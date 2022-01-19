Мощные аккумуляторные пылесосы

Новые пылесосы на аккумуляторе не только имеют современный привлекательные вид, но и обладают продуманным эргономичным дизайном, что упрощает уборку пылесосом даже под мебелью. После уборки в вашем доме не останется ни одной пылинки, в том числе и в труднодоступных местах.

Для длительной уборки просто используйте кнопку блокировки, которяа избавляет вас от необходимости удерживать нажатой кнопку питания.

Система без мешков означает, что вам не нужно постоянно покупать дорогие мешки для пыли. И вместо того, чтобы каждый раз проводить утомительную процедуру замены мешка, вы просто очищаете пылевой фильтр одним нажатием кнопки. Пылесос VCS 3 Nano подходит для небольших помещений, а для больших домов и квартир правильным выбором станет VC 6 Cordless ourFamily. Его еще более мощный бесщеточный двигатель и светодиодная подсветка насадки для пола помогут пылесосить до 50 минут, - и ваш дом опять будет выглядеть ВАУ.

Любой, кто ценит максимальный комфорт и инновационные технологии, выберет VC 7 Cordless yourMax. Благодаря инновационному датчику пыли пылесос автоматически обнаруживает пыль и самостоятельно регулирует свою мощность, что позволяет увеличить время работы от 1 заряда до 60 минут.