Акумуляторні пилососи
Акумуляторні пилососи не вимагають постійного підключення до мережі, отже, зручні та готові до використання будь-якої миті. Акумуляторним пилососом легко очистити всі важкодоступні місця у квартирі, а також в автомобілі. Пилососи на акумуляторі відрізняються максимальною свободою пересування, високою продуктивністю та часом роботи від акумулятора до 60 хвилин. Їх добре продуманий ергономічний дизайн спрощує прибирання пилососом навіть під меблями. Крім того, система без фільтр-мішків дозволяє заощаджувати на їх покупці.
Ручні акумуляторні пилососи серії VC
Потужні акумуляторні пилососи
Нові пилососи на акумуляторі не тільки мають сучасний привабливий вигляд, але й мають продуманий ергономічний дизайн, що спрощує прибирання пилососом навіть під меблями. Після прибирання у вашому будинку не залишиться жодної порошинки, у тому числі й у важкодоступних місцях.
Для тривалого прибирання просто використовуйте кнопку блокування, яка позбавляє вас необхідності утримувати натиснутою кнопку живлення.
Система без мішків означає, що вам не потрібно постійно купувати дорогі мішки для пилу. І замість того, щоб щоразу проводити стомлюючу процедуру заміни мішка, ви просто очищаєте пиловий фільтр одним натисканням кнопки. Пилосос VCS 3 Nano підходить для невеликих приміщень, а для великих будинків та квартир правильним вибором стане VC 6 Cordless ourFamily. Його ще потужніший безщітковий двигун і світлодіодне підсвічування насадки для підлоги допоможуть пилососити до 50 хвилин, - і ваш будинок знову виглядатиме ВАУ.
Будь-хто, хто цінує максимальний комфорт та інноваційні технології, вибере VC 7 Cordless yourMax. Завдяки інноваційному датчику пилу пилосос автоматично виявляє пил та самостійно регулює свою потужність, що дозволяє збільшити час роботи від 1 заряду до 60 хвилин.
VC 7 CORDLESS yourMAX
Практичний настінний кронштейн із зарядним пристроєм.
Продумана система фільтрації.
Аксесуари, що легко замінюються.
Активна насадка для підлоги зі світлодіодним підсвічуванням.
Інтуїтивно зрозумілий дисплей та відображення заряду.
Технологія датчика пилу.
VC 6 CORDLESS ourFAMILY
Практичний настінний кронштейн із зарядним пристроєм.
Продумана система фільтрації.
Аксесуари, що легко замінюються.
Активна насадка для підлоги зі світлодіодним підсвічуванням.
Інтуїтивно зрозумілий дисплей та відображення заряду.
VCS 3 Nano Complete
Розумна система Auto-Sense.
Ефективна HEPA-фільтрація.
Активна турбощітка для підлоги.
Світлодіодне підсвічування насадки.
Легка та компактна конструкція.
Пилососи без дроту - зручність понад усе
Щодня в будинку з'являється багато пилу та бруду, у тому числі, наприклад, крихти їжі або шерсть домашніх тварин. Тому, час від часу вам потрібна допомога швидкого та зручного партнера з прибирання. Наші пилососи на акумуляторі готові до негайного використання та легко пропилососять підлогу та приберуть пил з меблів та будь-яких інших поверхонь. Їхня компактна і легка конструкція спеціально розроблена для максимальної зручності користувача, а також для зручного зберігання апарату.
Вам не потрібно постійно перемикати провід з однієї розетки до іншої, більше того, провід не плутається під ногами - і все це завдяки використанню бездротового пилососа, з яким у вас буде максимальний комфорт пересування. Ви також можете дістатися до важкодоступних місць, наприклад під диван або під шафу.
За допомогою універсальних аксесуарів акумуляторні пилососи можна швидко та легко перетворити на ручні пилососи.
Міні пилососи на акумуляторі
Акумуляторний міні пилосос CVH 2 – компактний помічник для вашого дому та авто
CVH 2 – це ваш ідеальний вибір для швидкого прибирання. Легкий і компактний, цей міні пилосос завжди під рукою, щоб впоратися з дрібними забрудненнями на кухні, у вітальні, спальні чи навіть у салоні автомобіля.
Завдяки високій потужності всмоктування, CVH 2 легко справляється з пилом, крихтами та волоссям. А інноваційна двоступенева система фільтрації забезпечує не тільки ефективне очищення, але й чисте відпрацьоване повітря.
Обирайте CVH 2 – сучасне рішення для легкого та швидкого прибирання будь-де!