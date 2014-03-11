Підмітальні машини та пиловсмоктуючі машини

Що є підмітально-усмоктувальною машиною?

Рішення для підмітання з максимальною продуктивністю: підмітально-всмоктувальна машина, що очищає поверхні в приміщеннях і на відкритому повітрі від забруднень будь-яких видів.

Від звичайної підмітальної машини вона відрізняється тим, що пил, що піднімається в процесі прибирання, засмоктується всмоктуючою турбіною і затримується системою фільтрації.