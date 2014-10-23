Чистящие средства для дома и сада
Еще чище – благодаря подходящим чистящим средствам. Техника Kärcher в сочетании с проблемно-ориентированными чистящими средствами Kärcher гарантирует максимальную эффективность уборки. Наш ассортимент предоставляет широкий выбор средств для чистки и ухода, рассчитанных на выполнение самых разнообразных работ в доме, вокруг дома и в саду.
Познакомьтесь с нашей обширной программой средств для чистки и ухода
Превосходное дополнение: средства для чистки и ухода от Kärcher
Уже более 30 лет Kärcher разрабатывает и производит собственные средства для чистки и ухода, уделяя при этом особое внимание проблемам охраны окружающей среды и ценных природных ресурсов. Наши чистящие средства оптимально сочетаются с техникой Kärcher, что гарантирует не только превосходные результаты чистки, но и экономию времени, воды и энергии. Кроме того, все наши продукты легко разлагаются биологическим путем. А наше новое универсальное чистящее средство eco!ogic – очередной шаг на пути ресурсосбережения: в его состав входят только поверхностно-активные вещества, изготавливаемые на 100% из воспроизводимого сырья, а при производстве полимерной емкости используется более 96% растительных материалов.
Верни блеск своему авто!
Широкий ассортимент автохимии Kärcher, предназначенной для автовладельцев, включает оптимальные решения как для очистки всех наружных поверхностей автомобиля (кузова, стекол и колес), так и для ухода за его салоном – выведения пятен, очистки стекол, освежения цветов обивки и полимерных материалов. С их помощью Вы возвратите своему автомобилю сияющий внешний вид.
Это просто WOW!
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