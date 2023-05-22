Поломоечная машина Kärcher B 50 W
Традиционно высокое качество техники Керхер в сочетании с инновационной технологией.
Поломоечная машина B 50 W предназначена для эффективной влажной уборки напольных покрытий. В зависимости от задачи доступны различные версии машины: с литий-ионным аккумулятором, системой дозирования воды в зависимости от скорости движения машины, роликовой или дисковой щеточной головой. Поломойная машина идеально подойдет для уборки полов площадью до 3 600 м². Машину можно укомплектовать как AGM, так и литий-ионными аккумуляторами для быстрой и эффективной глубокой очистки или поддерживающей уборки. Простое управление, эргономичный дизайн, расширенный набор функций, а также подробная информация о состоянии и режимах работы машины, которая доступна в приложении для смартфона. Прочные и надежные щеточные головы, а также всасывающая балка изготовлены из литого под давлением алюминия.
Новое поколение поломойных машин
Поломойная машина с ручным управлением B 50 W – идеальный помощник для быстрой и эффективной влажной уборки полов. Она обеспечивает передовую технологию уборки при традиционно надежном и высоком качестве техники Kärcher. B 50 W устанавливает новые стандарты: обновленная конструкция и новые силовые агрегаты обеспечивают безупречные результаты уборки на площади до 3 600 м². Машина может работать от AGM или литий-ионных аккумуляторов, не требующих обслуживания. Увеличенная до 60 см рабочая ширина захвата щеточной головы D 60 обеспечивает максимальную производительность по площади и стабильно высокие результаты уборки даже на высоких скоростях.
Тихая уборка: B 50 W – идеальный помощник для настоящих профессионалов. Полы становятся чистыми в одно мгновение. Простая в управлении, тихая и эффективная машина.
Изготовленная из чрезвычайно прочных материалов, поломойная машина обеспечивает высокое контактное давление для достижения наилучших результатов уборки. Всасывающая балка и три типа щеточных голов (на выбор) изготовлены из литого под давлением алюминия – они готовы к самым сложным задачам. Параболическая форма всасывающей балки гарантирует эффективный сбор влаги даже с структурированных или неровных поверхностей, что не только минимизирует опасность скольжения, но и снижает необходимость в трудоемкой дополнительной ручной уборке.
Влажная уборка напольных покрытий стала чрезвычайно простой
Управление поломойной машиной интуитивно понятное и не требует дополнительного обучения оператора. Благодаря единому переключателю EASY Operation запуск и эксплуатация поломойной машины стали чрезвычайно простыми, что существенно экономит время в процессе уборки. В долгосрочной перспективе риск ошибки сводится к минимуму, при этом, нет необходимости в трудоемком обучении.
Благодаря эргономичному дизайну поломойная машина подходит для пользователей разного роста – без каких-либо сложных дополнительных регулировок и настроек. Она проста и удобна в использовании, что предотвращает усталость и снижает физическую нагрузку на оператора.
Ниже представлены основные преимущества поломойной машины B 50 W
Подходит как для твердых, так и для эластичных напольных покрытий
Три типа щеточных голов из литого под давлением алюминия на выбор: D51, D60 и R55
Параболическая всасывающая балка из литого под давлением алюминия
Простота в использовании благодаря единому переключателю EASY Operation
Компактный и эргономичный дизайн
Подключение приложения к машине через Bluetooth для настройки режимов работы
Возможность комплектации машины как литий-ионной (доступна версия с быстрозарядным устройством) или AGM аккумулятором – оба не требуют специфического обслуживания.
Система DOSE: автоматическое дозирование моющего средства для экономии ресурсов
Дозирование воды в зависимости от скорости движения машины
Система Auto-Fill: автоматическое заполнение бака для чистой воды
Система Auto-Rinse: автоматическая промывка бака для грязной воды
Высокое контактное давление для обеспечения оптимальных результатов уборки
Объем баков – 50 л
Чистая уборка — во всех смыслах
Новый стандарт уборки
B 50 W может в любое время подключиться к приложению для смартфонов «Kärcher Machine Connect» через Bluetooth. С помощью этого приложения можно настроить множество функций машины, таких как система ключевого доступа KIK, управление параметрами уборки, доступ к данным о машине, таким как оставшееся время работы, состояние аккумулятора, сообщения об ошибках, инструкции по эксплуатации в виде анимации и другие практические функции.
Дисковая или роликовая щеточная голова – выбор за вами
Различные задачи по уборке имеют свои особенности. Поломойную машину B 50 W можно сконфигурировать в зависимости от индивидуальных потребностей клиента. Таким образом, машина может оснащаться роликовой или дисковой щеткой (также как опции доступны различные пады) с возможностью выбора типа и размера щеточных голов: D51, D60 или R55. Эффективная турбина закрыта и функционирует таким образом, чтобы сделать работу машины очень тихой, поэтому она отлично подходит и для дневной уборки в оживленных местах.
Возможность выбора типа аккумулятора
B 50 W может работать от AGM или литий-ионных аккумуляторов, которые не требуют обслуживания. При этом, для литий-ионных батарей также доступна функция быстрой зарядки, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор за 2 часа.
Экономичное дозирование – для экономично эффективной уборки
Некоторые модели оснащены системой Eco!Flow, которая дозирует моющий раствор в зависимости от скорости движения машины. Это обеспечивает подачу одинакового количества раствора на каждом квадратном метре для равномерного распределения по полу – для достижения наилучших результатов уборки. Кроме того, невозможно нанести слишком много раствора, что экономит ресурсы и предотвращает напрасную трату воды. При этом, с помощью удобного приложения Machine Connect можно следить за уровнем наполнения чистой воды в режиме реального времени.
Эффективная уборка различных типов напольных покрытий
Поломоечная машина с ручным управлением B 50 W отлично справится з уборкой всех типов напольных покрытий как твердых, так и эластичных. В зависимости от типа используемой щеточной головы она идеально подходит как для глубокой очистки, так и для поддерживающей уборки любых полов, нуждающихся в быстрой и эффективной уборке. Даже на сложных участках, таких как структурированные или неровные поверхности, машина обеспечивает высокопроизводительную уборку и эффективный сбор отработанного раствора.
Нет ничего невозможного. Машина убирает твердые (например, керамические, фарфоровые, бетонные) и каменные (например, мрамор, терраццо, гранит, известняк) полы так же эффективно, как и эластичные (например, винил, ПВХ, линолеум, эпоксидная смола и т.д.).