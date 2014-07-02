Очистка сточных вод

Забота о природе: системы оборотного водоснабжения от Керхер. Компания Керхер, придающая большое значение вопросам экологии и ресурсосбережения, поможет и Вам внести свой вклад в дело охраны окружающей среды – и сэкономить при этом немало денег. Сравнительно низкий расход воды при эксплуатации моечного оборудования Керхер и применение систем оборотного водоснабжения, позволяющих повторно использовать очищенные сточные воды, гарантируют значительную (до 85 %) экономию водопроводной воды.

Системы очистки сточных вод для автомоек

Системы очистки сточных вод для автомоек

При эксплуатации автомобильных моечных установок или мойке кузовов автомобилей при помощи аппаратов высокого давления образуются сточные воды, практически не содержащие масел. Специальные системы очистки таких сточных вод обеспечивают экономию чистой воды, уменьшение производственных расходов и соблюдение действующих экологических предписаний.

