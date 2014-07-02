Очистка сточных вод

Забота о природе: системы оборотного водоснабжения от Керхер. Компания Керхер, придающая большое значение вопросам экологии и ресурсосбережения, поможет и Вам внести свой вклад в дело охраны окружающей среды – и сэкономить при этом немало денег. Сравнительно низкий расход воды при эксплуатации моечного оборудования Керхер и применение систем оборотного водоснабжения, позволяющих повторно использовать очищенные сточные воды, гарантируют значительную (до 85 %) экономию водопроводной воды.