Потужні акумуляторні пилососи

Нові пилососи на акумуляторі не тільки мають сучасний привабливий вигляд, але й мають продуманий ергономічний дизайн, що спрощує прибирання пилососом навіть під меблями. Після прибирання у вашому будинку не залишиться жодної порошинки, у тому числі й у важкодоступних місцях.

Для тривалого прибирання просто використовуйте кнопку блокування, яка позбавляє вас необхідності утримувати натиснутою кнопку живлення.

Система без мішків означає, що вам не потрібно постійно купувати дорогі мішки для пилу. І замість того, щоб щоразу проводити стомлюючу процедуру заміни мішка, ви просто очищаєте пиловий фільтр одним натисканням кнопки. Пилосос VCS 3 Nano підходить для невеликих приміщень, а для великих будинків та квартир правильним вибором стане VC 6 Cordless ourFamily. Його ще потужніший безщітковий двигун і світлодіодне підсвічування насадки для підлоги допоможуть пилососити до 50 хвилин, - і ваш будинок знову виглядатиме ВАУ.

Будь-хто, хто цінує максимальний комфорт та інноваційні технології, вибере VC 7 Cordless yourMax. Завдяки інноваційному датчику пилу пилосос автоматично виявляє пил та самостійно регулює свою потужність, що дозволяє збільшити час роботи від 1 заряду до 60 хвилин.