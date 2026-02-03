Чаще убирайте, если у вас есть домашние животные

Если вы живете с собаками, кошками, морскими свинками или кроликами, одной большой уборки дома в неделю недостаточно: грязные отпечатки лап на полу, еда вокруг миски для корма и неприятная шерсть домашних животных разбросаны по всему дому. Ваш пылесос необходимо регулярно доставать, чтобы поддерживать дом в порядке. Наши беспроводные пылесосы всегда под рукой и готовы решить любые задачи по уборке, даже в труднодоступных местах, помогая вам быстро и гибко убирать дом в соответствии с вашими потребностями.



Шерсть домашних животных, прочь!

Если у вас есть домашнее животное, вам знакома эта проблема: шерсть вашего четвероногого друга быстро распространяется по всему дому, даже когда вы только что закончили подметать и убирать. Шерсть домашних животных особенно трудно убрать на коврах и придверных ковриках. Обычный веник здесь не поможет, так как он не надежно удаляет тонкие волоски. Что может прийти вам на помощь? Новые аккумуляторные пылесосы Kärcher. Активная насадка для пола очень эффективно удаляет шерсть домашних животных с текстильных напольных покрытий.

Кошачий туалет повсюду? Без проблем!

Кошки ходят на лоток, и это означает, что кошачий наполнитель часто оказывается щедро разбросанным за пределами лотка. Это задача по уборке, которую наш пылесос может выполнить в кратчайшие сроки. Небольшие гранулы можно быстро и легко собрать пылесосом. Мы рекомендуем это делать, поскольку гранулят может поцарапать напольное покрытие, если на него случайно наступить.