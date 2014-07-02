Промислові пилососи
Промислові пилососи
Промислові пилососи призначені для постійного або мобільного прибирання сухої та вологої стружки, пилу, що містить великі частки і подібними зваженими частинками. Промислові пилососи мають високий рівень всмоктування, використовуючи відносно низький потік повітря.
Промислові пиловловлювачі
Промислові знепилюючі системи - це стаціонарні машини, що збирають зважені в повітрі частинки, такі як пил і дрібна стружка. Промислові фільтраційні системи працюють при низькій силі вакууму і відносно високому потоці повітря.
СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ
На підприємствах різних галузей промисловості пред'являються особливі вимоги до прибиральної техніки, пов'язані, зокрема, з необхідністю її інтеграції в технологічні процеси, забезпеченням високої продуктивності і мінімальних перерв в роботі, а також збором великих обсягів різних речовин, багато з яких становлять небезпеку для здоров'я.
Рішення різноманітних завдань вимагає застосування як універсального, так і спеціалізованого устаткування. Ми пропонуємо промисловим підприємствам повний асортимент техніки для видалення пилу і виробничих відходів, серед яких основну частину складають промислові пилососи для прибирання виробничих приміщень.
ВАША ГАЛУЗЬ — НАШІ РІШЕННЯ. ПРОМИСЛОВІ ПИЛОСОСИ KÄRCHER — НАДІЙНИЙ ВИБІР ДЛЯ РІЗНИХ СФЕР І ЗАСТОСУВАНЬ. ЩОДНЯ. БЕЗ ПЕРЕРВ.
Промислові вакуумні системи Kärcher успішно працюють у найрізноманітніших галузях — від машинобудування та обробки металу до харчової, хімічної та фармацевтичної промисловості. Надійність, витривалість і технологічна ефективність роблять їх оптимальним вибором для компаній, які щоденно стикаються з високими вимогами до чистоти, безпеки та безперебійної роботи обладнання.
БУДЬ-ЯКЕ ЗАБРУДНЕННЯ — НАША ЗОНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. KÄRCHER ПРОПОНУЄ ОПТИМАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ЗАСТОСУВАННЯ.
Комплексні рішення для видалення промислових забруднень
Промислові пилососи Kärcher — це високопродуктивні рішення для професійного прибирання на виробничих підприємствах та в технологічних зонах. Вони призначені для безпечного та ефективного всмоктування сухих і вологих відходів, включаючи крупну стружку, дрібнодисперсний пил, рідини та небезпечні речовини — зокрема пил класу M, H і вибухонебезпечні матеріали відповідно до директиви ATEX. Широкий модельний ряд охоплює як мобільні, так і стаціонарні системи, які легко інтегруються у виробничі лінії та забезпечують стабільне, безперервне відведення пилу й залишків матеріалів без переривання технологічного процесу.
ПРОМИСЛОВІ ПИЛОСОСИ ДЛЯ РІДИН / СТРУЖКИ
ПРОМИСЛОВІ ПИЛОСОСИ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ОБСЯГІВ АБРАЗИВНОЇ СТРУЖКИ ТА МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
У промислових умовах необхідне надійне обладнання, здатне працювати безперервно по кілька годин щодня або в цілодобовому режимі 24/7. Промислові пилососи Kärcher ефективно справляються зі збором як дрібної, так і великої кількості абразивної стружки, грубих часток, а також рідин — зокрема мастил, мастильно-охолоджувальних емульсій і води. Завдяки високій потужності всмоктування та зносостійким компонентам, обладнання демонструє стабільну продуктивність навіть за умов інтенсивної експлуатації.Перейти до пилососів для збору рідин/стружки
ПРОМИСЛОВІ ПИЛОСОСИ ДЛЯ ЗБОРУ ТВЕРДИХ РЕЧОВИН / ПИЛУ
ІНДУСТРІАЛЬНІ ПИЛОСОСИ З ВИСОКОЕФЕКТИВНОЮ ФІЛЬТРАЦІЄЮ
У різних галузях промисловості необхідно видаляти широкий спектр забруднень: від дрібного й небезпечного пилу до великої абразивної стружки, піску, волокон, органічних залишків та агресивних частинок різної щільності. Кожен із цих матеріалів висуває підвищені вимоги до фільтраційної системи. Промислові пилососи Kärcher оснащуються спеціалізованими фільтрами, які забезпечують стабільне всмоктування та безпечне утримання навіть найскладніших забруднень. У нашому асортименті — рішення для періодичного, багаторазового або безперервного використання в режимі 24/7, з гарантією надійності, довговічності та відповідності вимогам виробничого процесу.Перейти до пилососів ДЛЯ ЗБОРУ ТВЕРДИХ РЕЧОВИН / ПИЛУ
ПРОМИСЛОВІ ПИЛОСОСИ ДЛЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН (EX-СЕРІЯ)
ПРОМИСЛОВІ ПИЛОСОСИ ДЛЯ РОБОТИ У ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОНАХ — СЕРТИФІКОВАНА БЕЗПЕКА ТА НАДІЙНІСТЬ
Очищення у зонах з ризиком вибуху потребує максимальної надійності та відповідності найвищим стандартам безпеки. Промислові пилососи Kärcher EX-серії спеціально розроблені для роботи в таких умовах. Відібрані моделі пройшли незалежну сертифікацію TÜV Süd та IBExU, що підтверджує їх придатність до експлуатації у вибухонебезпечних середовищах відповідно до міжнародних норм.Перейти до пилососів ДЛЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН (EX-СЕРІЯ)
ПРОМИСЛОВІ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІ
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗБОРУ ЗВАЖЕНИХ ЧАСТИНОК
Зважені частинки можуть мати різне походження й фізичні властивості — від дрібного й небезпечного пилу до тонкої стружки та абразивних матеріалів. У багатьох галузях промисловості безперервне вилучення технологічного пилу, що утворюється під час обробки металу, скла, каменю, текстилю, сільськогосподарської сировини чи хімікатів, є критично важливим для підтримання чистоти виробничого процесу й дотримання вимог безпеки. Промислові пилососи Kärcher забезпечують надійне всмоктування зважених частинок навіть у великих обсягах, працюючи в режимі 24/7 безпосередньо на обробних центрах, пакувальних лініях чи розливних установках.перейти до промислових пиловловлювачів
ПРОМИСЛОВІ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІ ДЛЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН
ЕФЕКТИВНЕ ВИДАЛЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОГО ПИЛУ
Безперервне видалення зважених вибухонебезпечних частинок безпосередньо в зоні їх утворення під час виробничих процесів вимагає від пиловловлювального обладнання найвищого рівня надійності, безпеки та відповідності нормам. Промислові пиловловлювачі Kärcher успішно працюють у стаціонарному режимі 24/7 у найрізноманітніших галузях — від метало- та деревообробки до хімічної, фармацевтичної, харчової, автомобільної, паперової, гумової та пластмасової промисловості. Обладнання також підходить для експлуатації у вибухонебезпечній зоні 22, забезпечуючи стабільне, безпечне та ефективне очищення повітря на критичних ділянках виробництва.перейти до пиловловлювачів для вибухонебезпечних зон
Ringler - промислові вакуумні системи
Рішення Ringler — це потужні промислові пилососи та централізовані системи видалення пилу, спроєктовані з урахуванням специфіки вашого виробництва. Висока якість та інженерна точність під брендом Kärcher.