Очистители воздуха

Работаем ли мы дома, отдыхаем или спим - мы проводим значительную часть времени в своем доме. Поэтому важно обеспечить свежий воздух внутри. Однако нередко наружный воздух более загрязненный, чем в помещении. Именно поэтому мощный очиститель воздуха Kärcher AF является идеальным решением: не только надежно фильтрует пыльцу и мелкую пыль, которые попадают внутрь через открытое окно, но и эффективно и бесшумно удаляет вирусы, бытовую пыль и неприятные запахи из воздуха в комнате.

Свежий и чистый воздух особенно важен для аллергиков. Очистители воздуха действительно имеют значение - и вы почувствуете это с каждым вдохом.

Мы предлагаем широкий ассортимент очистителей воздуха на любой бюджет.

0 продукт(а/ов)
Очистители воздуха

Почему стоит использовать очиститель воздуха в вашем доме?

Если вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько важен воздух, просто попробуйте задержать дыхание на несколько секунд. Чтобы чувствовать себя хорошо, работать, учиться или эффективно восстанавливаться, воздух, которым мы дышим, должен быть чистым.

Kärcher предлагает аппараты для очистки воздуха в соответствии с различными жизненными ситуациями. Благодаря интеллектуальному автоматическому режиму устройство самостоятельно адаптирует свою производительность к текущему качеству воздуха.

Эффективная очистка - залог чистого воздуха

Очистители воздуха Kärcher оснащены высокоэффективным фильтром HEPA 13 с натуральным активированным углем и антибактериальным покрытием. Он задерживает 99,95 % всех частиц размером более 0,3 мкм, содержащихся в воздухе помещения.

Угольные фильтры благодаря своей пористой структуре поглощают молекулы неприятных запахов, аллергенов, плесени, токсичных веществ и грибков. Они также эффективно удаляют бактерии, аэрозоли, химические испарения, мелкую пыль и пыльцу.

Очиститель воздуха Kärcher

Бесшумная работа - для комфортного использования

Домашний очиститель воздуха AF оснащен высококачественными, чрезвычайно тихими вентиляторами и двигателями, а также оптимизированным воздушным потоком.

Сосредоточьтесь на важных вещах в жизни, не отвлекаясь на лишний шум.

Тихая работа воздухоочистителей Керхер

Высокая скорость воздушного потока - для быстрой очистки

Мощные, высокоэффективные и одновременно тихие двигатели обеспечивают интенсивный воздухообмен и высокую производительность.

Дышите свободно и без забот.

Воздухоочиститель Kärcher

Функциональные особенности

icon_arrow

На что способен очиститель воздуха для квартир Kärcher?

Благодаря фильтру HEPA 13 и антибактериальному фильтру с активированным углем наши воздухоочистители Kärcher могут отфильтровывать широкий спектр различных загрязняющих веществ из воздуха во всех помещениях:

Патогены и аэрозоли

Патогены и аэрозоли

Химические пары

Химические пары

Мелкая пыль

Мелкая пыль

Аллергены

Аллергены

Неприятные запахи

Неприятные запахи

Споры плесени

Споры плесени

Области применения

 

Гостиная и спальня
Пыль быстро накапливается, особенно в помещениях, где вы проводите много времени. Комнатный очиститель воздуха AF эффективно удаляет мелкую пыль, пыльцу, бактерии и не занимает много места

Кухня
Всем известно, что запах пищи может сохраняться еще долго после приготовления. Очистители воздуха серии AF помогут избавиться от этой проблемы.

Рабочее пространство
Если вы работаете дома или имеете собственный офис, важно создать комфортную рабочую атмосферу. Очиститель воздуха для комнат Kärcher обеспечивает чистоту воздуха в помещении, что, в свою очередь, способствует повышению концентрации внимания.

Гараж
Собственный уголок в гараже, обустроенный своими руками, - это замечательно, но он часто сопровождается пылью и испарениями химикатов. Благодаря очистителям воздуха AF домашние мастера смогут дышать свободно.

Подвал и чердак
Эти места обычно сильно запылены. Если вы планируете сушить здесь белье или хранить продукты, вы оцените эффективную фильтрацию, которую обеспечивает бытовой очиститель воздуха Kärcher.

Воздухоочиститель Kärcher

Как выбрать очиститель воздуха для дома?

Ассортимент очистетелей воздуха Kärcher

Несколько критериев, на которые стоит обратить внимание, прежде чем купить очиститель воздуха:

  1. Размер помещения
    Очиститель должен соответствовать площади комнаты. Мощность устройства должна быть достаточной для эффективной очистки воздуха в заданном пространстве.
  2. Тип фильтрации
    Для эффективной очистки выбирайте очиститель с HEPA-фильтром, который задерживает мелкие частицы и аллергены, или с фильтром с активированным углем для устранения запахов.
  3. Функции
    Обратите внимание на опции, которые упрощают использование: сенсорное управление, таймер, индикация качества воздуха и состояния фильтра.
  4. Уровень шума
    Очиститель воздуха должен работать тихо, особенно в спальнях или детских комнатах.
  5. Энергопотребление
    Выберите модель с низким энергопотреблением, чтобы уменьшить расходы на электроэнергию.

Часто задаваемые вопросы

Во всех очистителях воздуха Kärcher используется фильтр специальной конструкции. Он состоит из предварительного фильтра, фильтрующего материала HEPA 13 и слоя активированного угля. Кроме того, все воздушные фильтры имеют антибактериальное покрытие и поэтому удаляют из воздуха загрязняющие вещества и неприятные запахи.

Коронавирусы имеют диаметр около 0,1 мкм. Они присутствуют в воздухе внутри дома как часть более крупных частиц. До 99,95 % частиц такого размера (0,3 мкм и более) удаляются фильтрами.

Очистители воздуха различаются размером устройства, размером фильтра, достигаемой скоростью воздушного потока и потребляемой мощностью.

Очистители воздуха могут управляться вручную с 3 (AF 20) или 5 скоростями вентилятора (AF 30 и AF 50). Все устройства имеют интеллектуальный автоматический режим, который эффективно регулирует скорость вращения вентилятора в зависимости от обнаруженного качества воздуха. В спящем режиме вентилятор настраивается на самый тихий уровень, а подсветка устройств гаснет. Кроме того, все очистители воздуха имеют регулируемый вручную таймер, который автоматически отключает устройства по истечении заданного времени. Очистители воздуха AF 30 и AF 50 также имеют экологически чистый эко-режим.

Время работы фильтра зависит от того, насколько часто он используется в течении дня, а также от качества воздуха в доме. Очиститель воздуха показывает, сколько осталось до замены фильтра, и сигнализирует о необходимости его замены. Средний срок службы фильтра составляет около 1 года. Из гигиенических соображений рекомендуется ежегодная замена фильтра.

Покупать ли вам очиститель воздуха AF 20, 30 или 50, зависит от размера помещения и места использования. Если две модели соответствуют вашим требованиям, мы рекомендуем выбрать очиститель воздуха большего размера, так как он имеет более высокую скорость потока воздуха и, следовательно, быстрее очищает помещение от загрязняющих веществ.

Аксессуары

Регулярная замена фильтра HEPA 13 гарантирует неизменно высокую производительность и, следовательно, хорошее качество воздуха.

Kärcher AF 100

Профессиональный очиститель воздуха

Профессиональные очистители воздуха Kärcher подходят для больших помещений, таких как закрытые офисы, учебные заведения, рестораны и кафе, поскольку они обеспечивают свежий и чистый воздух в помещениях площадью до 100 квадратных метров.

> Перейти к профессиональным очистителям воздуха

Популярные запросы на сайте

купить мини пылесос, мойка с забором воды из емкости, мойки высокого давления, пылесосы, пылесос с влажной уборкой, пылесос циклон

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.