкостях.
Тихе прибирання: B 50 W – ідеальний помічник для справжніх професіоналів. Підлога стає чистою в одну мить. Проста в управлінні, тиха та ефективна машина.
Виготовлена з надзвичайно міцних матеріалів, підлогомийна машина забезпечує високий контактний тиск для досягнення найкращих результатів прибирання. Всмоктуюча балка та три типи щіткових голів (на вибір) виготовлені з литого під тиском алюмінію – вони готові до найскладніших задач. Параболічна форма всмоктуючої балки гарантує ефективне збирання вологи навіть зі структурованих або нерівних поверхонь, що не тільки мінімізує небезпеку ковзання, а й знижує необхідність у трудомісткому додатковому ручному прибиранні.
Вологе прибирання підлогових покриттів стало надзвичайно простим
Управління підлогомийною машиною інтуїтивно зрозуміле і не потребує додаткового навчання оператора. Завдяки єдиному перемикачу EASY Operation запуск та експлуатація підлогомийної машини стали надзвичайно простими, що суттєво заощаджує час у процесі прибирання. У довгостроковій перспективі ризик помилки зводиться до мінімуму, при цьому, немає необхідності в трудомісткому навчанні.
Завдяки ергономічному дизайну підлогомийна машина підходить для користувачів різного зросту – без будь-яких складних додаткових регулювань та налаштувань. Вона проста і зручна у використанні, що запобігає втомі і знижує фізичне навантаження на оператора.
Нижче представлені основні переваги підлогомийної машини B 50 W
Підходить як для твердих, так і для еластичних підлогових покриттів
Три типи щіткових голів з литого під тиском алюмінію на вибір: D51, D60 і R55
Параболічна всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію
Простота у використанні завдяки єдиному перемикачу EASY Operation
Компактний та ергономічний дизайн
Підключення додатка до машини через Bluetooth для налаштування режимів роботи
Можливість комплектації машини як літій-іонним (доступна версія зі швидкозарядним пристроєм) або AGM акумулятором – обидва не потребують специфічного обслуговування.
Система DOSE: автоматичне дозування миючого засобу для економії ресурсів
Дозування води залежно від швидкості руху машини
Система Auto-Fill: автоматичне заповнення бака для чистої води
Система Auto-Rinse: автоматичне промивання бака для брудної води
Високий контактний тиск для забезпечення оптимальних результатів прибирання
Об’єм баків – 50 л
Чисте прибирання - у всіх сенсах
Новий стандарт прибирання
B 50 W може в будь-який час під'єднатися до додатка для смартфонів «Kärcher Machine Connect» через Bluetooth. За допомогою цього додатка можна налаштувати безліч функцій машини, такі як система ключового доступу KIK, управління параметрами прибирання, доступ до даних про машину, таких як залишковий час роботи, стан акумулятора, повідомлення про помилки, інструкції з експлуатації у вигляді анімації та інші практичні функції
Дискова або роликова щіткова голова – вибір за вами
Різні задачі з прибирання мають свої особливості. Підлогомийну машину B 50 W можна зконфігурувати залежно від індивідуальних потреб клієнта. Таким чином, машина може оснащуватися роликовою або дисковою щіткою (також як опції доступні різні пади) з можливістю вибору типу і розміру щіткових голів: D51, D60 або R55. Ефективна турбіна закрита і функціонує таким чином, щоб зробити роботу машини дуже тихою, тому вона чудово підходить і для денного прибирання в людних місцях.
Можливість вибору типу акумулятора
B 50 W може працювати від AGM або літій-іонних акумуляторів, які не потребують обслуговування. При цьому, для літій-іонних батарей також доступна функція швидкого заряду, яка дає змогу повністю зарядити акумулятор за 2 години.
Економічне дозування – для економічно ефективного прибирання
Деякі моделі оснащені системою Eco!Flow, яка дозує миючий розчин у залежності від швидкості руху машини. Це забезпечує подачу однакової кількості розчину на кожному квадратному метрі для рівномірного розподілу по підлозі – для досягнення найкращих результатів прибирання. Крім того, неможливо нанести занадто багато розчину, що економить ресурси та запобігає марній витраті води. При цьому, за допомогою зручного додатку Machine Connect можна стежити за рівнем наповнення чистої води в режимі реального часу.
Ефективне прибирання різних типів підлогових покриттів
Підлогомийна машина з ручним управлінням B 50 W відмінно впорається з прибиранням всіх типів підлогових покриттів як твердих, так і еластичних. Залежно від типу щіткової голови, яка використовується, машина ідеально підходить як для глибокого очищення, так і для підтримуючого прибирання будь-якої підлоги, яка потребує швидкого та ефективного прибирання. Навіть на складних ділянках, таких як структуровані або нерівні поверхні, машина забезпечує високопродуктивне прибирання та ефективний збір відпрацьованого розчину.
Немає нічого неможливого. Машина прибирає тверді (наприклад, керамічні, порцелянові, бетонні) і кам'яні (наприклад, мармур, терраццо, граніт, вапняк) підлогові покриття так само ефективно, як і еластичні (наприклад, вініл, ПВХ, лінолеум, епоксидна смола і т.д.).