Поломоечная машина Kärcher B 50 W

Новое поколение поломойных машин

Поломойная машина с ручным управлением B 50 W – идеальный помощник для быстрой и эффективной влажной уборки полов. Она обеспечивает передовую технологию уборки при традиционно надежном и высоком качестве техники Kärcher. B 50 W устанавливает новые стандарты: обновленная конструкция и новые силовые агрегаты обеспечивают безупречные результаты уборки на площади до 3 600 м². Машина может работать от AGM или литий-ионных аккумуляторов, не требующих обслуживания. Увеличенная до 60 см рабочая ширина захвата щеточной головы D 60 обеспечивает максимальную производительность по площади и стабильно высокие результаты уборки даже на высоких скоростях.

Тихая уборка: B 50 W – идеальный помощник для настоящих профессионалов. Полы становятся чистыми в одно мгновение. Простая в управлении, тихая и эффективная машина.

Изготовленная из чрезвычайно прочных материалов, поломойная машина обеспечивает высокое контактное давление для достижения наилучших результатов уборки. Всасывающая балка и три типа щеточных голов (на выбор) изготовлены из литого под давлением алюминия – они готовы к самым сложным задачам. Параболическая форма всасывающей балки гарантирует эффективный сбор влаги даже с структурированных или неровных поверхностей, что не только минимизирует опасность скольжения, но и снижает необходимость в трудоемкой дополнительной ручной уборке.

Влажная уборка напольных покрытий стала чрезвычайно простой

Управление поломойной машиной интуитивно понятное и не требует дополнительного обучения оператора. Благодаря единому переключателю EASY Operation запуск и эксплуатация поломойной машины стали чрезвычайно простыми, что существенно экономит время в процессе уборки. В долгосрочной перспективе риск ошибки сводится к минимуму, при этом, нет необходимости в трудоемком обучении.

Благодаря эргономичному дизайну поломойная машина подходит для пользователей разного роста – без каких-либо сложных дополнительных регулировок и настроек. Она проста и удобна в использовании, что предотвращает усталость и снижает физическую нагрузку на оператора.