Аппарат для чистки сухим льдом IB 10/8 L2P

IB 10/8 L2P - первый в мире аппарат для очистки сухим льдом со встроенной системой производства сухого льда из жидкого CO₂. Идеально подходит для краткосрочной очистки без сложной логистики и подготовительных работ

До этих пор спонтанная работа при помощи аппарата струйной очистки сухим льдом была едва ли возможна, например, прямо во время технического обслуживания автомобиля или других транспортных средств, непосредственно в производственном цикле при резко возникшей необходимости, поскольку за этим стоял сложный организационный процесс доставки сухого льда, это было неоправданно дорого для краткосрочного использования. Теперь же это возможно с IB 10/8 L2P, первым в мире аппаратом для струйной очистки сухим льдом с интегрированной системой производства сухого льда из жидкого CO₂. Благодаря инновационному процессу - жидкий CO₂ преобразуется в гранулы сухого льда, а L2P означает Liquid to Pellet - «жидкость в гранулы». Поскольку жидкий CO₂ храниться в газовых баллонах практически неограниченное количество времени, таким образом можно избежать обычно длительной и затруднительной логистики сухого льда. Очень низкое потребление сжатого воздуха аппаратом также значительно снижает технические требования, необходимые для работы. При этом полностью сохраняются преимущества технологии по очистки сухим льдом, которую Kärcher уже имел и ранее в своей линейке. IB 10/8 L2P очищает очень бережно - даже при сложных контурах и форме, при углублениях и выемках, зубчатой или рифлёной поверхности, а также в случае сильных загрязнений, например пригоревших отложений. При этом не остаётся никаких побочных продуктов очистки (например песок или абразив, после пескоструя).

Особенности и преимущества
Эргономичный пистолет
Эргономичный пистолет
Быстрая и простая смена форсунки благодаря быстроразъемным соединениям Встроенная подсветка Переключатель включения/выключения льда непосредственно на спуске пистолета
Простое и интуитивно понятное управление.
Простое и интуитивно понятное управление.
На дисплее отображаются параметры струи, наработка, время до обслуживания Количество сухого льда можно отрегулировать с помощью кнопки Встроенный дисплей для контроля состояния и вспомогательных систем, например, контроля давления.
Безопасная струйная очистка сухим льдом
Безопасная струйная очистка сухим льдом
CO₂ отводится через выхлопной шланг Безопасное использование, отсутствие контакта с гранулами сухого льда Самоблокирующийся спуск на пистолете
Компактный и мобильный
  • Колеса и ручки обеспечивают мобильность и безопасную транспортировку
  • Возможность раздельного хранения всех компонентов. Хранение аксессуаров на корпусе
Спецификации

Технические характеристики

Потребляемая мощность (кВт) 1
Каркас/рама Пластиковый корпус
Проверено (кем) CE
Длина кабеля (м) 5,5
Давление воздуха (бар/МПа) 0,7 - 10 / 0,07 - 1
Качество воздуха Сухой, без примесей масла
Поток воздуха (м³/мин) 0,07 - 0,8
Уровень звукового давления (дБ(А)) 95
Гранулы сухого льда (диаметр) (мм) 2,5
Расход сухого льда (кг/ч) 2 - 8
Потребление жидкого CO₂ (кг/ч) 20 - 60
Род тока (число фаз) (~) 1
Частота (Гц) 50 - 60
Напряжение (В) 220 - 230
Масса (без принадлежностей) (кг) 92
Вес (с аксессуарами) (кг) 103,551
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 870 x 450 x 970

Комплектация

  • Плоская струйная насадка, короткая
  • Шланг с электрической подводкой и быстродействующей муфтой
  • Пистолет (эргономичный и безопасный, с переключателем подачи воздуха и льда или только воздуха)

Оснащение

  • Переключитесь в режим "только воздух" или "лед и воздух"
  • Электронное управление

Видео

Области применения
  • Для очистки поверхностей машин, компонентов двигателя, форм и уплотнителей
  • Для очистки шкафов управления, электрических компонентов и элементов управления
  • Для чистки обивки и текстиля
  • Для очистки садового инвентаря и газонокосилок-роботов
Принадлежности
