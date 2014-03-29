Внутрішнє очищення ємностей
Вже більше 40 років компанія Kärcher створює надійні і високопродуктивні установки для чищення ємностей. Займаючи лідируючі позиції на ринку професійної прибиральної техніки, ми пропонуємо інноваційні, засновані на модульних компонентах системи для оптимального вирішення будь-яких завдань внутрішньої чистки. Наш досвід і високу якість наших установок гарантують їх ефективну й економічну роботу. Ми надаємо клієнтам весь спектр послуг: від консультування до проектування та введення установок в експлуатацію, а також їх всеосяжного сервісного обслуговування.
Все необхідне для очищення зсередини
Надійні системи для внутрішнього очищення ємностей необхідні як транспортно-експедиційним компаніям, так і підприємствам хімічної і ряду інших галузей промисловості. Глобалізація ринку тягне за собою інтенсифікацію товаропотоків і пов'язане з нею зростання вимог до якості очищення тари. Все частіше необхідно не тільки дотримання суворих стандартів HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) и SQAS (Safety and Quality Assessment System), але й одержання уніфікованого документа, що підтверджує ефективність очищення, наприклад, сертифіката ECD (European Cleaning Document). Велика номенклатура речовин (приблизно 200.000 найменувань) значно ускладнює цю задачу - її вирішення потребує воістину експертних знань. Запропоновані Kärcher установки для внутрішньої чистки ємностей проектуються з розрахунку на усунення конкретних забруднюючих речовин із застосуванням спеціально розроблених для цього чистячих засобів Kärcher . Конструктивне виконання наших установок гарантує їх безпечну експлуатацію - завдяки вибухозахищеності, очищенню стічних вод та забрудненого повітря. Системні рішення від Kärcher здатні задовольнити найвищі і різноманітні вимоги, що пред'являються до ефективності та економічності очищення ємностей, а модульна структура забезпечує легку зміну конфігурації установки або розширення її функціональних можливостей.
Області застосування
Kärcher пропонує рішення для очищення найрізноманітніших ємностей - від автоцистерн для реакторів для виробництва полікремнію.
Компоненти
Застосування високоякісних компонентів гарантує ефективне рішення будь-яких завдань внутрішнього очищення ємностей.
Реалізовані проекти
Тут Ви знайдете опис деяких з більш ніж 250 установок, реалізованих нами в різних країнах світу.
Вірні рішення для різних цільових груп споживачів
Логістика - одна з найважливіших завдань світової економіки. Інтенсивний товарообіг вимагає складування, перевалки і транспортування колосальних обсягів рідких, пастоподібних, твердих порошкоподібних речовин, затарених в баки, контейнери, бочки та цистерни різних видів. Kärcher поставляє установки для внутрішньої чистки будь-яких ємностей, розраховані на запити підприємств будь-яких галузей і розмірів.
Хімічна промисловість та інші галузі промисловості
Ми пропонуємо установки для фармакологічних, металургійних і деревообробних підприємств, виробників лаків і фарб, мінеральних масел, полімерів, що клеять речовин і будівельних матеріалів, бетонних заводів та ін.
Транспортні та складські підприємства
Наші установки застосовуються на транспортних підприємствах, що здійснюють перевезення рідких і сипучих вантажів, вивіз сміття, доставку бетону, цементу та асфальту, а також на крупнооптових і дрібнооптових складах.
Харчова промисловість
Наші установки необхідні молокозаводам, шоколадним фабрикам, цукрозаводам, виробникам олійно-жирової сировини, глюкози, крохмалю, білково-вітамінних добавок, кормів для тварин, пивоварним заводам, виробникам соків і багатьох інших напоїв та харчових продуктів.
Види забруднень:
- рідкі продукти (харчові, масла, хімікати та ін.)
- сипучі продукти
- газы
Очищуючі рідини
- вода, водні розчини (лужні, кислотні)
- осмотична вода
- луги, кислоти, розчинники
Індивідуальні рішення - від окремих модулів до систем "під ключ"
Kärcher пропонує своїм клієнтам установки для очищення ємностей, що представляють собою модульні системні рішення, що адаптуються до конкретних видів забруднень і періодичності їх усунення. Першим кроком на шляху реалізації оптимальної установки є детальний аналіз всіх вимог - насамперед, до якості очищення, експлуатаційної безпеки та економічності. Технічний проект втілюється у вигляді конструкції всесвітньо визнаного німецької якості.
Від ідеї до введення в експлуатацію
Kärcher розробляє оптимальні концепції для підприємств найрізноманітніших видів і розмірів. Ми надаємо замовнику повний спектр послуг - від опрацювання ідей і проектування установки до її спорудження, введення в експлуатацію та подальшого обслуговування.
Довіра наших клієнтів ґрунтується на успішній реалізації численних проектів установок для чищення ємностей найрізноманітнішого призначення. А ще - на всесвітньо визнаному лідерстві Kärcher в області технології чистки високим тиском. Наша компетентність гарантує рентабельну очистку на підприємствах будь-яких галузей.
Відповідність стандартам, висока ефективність і готовність до негайного застосування
Більшості замовників потрібно комплексне рішення - установка «під ключ». Ми надаємо їм не тільки сучасні, випробувані і високопродуктивні технічні компоненти, але і всю необхідну дозвільну документацію, що дозволяє відразу приступити до експлуатації обладнання, наприклад, сертифікати відповідності вимогам вибухозахищеності і стандартам, що регламентують охорону навколишнього середовища.
Kärcher поставляє також весь спектр необхідного додаткового устаткування - водонагрівачі, системи сушки, очищення стічних вод і вихідного повітря і т.д.
Ми застосовуємо інноваційні, перевірені на практиці технології, що гарантують високу експлуатаційну надійність у поєднанні зі зниженими енерговитратами і викидами CO2. При цьому спеціальні засоби для чищення Kärcher сприяють оптимізації результатів очищення та підвищенню її економічності та екологічності.
"Plug & Play": продумана контейнерна концепція
Концепція розміщення всього обладнання для внутрішнього очищення ємностей в контейнері гарантує максимум мобільності й незалежності. Інтегровані в контейнери установки не прив'язані до конкретних будинків і допускають легке транспортування. Системи, виконані за принципом "Plug & Play", миттєво підготовляються до експлуатації і можуть бути в будь-який момент дооснащені додатковими модулями.
Практичне рішення
Kärcher поставляє замовникам контейнери TSC, повністю готові до підключення: всі електричні роз'єми і штуцери для приєднання трубопроводів зручно розташовані на стінці контейнера.
Будь-які компоненти - від бюджетних до преміум-класу
Компоненти стаціонарних установок високого тиску з підігрівом води, що використовуються для внутрішньої і зовнішньої чистки різноманітних ємностей, чудово зарекомендували себе на тисячах підприємств, а широкий вибір аксесуарів дозволяє вирішувати будь-які завдання чищення.
Переваги концепції TSC:
- мінімізація монтажних витрат
- простота планування і відсутність непередбачуваних витрат
- максимальні мобільність і гнучкість застосування
- модульна структура на основі випробуваних компонентів
