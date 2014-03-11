Підмітальні машини та пиловсмоктуючі машини
Чистота перед власним порогом і на вулиці
Інноваційні та високоефективні підмітальні машини Kärcher забезпечують чудові результати прибирання. Компанія Kärcher пропонує широкий вибір підмітальних машин і підмітально-усмоктувальних машин з можливістю ручного керування або сидінням для водія, а також особливо потужні та надійні промислові підмітально-всмоктувальні машини, які забезпечують ефективне збирання будь-якого сміття - в будь-який час і в будь-якому місці. Прибиральна техніка Kärcher допоможе вам швидко та ефективно вирішити будь-яке завдання зі збору сміття.
Ручні підмітальні машини
Для очищення дворів, доріжок, підлоги у цехах і майстеренях - ергономічні підмітальні та підмітально-усмоктувальні машини з ручним керуванням ретельно вимітають сміття навіть з кутів не здіймаючи пилу. Придбання машин з тяговим приводом є рентабельним при площах прибирання від 300 м².
Підмітальні машини з сидінням для водія
Для ретельного і економічного прибирання середніх і великих площ - підмітально-всмоктувальні машини Керхер з сидінням водія. Пропонуються в різних варіантах оснащення, що задовольняють найрізноманітніші запити. При їх розробці використовуються найсучасніші технології . Особлива увага приділяється простоті керування та технічного обслуговування.
Промислові підмітальні машини
Для рентабельного та ефективного прибирання площ середнього та великого розміру, Kärcher пропонує різні варіанти підмітально-всмоктувальних машин з сидінням для водія, що задовольняють будь-які запити.
Одна машина, багато можливостей
Висока ефективність і гнучкість в застосуванні: вся програма підмітальних і підмітально-всмоктувальних машин Kärcher вражає широкими функціональними можливостями, простотою в управлінні і чудовими результатами прибирання.
Що є підмітально-усмоктувальною машиною?
Рішення для підмітання з максимальною продуктивністю: підмітально-всмоктувальна машина, що очищає поверхні в приміщеннях і на відкритому повітрі від забруднень будь-яких видів.
Від звичайної підмітальної машини вона відрізняється тим, що пил, що піднімається в процесі прибирання, засмоктується всмоктуючою турбіною і затримується системою фільтрації.
Як працює підмітально-всмоктувальна машина?
У різних моделях машин використовуються різні принципи підмітання.
Принцип замітання
Циліндрична щітка, що обертається в напрямку, протилежному напрямку руху, замітає сміття в розташований перед нею бункер. За таким принципом працюють пропоновані Kärcher підмітальні машини з ручним керуванням і промислові підмітально-всмоктуючі машини.
Переваги:
- малий підйом пилу завдяки низькій частоті обертання щітки і невеликій відстані від неї до бункера
- малий знос щітки
- ефективний збір як великого і важкого сміття, так і дрібного пилу.
Принцип перекидання сміття
Сміття захоплюється циліндричної щіткою, що обертається в напрямку, протилежному напрямку руху, і перекидається в розташований позаду неї бункер. За таким принципом працюють пропоновані Kärcher підмітально-всмоктуючі машини з ручним керуванням і з сидінням для оператора.
Переваги:
- висока ступінь заповнення бункера (до 100%)
- оптимальний збір важкого і легкого сміття
- ефективний збір крупного сміття завдяки заслонці, яка відкривається
- хороший огляд для оператора завдяки розташуванню сидіння в передній частині машини.
Яка підмітальна машина підійде саме вам?
Широкий асортимент підмітальної техніки Kärcher - від ручних підмітальних машин до підмітально-всмоктувальних машин промислового призначення - включає моделі найрізноманітніших типів і розмірів, що характеризуються універсальними можливостями і гнучко адаптуються до конкретних потреб клієнтів.
При цьому різноманітність використовуваних силових агрегатів (електропривід або двигун внутрішнього згоряння - бензиновий, дизельний або той, що працює на зрідженому газі) дозволяє вибрати машину для будь-яких областей і умов застосування.
Промислові підмітально-всмоктуючі машини
Площа прибирання: від 4.000 до 100.000 м²
Області застосування на відкритому повітрі:
- зовнішні території, відкриті склади, навантажувальні майданчики
Області застосування в приміщеннях:
- виробничі цехи (в т. ч. на підприємствах важкої
промисловості), складські приміщення
Підмітальні машини з сидінням для водія
Площа прибирання: від 1.200 до 20.000 м²
Області застосування на відкритому повітрі:
- зовнішні території, автостоянки, двори, спортивні
- майданчики з тартановим або штучним трав'яним покриттям
Області застосування в приміщеннях:
- виробничі цехи, складські приміщення, паркінги, виставкові павільйони
Підмітальні машини з тяговим приводом
Площа прибирання: від 400 до 8.000 м²
Області застосування на відкритому повітрі:
- автостоянки, АЗС, двори
Області застосування в приміщеннях:
- тваринницькі приміщення, склади
- коридори і приміщення з килимовими покриттями великої площі
Підмітальні машини з ручним управлінням
Площа прибирання: від 200 до 4.000 м²
Області застосування на відкритому повітрі:
- вхідні зони, тротуари, двори
Області застосування в приміщеннях:
- майстерні, будівельні майданчики, торгові приміщення
Де застосовуються підмітально-всмоктуючі машини?
Підмітально-всмоктуючі машини використовуються, головним чином, для прибирання великих площ всередині будівель і на відкритому повітрі. На відміну від прибирання мітлою вони дозволяють швидко, ефективно і без великих зусиль видаляти як звичайні пил і бруд, так і великий сміття і стійкі забруднення.
Підмітальні машини для вулиці широко застосовуються комунальними службами для очищення громадських територій. Ці машини дають змогу швидко привести до ладу навколишню територію й очистити різні типи покриттів, як-от асфальт, бруківка, дерев'яні поверхні та плитка.
Приклади об'єктів, на яких використовуються підмітальні / підмітально-всмоктуючі машини:
- складські та логістичні підприємства
- виробничі цехи
- автостоянки і вантажні майданчики
підприємства харчової промисловості
- спортивно-розважальні комплекси
- підприємства металургійної та металообробної промисловості
- підприємства електронної промисловості
- підприємства хімічної і фармацевтичної промисловості
- транспортні підприємства
- виставкові центри
Для прибирання яких підлог придатна підмітальна техніка?
Підмітальна техніка є важливим інструментом для підтримання чистоти різних поверхонь, і її вибір залежить від типу підлоги та характеру забруднень.
Стандартні циліндричні щітки широко застосовуються для очищення багатьох об'єктів завдяки своїй універсальності та довговічності. Однак, у деяких ситуаціях, вони можуть не забезпечити оптимальний результат.
Наприклад, для більш ефективного очищення від сильних забруднень або на більш складних поверхнях, таких як нерівні асфальтні або бетонні дороги, можуть знадобитися спеціалізовані підмітальні машини з більш потужними щітками або додатковими функціями всмоктування. Такі машини забезпечують більш глибоке і повноцінне очищення, видаляючи навіть найважчі забруднення.
Крім того, для специфічних поверхонь, наприклад, для очищення чутливих спортивних покриттів або дерев'яних майданчиків, можуть знадобитися спеціальні щітки або налаштування підмітальної техніки, щоб запобігти пошкодженню матеріалу.
Таким чином, різноманітність поверхонь, що очищаються, і характер забруднень вимагають гнучкого підходу до вибору підмітальної техніки, і компанія Kärcher пропонує широкий спектр рішень для ефективного прибирання в різних умовах.
Огляд циліндричних щіток:
Стандартна циліндрична щітка
- З щетиною середньої жорсткості.
- Область застосування: видалення пилу, листя і звичайного дорожнього бруду з асфальту, бруківки або безшовних підлогових покриттів.
Жорстка циліндрична щітка
- Із значно більш жорсткою щетиною, можливо також з добавкою сталевого дроту.
- Область застосування: видалення сміття (в т. ч. налиплого і важкого) з шорстких поверхонь.
М'яка циліндрична щітка
- З м'якою щетиною.
- Область застосування: видалення сміття і дрібного пилу з гладких підлог в приміщеннях.
Антистатическая циліндрична щітка
- З м'якою щетиною.
- Область застосування: ефективне очищення килимових покриттів для підлоги (наприклад, у виставкових павільйонах, спортивних комплексах або готелях).
- Для очищення килимових покриттів і штучних газонів рекомендуються наступні моделі машин: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv.
Яка продуктивність підмітально-всмоктувальної машини?
Продуктивність прибирання по площі (м²/год) залежить від типу машини і її оснащення. У наведеній нижче таблиці представлений огляд значень продуктивності підмітально-всмоктувальних машин різних типів. Для порівняння: при прибиранні звичайною мітлою протягом години очищається площа не більше 120 - 160 м².
Підмітально-всмоктувальна машина
Промислові підмітально-всмоктуючі машини
Площа, що очищується (за 1 год)
7 200 – 28 000 м²
Підмітально-всмоктувальна машина
Підмітально-всмоктуючі машини з сидінням для оператора
Площа, що очищується (за 1 год)
5 100 – 13 600 м²
Підмітально-всмоктувальна машина
Підмітально-всмоктуючі машини з тяговим приводом
Площа, що очищується (за 1 год)
3 375 – 4 725 м²
Підмітально-всмоктувальна машина
Підмітальні / підмітально-всмоктуючі машини з ручним управлінням
Площа, що очищується (за 1 год)
2 800 – 3 680 м²
Де купити підмітальну машину?
Магазини: отримати консультацію і купити підмітальну машину можливо в будь-якому спеціалізованому магазині Kärcher.
