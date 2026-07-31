Професійні садові інструменти
Нова лінійка професійного акумуляторного інструменту Outdoor Power Equipment відповідає новій батарейній концепції Kärcher 36 В: все батареї 36 В підходять для всіх акумуляторних інструментів. Завдяки високій продуктивності і довговічності наших акумуляторних інструментів ви досягнете оптимальних результатів, виконуючи різні завдання з благоустрою територій та догляду за зеленими насадженнями.
Акумуляторні інструменти Kärcher мають колосальні переваги перед бензиновими аналогами: повною відсутністю шкідливих викидів і значно меншим рівнем шуму, що дозволяє без проблем застосовувати їх в житлових кварталах, на територіях шкіл та лікарень.
Сильна команда для вирішення всіх комунальних завдань
Повітродувка
За допомогою повітродувки можна легко здувати листя і сміття, що знаходиться у важкодоступних місцях, що значно підвищує швидкість і ефективність виконання прибиральних робіт.
Зручна, ідеально збалансована, безшумна і майже не має вібрації завдяки підпружинній турбіні, ранцева повітродувка LBB 1060/36 Bp на батареї є ідеальним вибором для тривалих робіт. Висока швидкість і потік повітря зумовлюють цю потужну машину для швидкого прибирання великих площ.
Область застосування:
- Особливо добре підходить для ефективного очищення невеликих і середніх площ і видалення легких відходів.
- Видалення бруду з важкодоступних місць, таких як кути і паркові лавки.
- Ідеально підходить для роботи в чутливих до шуму місцях, в нічний і денний час, де необхідно дотримуватись вимог низького рівня шуму.
- Видалення листя, зелених відходів, бруду і сміття на дорогах, доріжках, в громадських місцях і т. д.
> LB 930/36 Bp pack (поставляється з акумулятором)
> LB 930/36 Bp (без акумулятора)
> LBВ 1060/36 Bp pack (поставляється з акумулятором)
Ланцюгова пила
Завдяки сучасній акумуляторній технології 36 В і безщітковому електродвигуну, який не має швидкозношуваних частин, ланцюгова пила Karcher практично не вимагає обслуговування. Крім того, вона відрізняється дуже високою конструктивною міцністю. Надійний захист здоров'я користувача гарантує електричне гальмо ланцюга, що миттєво зупиняє її в аварійній ситуації. Постійний догляд за інструментом і його безперебійну роботу забезпечує автоматичний пристрій змащування ланцюга, що також сприяє продовженню терміну служби і економії витрат на обслуговування.
Область застосування:
- Обслуговування нерухомості і садівництво
- Видалення гілок і дерев при пошкодженні
- Благоустрій / догляд за деревами і живими огорожами в парках і міських районах
- Розпил зрубаних дерев і тих, що впали
- Роботи по заготівлі дров
- Вирубка дрібних і середніх дерев
- Деревообробка / різання по довжині / обрізка для теслів (наприклад, вкорочення виступаючих планок при перекритті дахів)
> CS 400/36 Bp pack (поставляється з акумулятором)
Газонокосарка
Акумуляторна газонокосарка LM 530/36 Bp пропонує все, крім шуму і вихлопних газів. Міцна, зі сталевою декою, колесами на підшипниках, інтелектуальної автоматичною системою регулювання швидкості скошування і регульованою швидкістю руху, ця маневрена машина відповідає всім основним вимогам. Трава збирається, мульчуєть або викидається, - операція дуже проста, а складна конструкція спрощує транспортування і зберігання.
Область застосування:
- Особливо добре підходить для скошування і мульчування на невеликих і середніх ділянках близько 2000 м²
- Для скошування з травосборником або насадкою для мульчування
- Комфортна робота без втоми навіть на нерівній або крутий поверхні завдяки самохідної системі приводу
- Індивідуально адаптується до будь-якого застосування завдяки регулюванню висоти зрізу
> LM 530/36 Bp Pack (поставляється з акумулятором)