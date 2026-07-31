Професійні садові інструменти

Нова лінійка професійного акумуляторного інструменту Outdoor Power Equipment відповідає новій батарейній концепції Kärcher 36 В: все батареї 36 В підходять для всіх акумуляторних інструментів. Завдяки високій продуктивності і довговічності наших акумуляторних інструментів ви досягнете оптимальних результатів, виконуючи різні завдання з благоустрою територій та догляду за зеленими насадженнями.

Акумуляторні інструменти Kärcher мають колосальні переваги перед бензиновими аналогами: повною відсутністю шкідливих викидів і значно меншим рівнем шуму, що дозволяє без проблем застосовувати їх в житлових кварталах, на територіях шкіл та лікарень.