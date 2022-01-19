Аккумуляторные пылесосы

Аккумуляторные пылесосы не требуют постоянного подключения к сети, следовательно, удобны и готовы к применению в любой момент. Аккумуляторным пылесосом легко очистить все труднодоступные места в квартире, а также в автомобиле. Пылесосы на аккумуляторе отличаются максимальной свободой передвижения, высокой производительностью и временем работы от аккумулятора до 60 минут. Их хорошо продуманный эргономичный дизайн упрощает уборку пылесосом даже под мебелью. Кроме того, система без фильтр-мешков позволяет экономить на их покупке.

Ручные аккумуляторные пылесосы серии VC

Весь ассортимент пылесосов
Аккумуляторный пылесос Kärcher VC 7

Аккумуляторный пылесос Kärcher VC 6

Аккумуляторный пылесос Kärcher VC 4

    Мощные аккумуляторные пылесосы

    Новые пылесосы на аккумуляторе не только имеют современный привлекательные вид, но и обладают продуманным эргономичным дизайном, что упрощает уборку пылесосом даже под мебелью. После уборки в вашем доме не останется ни одной пылинки, в том числе и в труднодоступных местах.

    Для длительной уборки просто используйте кнопку блокировки, которяа избавляет вас от необходимости удерживать нажатой кнопку питания.

    Система без мешков означает, что вам не нужно постоянно покупать дорогие мешки для пыли. И вместо того, чтобы каждый раз проводить утомительную процедуру замены мешка, вы просто очищаете пылевой фильтр одним нажатием кнопки. Пылесос VCS 3 Nano подходит для небольших помещений, а для больших домов и квартир правильным выбором станет VC 6 Cordless ourFamily. Его еще более мощный бесщеточный двигатель и светодиодная подсветка насадки для пола помогут пылесосить до 50 минут, - и ваш дом опять будет выглядеть ВАУ.

    Любой, кто ценит максимальный комфорт и инновационные технологии, выберет VC 7 Cordless yourMax. Благодаря инновационному датчику пыли пылесос автоматически обнаруживает пыль и самостоятельно регулирует свою мощность, что позволяет увеличить время работы от 1 заряда до 60 минут.

    VC 7 CORDLESS yourMAX

    Практичный настенный кронштейн с зарядным устройством.

    Продуманная система фильтрации.

    Легко заменяемые аксессуары.

    Активная насадка для пола со светодиодной подсветкой.

    Интуитивно понятный дисплей и отображение заряда.

    Технология датчика пыли.

    VC 6 CORDLESS ourFAMILY

    Практичный настенный кронштейн с зарядным устройством.

    Продуманная система фильтрации.

    Легко заменяемые аксессуары.

    Активная насадка для пола со светодиодной подсветкой.

    Интуитивно понятный дисплей и отображение заряда.

    VCS 3 Nano Complete

    Интеллектуальная система Auto-Sense.

    Эффективная HEPA-фильтрация.

    Активная турбощетка для пола.

    Светодиодная подсветка насадки.

    Легкая и компактная конструкция.

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    Пылесосы без провода - удобство превыше всего

    Каждый день в доме появляется много пыли и грязи, в том числе, например, крошки еды или шерсть домашних животных. Поэтому время от времени вам нужна помощь быстрого и удобного партнера по уборке. Наши пылесосы на аккумуляторе готовы к немедленному использованию и легко пропылесосят полы и уберут пыль с мебели и любых других поверхностей. Их компактная и легкая конструкция специально разработана для максимального удобства пользователя, а также для удобного хранения аппарата.

    Вам не нужно постоянно переключать провод с одной розетки в другую, более того, провод не путается под ногами - и все это благодаря использованию беспроводного пылесоса, с которым у вас будет максимальный комфорт передвижения. Вы также можете добраться до труднодоступных мест, например, под диван или под шкаф.

    С помощью универсальных аксессуаров аккумуляторные пылесосы можно быстро и легко превратить в ручные пылесосы.

    Мини пылесосы на аккумуляторе

    Ручной аккумуляторный мини пылесос Kärcher CVH 2

    Аккумуляторный мини пылесос CVH 2 - компактный помощник для вашего дома и авто

    CVH 2 - это ваш идеальный выбор для быстрой уборки. Легкий и компактный, этот мини пылесос всегда под рукой, чтобы справиться с мелкими загрязнениями на кухне, в гостиной, спальне или даже в салоне автомобиля.

    Благодаря высокой мощности всасывания, CVH 2 легко справляется с пылью, крошками и волосами. А инновационная двухступенчатая система фильтрации обеспечивает не только эффективную очистку, но и чистый отработанный воздух.

    Выбирайте CVH 2 - современное решение для легкой и быстрой уборки в любом месте!

    Часто задаваемые вопросы

    Самый мощный аккумуляторный пылесос в бытовой линейке Kärcher — это VC 7 Cordless yourMax. Его преимущество заключается не только в характеристиках: бесщёточный двигатель мощностью 350 Вт работает от аккумулятора 25,2 В и обеспечивает стабильно высокую силу всасывания. Время работы достигает 60 минут от одного заряда. Это флагманская модель для больших домов и пользователей, которые не готовы идти на компромисс между мощностью и продолжительностью уборки.

    Ответ зависит от площади вашего жилья и потребностей. Для больших квартир и домов отлично подойдёт VC 7 Cordless yourMax: мощность 350 Вт, до 60 минут работы, HEPA-фильтр и моторизированная щётка для всех типов напольных покрытий. Для семей с детьми и домашними животными оптимальным выбором станет VC 6 Cordless ourFamily: мощность 250 Вт, до 50 минут работы, HEPA-фильтр и активная моторизированная щётка со светодиодной подсветкой, которая помогает заметить пыль и шерсть даже в тёмных местах.

    Время работы аккумуляторных пылесосов Kärcher зависит от модели и выбранного режима. VC 6 Cordless ourFamily работает до 50 минут в стандартном режиме — этого достаточно для уборки большой квартиры. VC 7 Cordless yourMax обеспечивает до 60 минут автономной работы. VCS 3 Nano Complete в режиме Eco работает до 50 минут. Все модели оснащены индикатором заряда, поэтому вы всегда знаете, сколько времени осталось до следующей подзарядки.

    Для домашней уборки Kärcher предлагает два проверенных решения. VC 6 Cordless ourFamily — сбалансированный выбор для квартир: мощный двигатель 250 Вт, насадка со светодиодной подсветкой, HEPA-фильтр и удобное опустошение контейнера одним нажатием. Если дом большой или требуется максимальная мощность, выбирайте VC 7 Cordless yourMax с двигателем 350 Вт и временем работы до 60 минут. Обе модели легко трансформируются из вертикального в ручной пылесос, что удобно для уборки лестниц, диванов и салона автомобиля.

    Обратите внимание на три ключевых параметра. Во-первых, площадь помещения: для квартир подойдёт VC 6 Cordless ourFamily с автономностью до 50 минут, для больших домов — VC 7 Cordless yourMax с запасом времени работы до 60 минут. Во-вторых, тип напольного покрытия: обе модели оснащены моторизированной роликовой щёткой, которая эффективно очищает как твёрдые полы, так и ковровые покрытия. В-третьих, система фильтрации: оба пылесоса оборудованы HEPA-фильтром, что особенно важно для аллергиков и семей с домашними животными. Кроме того, обе модели являются безмешковыми, поэтому не требуют дополнительных расходов на сменные мешки.

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