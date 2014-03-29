Внутрішнє очищення ємностей

Відповідність стандартам, висока ефективність і готовність до негайного застосування

Більшості замовників потрібно комплексне рішення - установка «під ключ». Ми надаємо їм не тільки сучасні, випробувані і високопродуктивні технічні компоненти, але і всю необхідну дозвільну документацію, що дозволяє відразу приступити до експлуатації обладнання, наприклад, сертифікати відповідності вимогам вибухозахищеності і стандартам, що регламентують охорону навколишнього середовища.

Kärcher поставляє також весь спектр необхідного додаткового устаткування - водонагрівачі, системи сушки, очищення стічних вод і вихідного повітря і т.д.