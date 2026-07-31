Професійна повітродувка LB 930/36 Bp pack

Наша потужна повітродувка LB 930/36 Bp не тільки швидко видаляє опале листя та інше сміття з найбільш важкодоступних місць, а й робить це так тихо, що може застосовуватися в місцях, що вимагають дотримання тиші. При цьому вона не виділяє шкідливих речовин в атмосферу.

Потужна, економічна та екологічно чиста: наша акумуляторна повітродувка LB 930/36 Bp Pack вражає в усіх відношеннях. Вона швидко видаляє опале листя та інше сміття з найбільш важкодоступних місць та робить цей так тихо, що може застосовуватися навіть у місцях, що вимагають дотримання тиші. Крім того, вона не виділяє ніяких шкідливих речовин, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу, зручна у використанні та має мінімальні експлуатаційні витрати і витрати на технічне обслуговування.

Особливості та переваги
Професійна повітродувка LB 930/36 Bp pack: Металевий скребок
Металевий скребок
Видаляє клейкі забруднення. Захищає кінець видувної труби від пошкоджень.
Професійна повітродувка LB 930/36 Bp pack: Високошвидкісна насадка
Високошвидкісна насадка
Формує потужний сфокусований потік повітря. Легко відокремлює від поверхні мокре листя та бруд
Професійна повітродувка LB 930/36 Bp pack: Плавне регулювання швидкості і кнопка Турбо
Плавне регулювання швидкості і кнопка Турбо
Можливість оптимальної настройки швидкості потоку повітря і підвищення потужності в необхідних випадках. Максимальний контроль при видаленні мокрого листя та стійких забруднень.
Зручний плечовий ремінь
  • Робота в зручній позі, яка виключає перевтому.
  • Збалансована конструкція.
До 50% тихіше бензинових інструментів
  • Ідеально підходить для роботи в зонах з особливими вимогами до рівня шуму і в темний час доби.
  • Зниження шкідливих факторів на користувачів і навколишнє середовище.
Безщітковий електродвигун
  • Мінімальні витрати на технічне обслуговування та тривалий термін служби.
  • Низьке виділення тепла і висока ефективність.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
  • За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
  • Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Немає викидів шкідливих речовин та CO2
  • Безпечний для навколишнього середовища та здоров'я користувача.
Значно нижче вібрації в порівнянні з бензиновим інструментом
  • Легкий у використанні оператором протягом тривалого часу.
  • Безпечний для здоров'я користувача.
До 90% менше експлуатаційні витрати та технічне обслуговування, в порівнянні з бензиновим інструментом
  • Вигідний в експлуатації, тому що немає витрат на бензин
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Витрата повітря (м³/год) 930
Швидкість потоку повітря (м/с) макс. 60
Потужність видування (Н) 14
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 36
Ємність (Ач) 6
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 40 (6,0 Aгод) / макс. 50 (7,5 Агод)
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В) 100 - 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц) 50 - 60
Довжина кабелю зарядного пристрою (м) 1,2
Маса (без приладдя) (кг) 3
Вага (з упаковкою) (кг) 7,776
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 840 x 150 x 340

Комплектація

  • Версія: Акумулятор і зарядний пристрій у комплекті поставки
  • Насадка з металевим скребком
  • Високошвидкісна насадка
  • Плечовий ремінь

Оснащення

  • Акумулятор: Акумулятор 36 В / 6 А*год Battery Power + (1 шт)
  • Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій Battery Power+ 36 В (1 шт)
Професійна повітродувка LB 930/36 Bp pack
Професійна повітродувка LB 930/36 Bp pack

Відео

Області застосування
  • Для очищення невеликих і середніх площ та видалення легких забруднень
  • Для очищення важкодоступних місць від бруду
  • Для очищення опалого листя, відрізаних гілочок, бруду і сміття
  • Ідеальне рішення для виконання робіт на об'єктах, які вимагають дотримання тиші, в т.ч. в нічний час
Аксесуари
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Запчастини для LB 930/36 Bp pack

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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