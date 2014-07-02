Професійні ручні підмітальні машини

Переваги підмітальної машини порівняно з мітлою

Порівняно з мітлою, ручна підмітальна машина має цілу низку переваг. Основна відмінність, безсумнівно, полягає в швидкості. Ручна підмітальна машина виконує роботу до 12 разів швидше, ніж мітла, заощаджуючи ваш час і гроші.

Крім того, підмітання мітлою часто фізично важке та втомливе. Просте керування та ергономічний дизайн наших машин забезпечують легку роботу та захищають вашу спину. М'язова напруга залишається в минулому. За допомогою підмітальної машини з тяговим приводом ви можете ще більше зменшити навантаження під час прибирання.

Ще одна перевага ручної підмітальної машини полягає в тому, що під час прибирання утворюється набагато менше пилу. Під час підмітання мітлою пил неконтрольовано піднімається в повітря, тоді як під час використання підмітальної машини пил спрямовується безпосередньо в пилозбірник. Це не тільки корисно для здоров'я, оскільки покращує якість повітря та мінімізує алергічні реакції, але й захищає поверхні від шкідливого накопичення пилу.

Порівняно з мітлою, основними перевагами ручної підмітальної машини є швидкість, покращена ергономіка, зниження робочого навантаження та зменшене утворення пилу.