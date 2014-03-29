Очистка сухим льдом

Технология L2P - новый этап в развитии технологии очистки сухим льдом

IB 10/8 L2P удаляет все возможные загрязнения

Технология L2P будет полезна при работе со всеми сложными по структуре поверхностями: металлом, деревом, резиной, пластиком и текстилем. Не нужно дополнительно сушить деталь после очистки – поверхность готова к использованию сразу.

Первый и единственный в мире айс-бластер для сухого льда, производящий собственные гранулы.

