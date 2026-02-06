До этих пор спонтанная работа при помощи аппарата струйной очистки сухим льдом была едва ли возможна, например, прямо во время технического обслуживания автомобиля или других транспортных средств, непосредственно в производственном цикле при резко возникшей необходимости, поскольку за этим стоял сложный организационный процесс доставки сухого льда, это было неоправданно дорого для краткосрочного использования. Теперь же это возможно с IB 10/8 L2P, первым в мире аппаратом для струйной очистки сухим льдом с интегрированной системой производства сухого льда из жидкого CO₂. Благодаря инновационному процессу - жидкий CO₂ преобразуется в гранулы сухого льда, а L2P означает Liquid to Pellet - «жидкость в гранулы». Поскольку жидкий CO₂ храниться в газовых баллонах практически неограниченное количество времени, таким образом можно избежать обычно длительной и затруднительной логистики сухого льда. Очень низкое потребление сжатого воздуха аппаратом также значительно снижает технические требования, необходимые для работы. При этом полностью сохраняются преимущества технологии по очистки сухим льдом, которую Kärcher уже имел и ранее в своей линейке. IB 10/8 L2P очищает очень бережно - даже при сложных контурах и форме, при углублениях и выемках, зубчатой или рифлёной поверхности, а также в случае сильных загрязнений, например пригоревших отложений. При этом не остаётся никаких побочных продуктов очистки (например песок или абразив, после пескоструя).