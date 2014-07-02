СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

На підприємствах різних галузей промисловості пред'являються особливі вимоги до прибиральної техніки, пов'язані, зокрема, з необхідністю її інтеграції в технологічні процеси, забезпеченням високої продуктивності і мінімальних перерв в роботі, а також збором великих обсягів різних речовин, багато з яких становлять небезпеку для здоров'я.

Рішення різноманітних завдань вимагає застосування як універсального, так і спеціалізованого устаткування. Ми пропонуємо промисловим підприємствам повний асортимент техніки для видалення пилу і виробничих відходів, серед яких основну частину складають промислові пилососи для прибирання виробничих приміщень.